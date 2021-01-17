https://ria.ru/20210117/zemletryasenie-1593363487.html

В Афганистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

В Афганистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Афганистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T00:01

2021-01-17T00:01

2021-01-17T00:01

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

бадахшан

москва

афганистан

землетрясение

в мире

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Афганистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземные толчки были зафиксированы в 20.02 по времени UTC (23.02 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 42 километрах к югу от населенного пункта Джурм в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана. Очаг залегал на глубине 185 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20210116/zemletryasenie-1593287621.html

бадахшан

москва

афганистан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), бадахшан, москва, афганистан, землетрясение, в мире