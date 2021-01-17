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Россия открыта к нормальному диалогу с США при Байдене, заявила Захарова
Россия открыта к нормальному диалогу с США при Байдене, заявила Захарова
Россия открыта к нормальному диалогу с США при новой администрации Джо Байдена, заявила официальный представитель РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T16:37
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 янв - РИА Новости. Россия открыта к нормальному диалогу с США при новой администрации Джо Байдена, заявила официальный представитель РФ Мария Захарова.Инаугурация избранного американского президента Байдена должна состояться 20 января.
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мария захарова, джо байден, сша

Россия открыта к нормальному диалогу с США при Байдене, заявила Захарова

16:37 17.01.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 янв - РИА Новости. Россия открыта к нормальному диалогу с США при новой администрации Джо Байдена, заявила официальный представитель РФ Мария Захарова.

"Мы не прогнозируем какого-то резкого улучшения (отношений с США при Байдене - ред.), в принципе улучшения не прогнозируется, потому что люди те же, тезисы они свои не меняли... Мы открыты к нормальному, взаимоуважительному диалогу" - сказала Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Избранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 11:27
Байден введет новые санкции против России, уверен эксперт
Инаугурация избранного американского президента Байдена должна состояться 20 января.
 
Мария ЗахароваДжо БайденСША
 
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