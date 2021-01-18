https://ria.ru/20210118/advokat-1593561202.html

В Пскове задержали адвоката, подозреваемого в убийстве

В Пскове задержали адвоката, подозреваемого в убийстве

Адвокат задержан в Пскове по подозрению в убийстве мужчины, ему предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба СУСК РФ по области. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T17:31

2021-01-18T17:31

2021-01-18T17:31

россия

псковская область

псков

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Адвокат задержан в Пскове по подозрению в убийстве мужчины, ему предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба СУСК РФ по области.По данным пресс-службы, сообщение об исчезновении жителя Пскова поступило 15 января.По данным ведомства, он подозревается в том, что в ночь на 4 января 2021 года вывез потерпевшего в багажнике своей автомашины в лес, а затем - в загородный дом, где избил и задушил. Скрывая следы преступления, он вывез тело в лес и закопал, отмечается в сообщении.Оперативное сопровождение по этому уголовному делу ведут сотрудники УМВД России по Псковской области.

https://ria.ru/20210118/arest-1593542787.html

россия

псковская область

псков

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, псковская область, псков, происшествия