https://ria.ru/20210117/zhizn-1593401371.html

Анестезиолог из Кемерово спас жизнь девочке в небе над Атлантикой

Анестезиолог из Кемерово спас жизнь девочке в небе над Атлантикой

Врач анестезиолог-реаниматолог Кузбасской областной клинической больницы имени С.В. Беляева Василий Жданов спас в самолете над Атлантическим океаном жизнь... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T14:56

2021-01-17T14:56

2021-01-17T14:56

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атлантический океан

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КЕМЕРОВО, 17 янв - РИА Новости. Врач анестезиолог-реаниматолог Кузбасской областной клинической больницы имени С.В. Беляева Василий Жданов спас в самолете над Атлантическим океаном жизнь шестилетней девочки, у которой случился анафилактический шок.Находящийся на борту самолета доктор оказал ребенку экстренную помощь. Через 10 минут состояние ребенка улучшилось, а через 15 минут сознание девочки стало ясным, после чего ребенок уснул.Кемеровский доктор поблагодарил за помощь гинеколога Юлю из Челябинска и свою супругу Наталью.

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/napadenie-1592860818.html

атлантический океан

москва

челябинск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

boeing-777, атлантический океан, александр жданов, москва, челябинск