Россия открыта к нормальному диалогу с США при Байдене, заявила Захарова
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 янв - РИА Новости. Россия открыта к нормальному диалогу с США при новой администрации Джо Байдена, заявила официальный представитель РФ Мария Захарова.
"Мы не прогнозируем какого-то резкого улучшения (отношений с США при Байдене - ред.), в принципе улучшения не прогнозируется, потому что люди те же, тезисы они свои не меняли... Мы открыты к нормальному, взаимоуважительному диалогу" - сказала Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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Инаугурация избранного американского президента Байдена должна состояться 20 января.