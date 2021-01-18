https://ria.ru/20210118/advokat-1593561202.html
В Пскове задержали адвоката, подозреваемого в убийстве
В Пскове задержали адвоката, подозреваемого в убийстве
Адвокат задержан в Пскове по подозрению в убийстве мужчины, ему предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба СУСК РФ по области. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T17:31
2021-01-18T17:31
2021-01-18T17:31
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псков
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Адвокат задержан в Пскове по подозрению в убийстве мужчины, ему предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба СУСК РФ по области.По данным пресс-службы, сообщение об исчезновении жителя Пскова поступило 15 января.По данным ведомства, он подозревается в том, что в ночь на 4 января 2021 года вывез потерпевшего в багажнике своей автомашины в лес, а затем - в загородный дом, где избил и задушил. Скрывая следы преступления, он вывез тело в лес и закопал, отмечается в сообщении.Оперативное сопровождение по этому уголовному делу ведут сотрудники УМВД России по Псковской области.
https://ria.ru/20210118/arest-1593542787.html
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россия, псковская область, псков, происшествия