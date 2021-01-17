https://ria.ru/20210117/zaryadka-1593363630.html

Эксперт рассказал, в каких случаях опасно заряжать телефон

Эксперт рассказал, в каких случаях опасно заряжать телефон

Наиболее опасны ситуации, когда батарея смартфона вздулась, если устройство сильно нагрето солнцем либо мокрое, рассказал агентству "Прайм" старший специалист... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T01:12

2021-01-17T01:12

2021-01-17T08:49

сергей кузьменко

россия

роскачество

смартфоны

технологии

общество

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Россиян предупредили, в каких случаях опасно заряжать телефон

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Наиболее опасны ситуации, когда батарея смартфона вздулась, если устройство сильно нагрето солнцем либо мокрое, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко. Бывает, что к проблемам с зарядкой приводят износ и повреждение аккумулятора. Часто такое случается, если телефон роняли или им пользуются уже слишком долго, говорит он.Использование "неродной" зарядки, особенно дешевой китайской, также может спровоцировать проблемы с аккумулятором. Рецепт в подобных случаях один – если проблема с батареей стала ощутимой для качества работы смартфона, не стоит пытаться заряжать устройство. Лучше отнести его в ремонт, чтобы починить. В противном случае эксплуатация телефона с проблемной батареей может привести к взрыву, заключил Кузьменко.

https://ria.ru/20210115/smartfon-1593238563.html

россия

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2021

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сергей кузьменко, россия, роскачество, смартфоны, технологии, общество