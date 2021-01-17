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Анестезиолог из Кемерово спас жизнь девочке в небе над Атлантикой
Анестезиолог из Кемерово спас жизнь девочке в небе над Атлантикой
Врач анестезиолог-реаниматолог Кузбасской областной клинической больницы имени С.В. Беляева Василий Жданов спас в самолете над Атлантическим океаном жизнь... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T14:56
2021-01-17T14:56
2021-01-17T14:56
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КЕМЕРОВО, 17 янв - РИА Новости. Врач анестезиолог-реаниматолог Кузбасской областной клинической больницы имени С.В. Беляева Василий Жданов спас в самолете над Атлантическим океаном жизнь шестилетней девочки, у которой случился анафилактический шок.Находящийся на борту самолета доктор оказал ребенку экстренную помощь. Через 10 минут состояние ребенка улучшилось, а через 15 минут сознание девочки стало ясным, после чего ребенок уснул.Кемеровский доктор поблагодарил за помощь гинеколога Юлю из Челябинска и свою супругу Наталью.
https://radiosputnik.ria.ru/20210113/napadenie-1592860818.html
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boeing-777, атлантический океан, александр жданов, москва, челябинск