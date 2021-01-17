https://ria.ru/20210117/vaktsinirovanie-1593412161.html

В Германии разразился скандал из-за идеи о привилегиях для привитых

В Германии разразился скандал из-за идеи о привилегиях для привитых

Предложение главы МИД ФРГ Хайко Мааса о привилегиях для привитых от COVID-19 вызвало крупный скандал в немецком обществе. Не только профильные организации, но и РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T17:13

2021-01-17T17:13

2021-01-17T17:13

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

хайко маас

мид германии

германия

в мире

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БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Предложение главы МИД ФРГ Хайко Мааса о привилегиях для привитых от COVID-19 вызвало крупный скандал в немецком обществе. Не только профильные организации, но и граждане в соцсетях считают данную идею крайне безответственной и вредной.Ранее Маас заявил в интервью таблоиду Bild am Sonntag, что "основные права" должны быть возвращены тем, кто получил вакцину, поскольку "если в ресторане или кино соберутся только люди с прививками, они не смогут больше представлять опасности друг для друга".В Германии со 2 ноября действуют ограничительные меры по коронавирусу, с 16 декабря их ужесточили, с 11 января ввели дополнительные ограничения. В стране закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений. Школы и институты переведены на онлайн-режим. В регионах с высокой динамикой заболеваемости населению предписано не покидать дома без веских причин в радиусе свыше 15 километров. Встречи частных лиц разрешены только в составе членов одного домохозяйства плюс максимум один человек.С 27 декабря в стране идет кампания по вакцинации, прививку от COVID-19 уже получили свыше одного миллиона человек. Согласно национальному плану, в первую очередь прививки будут сделаны лицам старше 80 лет, сотрудникам домов для престарелых и реанимаций.Глава фонда защиты пациентов Ойген Брыш обвинил главу МИД ФРГ в "разжигании псевдо-дискуссии о привилегиях для вакцинированных" граждан, указав на то, что "сегодня никто не знает о том, может ли получивший прививку передать вирус дальше". С этим мнением согласны и в Минздраве ФРГ, там заявили в воскресенье, что "до тех пор, пока возможность передачи вируса человеком, получившим вакцину, не ясна, никаких исключений не может быть". Политическая оппозиция также жестко отреагировала на слова министра, в либеральной Свободной демократической партии их назвали "очень популистскими и непродуманными".В соцсетях слова Мааса также вызвали бурную реакцию. В лагере противников ограничительных мер против коронавируса их восприняли, как "признание правительства Меркель" в том, что немецкое общество будет поделено на два лагеря - людей, имеющих "привилегии", и "второй сорт", которые лишены преимуществ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590960909.html

https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593180559.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, хайко маас, мид германии, германия, в мире