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Вассерман предложил ответ на высадку солдат НАТО на российское судно
Вассерман предложил ответ на высадку солдат НАТО на российское судно
Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман в статье на сайте телеканала РЕН ТВ предположил, как, по его мнению, следовало бы отреагировать на операцию по... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T01:07
2021-01-17T01:07
нато
анатолий вассерман
ливия
греция
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман в статье на сайте телеканала РЕН ТВ предположил, как, по его мнению, следовало бы отреагировать на операцию по высадке бойцов спецназа ВМС Греции на российский торговый корабль "Адлер" в рамках операции IRINI в Средиземном море.По словам публициста, любое судно — это часть территории страны, поэтому действия бойцов греческого спецназа можно расценивать как "небольшое, но все же вторжение".Ранее сообщалось, что в среду греческий корабль по радио связался с экипажем "Адлера" и запросил данные о грузе и пункте назначения. После этого морякам сообщили, что судно находится в районе, который контролирует НАТО, и будет досмотрено в рамках операции по пресечению незаконных поставок оружия в Ливию. Получив разрешение от экипажа российского судна, греки высадились на борт. В ходе операции они задействовали корабль F-459 Adrias и вертолет.На официальном сайте миссии в качестве основной задачи указывается осуществление контроля за оружейным эмбарго, введенным ООН в отношении Ливии.
https://ria.ru/20210113/nato-1592927352.html
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нато, анатолий вассерман, ливия, греция, оон, в мире

Вассерман предложил ответ на высадку солдат НАТО на российское судно

01:07 17.01.2021
 
© Фото : Operation Eunavfor MED IRINIСпецназ Военно-морских сил Греции высадился на российский торговый корабль "Адлер" в Средиземном море
Спецназ Военно-морских сил Греции высадился на российский торговый корабль Адлер в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© Фото : Operation Eunavfor MED IRINI
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман в статье на сайте телеканала РЕН ТВ предположил, как, по его мнению, следовало бы отреагировать на операцию по высадке бойцов спецназа ВМС Греции на российский торговый корабль "Адлер" в рамках операции IRINI в Средиземном море.
"Если подобное повторится — надо будет перейти к сопровождению наших торговых судов боевыми кораблями. Дорого? Так ведь все равно нужна выучка в обстановке, приближенной к боевой", — считает Вассерман.
По словам публициста, любое судно — это часть территории страны, поэтому действия бойцов греческого спецназа можно расценивать как "небольшое, но все же вторжение".
"В международных водах в мирное время вообще весьма нежелательно задерживать кого бы то ни было по какому бы то ни было поводу", — заключил он.
Ранее сообщалось, что в среду греческий корабль по радио связался с экипажем "Адлера" и запросил данные о грузе и пункте назначения. После этого морякам сообщили, что судно находится в районе, который контролирует НАТО, и будет досмотрено в рамках операции по пресечению незаконных поставок оружия в Ливию. Получив разрешение от экипажа российского судна, греки высадились на борт. В ходе операции они задействовали корабль F-459 Adrias и вертолет.
На официальном сайте миссии в качестве основной задачи указывается осуществление контроля за оружейным эмбарго, введенным ООН в отношении Ливии.
Спецназ Военно-морских сил Греции высадился на российский торговый корабль Адлер в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 19:54
Владелец российского судна рассказал о высадке солдат НАТО на борт
 
НАТОАнатолий ВассерманЛивияГрецияООНВ мире
 
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