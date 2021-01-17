https://ria.ru/20210117/vasserman-1593364652.html

Вассерман предложил ответ на высадку солдат НАТО на российское судно

Вассерман предложил ответ на высадку солдат НАТО на российское судно

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман в статье на сайте телеканала РЕН ТВ предположил, как, по его мнению, следовало бы отреагировать на операцию по... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T01:07

2021-01-17T01:07

2021-01-17T01:07

нато

анатолий вассерман

ливия

греция

оон

в мире

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман в статье на сайте телеканала РЕН ТВ предположил, как, по его мнению, следовало бы отреагировать на операцию по высадке бойцов спецназа ВМС Греции на российский торговый корабль "Адлер" в рамках операции IRINI в Средиземном море.По словам публициста, любое судно — это часть территории страны, поэтому действия бойцов греческого спецназа можно расценивать как "небольшое, но все же вторжение".Ранее сообщалось, что в среду греческий корабль по радио связался с экипажем "Адлера" и запросил данные о грузе и пункте назначения. После этого морякам сообщили, что судно находится в районе, который контролирует НАТО, и будет досмотрено в рамках операции по пресечению незаконных поставок оружия в Ливию. Получив разрешение от экипажа российского судна, греки высадились на борт. В ходе операции они задействовали корабль F-459 Adrias и вертолет.На официальном сайте миссии в качестве основной задачи указывается осуществление контроля за оружейным эмбарго, введенным ООН в отношении Ливии.

https://ria.ru/20210113/nato-1592927352.html

ливия

греция

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нато, анатолий вассерман, ливия, греция, оон, в мире