https://ria.ru/20210117/znakomstva-1593363895.html

Психолог рассказал, как обнаружить обман на сайте знакомств

Психолог рассказал, как обнаружить обман на сайте знакомств

Тактика мошенников на подобных ресурсах не отличается от обычной: они начинают общаться с жертвой, входят в доверие, а затем начинают действовать. В этот момент РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T02:12

2021-01-17T02:12

2021-01-17T02:12

андрей полянский

отношения

мошенничество

синергия

технологии

общество

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Тактика мошенников на подобных ресурсах не отличается от обычной: они начинают общаться с жертвой, входят в доверие, а затем начинают действовать. В этот момент их самое время "раскусить". Старший преподаватель кафедры психологии университета "Синергия" Андрей Полянский рассказал агентству "Прайм" о популярных методах обмана на сайтах знакомств.Даже если ваш партнер изображает из себя состоятельного человека, он может заговорить о финансовых проблемах. В этом случае делается акцент на блокировку счетов, проблемы с банком или необходимость вложить деньги в новый проект. Бывает, что мошенники сообщают, что не могут приехать к вам из-за сложностей с деньгами и просят оплатить проезд — разумеется, "с возвратом денег".Такие "звонки" — повод насторожиться и отказать в просьбе. Если вы скажете, что у вас тоже мало денег, мошенник исчезнет, констатирует Полянский.Бывает, что мошенники шантажируют жертв, обещая разослать их личные фото, поэтому не торопитесь делиться с интернет-знакомыми подобной информацией. Как правило, странички мошенников в соцсетях выглядят идеально, что усыпляет бдительность — а ведь в этом случае нужно быть предельно внимательным.

https://ria.ru/20201209/krazha-1588356687.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей полянский, отношения, мошенничество, синергия, технологии, общество