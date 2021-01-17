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Эксперт рассказал, в каких случаях опасно заряжать телефон
Эксперт рассказал, в каких случаях опасно заряжать телефон
Наиболее опасны ситуации, когда батарея смартфона вздулась, если устройство сильно нагрето солнцем либо мокрое, рассказал агентству "Прайм" старший специалист... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T01:12
2021-01-17T08:49
сергей кузьменко
россия
роскачество
смартфоны
технологии
общество
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Россиян предупредили, в каких случаях опасно заряжать телефон
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Наиболее опасны ситуации, когда батарея смартфона вздулась, если устройство сильно нагрето солнцем либо мокрое, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко. Бывает, что к проблемам с зарядкой приводят износ и повреждение аккумулятора. Часто такое случается, если телефон роняли или им пользуются уже слишком долго, говорит он.Использование "неродной" зарядки, особенно дешевой китайской, также может спровоцировать проблемы с аккумулятором. Рецепт в подобных случаях один – если проблема с батареей стала ощутимой для качества работы смартфона, не стоит пытаться заряжать устройство. Лучше отнести его в ремонт, чтобы починить. В противном случае эксплуатация телефона с проблемной батареей может привести к взрыву, заключил Кузьменко.
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сергей кузьменко, россия, роскачество, смартфоны, технологии, общество

Эксперт рассказал, в каких случаях опасно заряжать телефон

01:12 17.01.2021 (обновлено: 08:49 17.01.2021)
 
© Fotolia / ratmanerЗарядка смартфона
Зарядка смартфона - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© Fotolia / ratmaner
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Наиболее опасны ситуации, когда батарея смартфона вздулась, если устройство сильно нагрето солнцем либо мокрое, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

"В случае выявления проблем с зарядкой телефона — например, он перестает заряжаться или начал разряжаться гораздо быстрее, чем раньше, следует проверить статистику потребляемой энергии телефона в настройках. Вполне вероятно, что разряжаться он стал быстрее из-за какого-то нового приложения, а батарея тут ни при чем", — отмечает эксперт.

Бывает, что к проблемам с зарядкой приводят износ и повреждение аккумулятора. Часто такое случается, если телефон роняли или им пользуются уже слишком долго, говорит он.
Использование "неродной" зарядки, особенно дешевой китайской, также может спровоцировать проблемы с аккумулятором.
Рецепт в подобных случаях один – если проблема с батареей стала ощутимой для качества работы смартфона, не стоит пытаться заряжать устройство. Лучше отнести его в ремонт, чтобы починить. В противном случае эксплуатация телефона с проблемной батареей может привести к взрыву, заключил Кузьменко.
Samsung Galaxy S21 - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 17:29Наука
Названы оптимальные характеристики для современного смартфона
 
Сергей КузьменкоРоссияРоскачествоСмартфоныТехнологииОбщество
 
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