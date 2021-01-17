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В Афганистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5
В Афганистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Афганистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T00:01
2021-01-17T00:01
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
бадахшан
москва
афганистан
землетрясение
в мире
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Афганистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземные толчки были зафиксированы в 20.02 по времени UTC (23.02 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 42 километрах к югу от населенного пункта Джурм в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана. Очаг залегал на глубине 185 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), бадахшан, москва, афганистан, землетрясение, в мире

В Афганистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

00:01 17.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Бамиан в Афганистане
Вид на город Бамиан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Афганистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки были зафиксированы в 20.02 по времени UTC (23.02 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 42 километрах к югу от населенного пункта Джурм в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана. Очаг залегал на глубине 185 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)БадахшанМоскваАфганистанЗемлетрясениеВ мире
 
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