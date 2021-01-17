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Психолог рассказал, как обнаружить обман на сайте знакомств
Психолог рассказал, как обнаружить обман на сайте знакомств
Тактика мошенников на подобных ресурсах не отличается от обычной: они начинают общаться с жертвой, входят в доверие, а затем начинают действовать. В этот момент РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T02:12
2021-01-17T02:12
2021-01-17T02:12
андрей полянский
отношения
мошенничество
синергия
технологии
общество
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Тактика мошенников на подобных ресурсах не отличается от обычной: они начинают общаться с жертвой, входят в доверие, а затем начинают действовать. В этот момент их самое время "раскусить". Старший преподаватель кафедры психологии университета "Синергия" Андрей Полянский рассказал агентству "Прайм" о популярных методах обмана на сайтах знакомств.Даже если ваш партнер изображает из себя состоятельного человека, он может заговорить о финансовых проблемах. В этом случае делается акцент на блокировку счетов, проблемы с банком или необходимость вложить деньги в новый проект. Бывает, что мошенники сообщают, что не могут приехать к вам из-за сложностей с деньгами и просят оплатить проезд — разумеется, "с возвратом денег".Такие "звонки" — повод насторожиться и отказать в просьбе. Если вы скажете, что у вас тоже мало денег, мошенник исчезнет, констатирует Полянский.Бывает, что мошенники шантажируют жертв, обещая разослать их личные фото, поэтому не торопитесь делиться с интернет-знакомыми подобной информацией. Как правило, странички мошенников в соцсетях выглядят идеально, что усыпляет бдительность — а ведь в этом случае нужно быть предельно внимательным.
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андрей полянский, отношения, мошенничество, синергия, технологии, общество
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.
Тактика мошенников на подобных ресурсах не отличается от обычной: они начинают общаться с жертвой, входят в доверие, а затем начинают действовать. В этот момент их самое время "раскусить". Старший преподаватель кафедры психологии университета "Синергия
" Андрей Полянский рассказал агентству "Прайм
" о популярных методах обмана на сайтах знакомств.
"Мошенники обычно действуют по однотипной и предсказуемой схеме. Как правило, они говорят о внезапной болезни — своей или родственников. Якобы им не хватает денег на лечение. Если вы влюблены и если вы не один день общались, то вы, конечно, будете испытывать жалость", — отмечает эксперт.
Даже если ваш партнер изображает из себя состоятельного человека, он может заговорить о финансовых проблемах. В этом случае делается акцент на блокировку счетов, проблемы с банком или необходимость вложить деньги в новый проект. Бывает, что мошенники сообщают, что не могут приехать к вам из-за сложностей с деньгами и просят оплатить проезд — разумеется, "с возвратом денег".
Такие "звонки" — повод насторожиться и отказать в просьбе. Если вы скажете, что у вас тоже мало денег, мошенник исчезнет, констатирует Полянский.
Бывает, что мошенники шантажируют жертв, обещая разослать их личные фото, поэтому не торопитесь делиться с интернет-знакомыми подобной информацией. Как правило, странички мошенников в соцсетях выглядят идеально, что усыпляет бдительность — а ведь в этом случае нужно быть предельно внимательным.