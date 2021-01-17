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В Афганистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5
В Афганистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Афганистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T00:01
2021-01-17T00:01
2021-01-17T00:01
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
бадахшан
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афганистан
землетрясение
в мире
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Афганистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземные толчки были зафиксированы в 20.02 по времени UTC (23.02 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 42 километрах к югу от населенного пункта Джурм в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана. Очаг залегал на глубине 185 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20210116/zemletryasenie-1593287621.html
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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), бадахшан, москва, афганистан, землетрясение, в мире