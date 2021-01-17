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Анестезиолог из Кемерово спас жизнь девочке в небе над Атлантикой
Анестезиолог из Кемерово спас жизнь девочке в небе над Атлантикой
Врач анестезиолог-реаниматолог Кузбасской областной клинической больницы имени С.В. Беляева Василий Жданов спас в самолете над Атлантическим океаном жизнь... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T14:56
2021-01-17T14:56
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КЕМЕРОВО, 17 янв - РИА Новости. Врач анестезиолог-реаниматолог Кузбасской областной клинической больницы имени С.В. Беляева Василий Жданов спас в самолете над Атлантическим океаном жизнь шестилетней девочки, у которой случился анафилактический шок.Находящийся на борту самолета доктор оказал ребенку экстренную помощь. Через 10 минут состояние ребенка улучшилось, а через 15 минут сознание девочки стало ясным, после чего ребенок уснул.Кемеровский доктор поблагодарил за помощь гинеколога Юлю из Челябинска и свою супругу Наталью.
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boeing-777, атлантический океан, александр жданов, москва, челябинск

Анестезиолог из Кемерово спас жизнь девочке в небе над Атлантикой

14:56 17.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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КЕМЕРОВО, 17 янв - РИА Новости. Врач анестезиолог-реаниматолог Кузбасской областной клинической больницы имени С.В. Беляева Василий Жданов спас в самолете над Атлантическим океаном жизнь шестилетней девочки, у которой случился анафилактический шок.

"Сегодня на борту Боинга-777 (рейс №4-522 Кайо-Коко – Москва) пришлось лечить анафилактический шок. Ребенок, 6 лет. Вскоре после взлета девочка пожаловалась на боль в ноге. Родители дали половину таблетки пенталгина. Через 1 час после взлета у ребенка развилась клиника анафилактического шока (одышка смешанного характера, сыпь на теле…, нитевидный пульс, спутанность сознания…)", – написал Жданов в Instagram.

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Находящийся на борту самолета доктор оказал ребенку экстренную помощь. Через 10 минут состояние ребенка улучшилось, а через 15 минут сознание девочки стало ясным, после чего ребенок уснул.
"Мы в этот момент летели над Атлантическим океаном", – добавил врач.
Кемеровский доктор поблагодарил за помощь гинеколога Юлю из Челябинска и свою супругу Наталью.
 
Хорошие новостиBoeing-777Атлантический океанАлександр ЖдановМоскваЧелябинск
 
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