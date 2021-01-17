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Захарова объяснила значение выхода России из Договора по открытому небу
Захарова объяснила значение выхода России из Договора по открытому небу
Выход России из Договора по открытому небу не является знаком для новой администрации США, это закрытие досье, которое было актуально при прошлой администрации, РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T16:47
2021-01-17T16:47
мария захарова
договор по открытому небу
дональд трамп
москва
вашингтон (город)
сша
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 янв - РИА Новости. Выход России из Договора по открытому небу не является знаком для новой администрации США, это закрытие досье, которое было актуально при прошлой администрации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.МИД РФ в пятницу объявил о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода США из договора "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора", а партнеры Москвы по договору не поддержали российские предложения об обеспечении его жизнеспособности в новых условиях.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.
https://ria.ru/20210116/nebo-1593296345.html
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москва
вашингтон (город)
сша
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мария захарова, договор по открытому небу, дональд трамп, москва, вашингтон (город), сша, в мире

Захарова объяснила значение выхода России из Договора по открытому небу

16:47 17.01.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 янв - РИА Новости. Выход России из Договора по открытому небу не является знаком для новой администрации США, это закрытие досье, которое было актуально при прошлой администрации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это было их решение (прошлой администрации США - ред.), соответственно, мы эту тему при них же и закрываем. Это никакой не знак в будущее, это закрытие досье, которое было актуально при предыдущей администрации, это логично", - сказала Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

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Американские эксперты оценили выход России из Договора по открытому небу
МИД РФ в пятницу объявил о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода США из договора "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора", а партнеры Москвы по договору не поддержали российские предложения об обеспечении его жизнеспособности в новых условиях.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.
В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.
Париж - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
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Мария ЗахароваДоговор по открытому небуДональд ТрампМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
 
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