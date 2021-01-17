Россия открыта к нормальному диалогу с США при Байдене, заявила Захарова

"Мы не прогнозируем какого-то резкого улучшения (отношений с США при Байдене - ред.), в принципе улучшения не прогнозируется, потому что люди те же, тезисы они свои не меняли... Мы открыты к нормальному, взаимоуважительному диалогу" - сказала Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".