Вассерман предложил ответ на высадку солдат НАТО на российское судно
© Фото : Operation Eunavfor MED IRINIСпецназ Военно-морских сил Греции высадился на российский торговый корабль "Адлер" в Средиземном море
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман в статье на сайте телеканала РЕН ТВ предположил, как, по его мнению, следовало бы отреагировать на операцию по высадке бойцов спецназа ВМС Греции на российский торговый корабль "Адлер" в рамках операции IRINI в Средиземном море.
"Если подобное повторится — надо будет перейти к сопровождению наших торговых судов боевыми кораблями. Дорого? Так ведь все равно нужна выучка в обстановке, приближенной к боевой", — считает Вассерман.
По словам публициста, любое судно — это часть территории страны, поэтому действия бойцов греческого спецназа можно расценивать как "небольшое, но все же вторжение".
"В международных водах в мирное время вообще весьма нежелательно задерживать кого бы то ни было по какому бы то ни было поводу", — заключил он.
Ранее сообщалось, что в среду греческий корабль по радио связался с экипажем "Адлера" и запросил данные о грузе и пункте назначения. После этого морякам сообщили, что судно находится в районе, который контролирует НАТО, и будет досмотрено в рамках операции по пресечению незаконных поставок оружия в Ливию. Получив разрешение от экипажа российского судна, греки высадились на борт. В ходе операции они задействовали корабль F-459 Adrias и вертолет.
На официальном сайте миссии в качестве основной задачи указывается осуществление контроля за оружейным эмбарго, введенным ООН в отношении Ливии.