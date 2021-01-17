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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210117/vaktsinirovanie-1593412161.html
В Германии разразился скандал из-за идеи о привилегиях для привитых
В Германии разразился скандал из-за идеи о привилегиях для привитых
Предложение главы МИД ФРГ Хайко Мааса о привилегиях для привитых от COVID-19 вызвало крупный скандал в немецком обществе. Не только профильные организации, но и РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T17:13
2021-01-17T17:13
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
хайко маас
мид германии
германия
в мире
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БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Предложение главы МИД ФРГ Хайко Мааса о привилегиях для привитых от COVID-19 вызвало крупный скандал в немецком обществе. Не только профильные организации, но и граждане в соцсетях считают данную идею крайне безответственной и вредной.Ранее Маас заявил в интервью таблоиду Bild am Sonntag, что "основные права" должны быть возвращены тем, кто получил вакцину, поскольку "если в ресторане или кино соберутся только люди с прививками, они не смогут больше представлять опасности друг для друга".В Германии со 2 ноября действуют ограничительные меры по коронавирусу, с 16 декабря их ужесточили, с 11 января ввели дополнительные ограничения. В стране закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений. Школы и институты переведены на онлайн-режим. В регионах с высокой динамикой заболеваемости населению предписано не покидать дома без веских причин в радиусе свыше 15 километров. Встречи частных лиц разрешены только в составе членов одного домохозяйства плюс максимум один человек.С 27 декабря в стране идет кампания по вакцинации, прививку от COVID-19 уже получили свыше одного миллиона человек. Согласно национальному плану, в первую очередь прививки будут сделаны лицам старше 80 лет, сотрудникам домов для престарелых и реанимаций.Глава фонда защиты пациентов Ойген Брыш обвинил главу МИД ФРГ в "разжигании псевдо-дискуссии о привилегиях для вакцинированных" граждан, указав на то, что "сегодня никто не знает о том, может ли получивший прививку передать вирус дальше". С этим мнением согласны и в Минздраве ФРГ, там заявили в воскресенье, что "до тех пор, пока возможность передачи вируса человеком, получившим вакцину, не ясна, никаких исключений не может быть". Политическая оппозиция также жестко отреагировала на слова министра, в либеральной Свободной демократической партии их назвали "очень популистскими и непродуманными".В соцсетях слова Мааса также вызвали бурную реакцию. В лагере противников ограничительных мер против коронавируса их восприняли, как "признание правительства Меркель" в том, что немецкое общество будет поделено на два лагеря - людей, имеющих "привилегии", и "второй сорт", которые лишены преимуществ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590960909.html
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коронавирус covid-19, хайко маас, мид германии, германия, в мире

В Германии разразился скандал из-за идеи о привилегиях для привитых

17:13 17.01.2021
 
© РИА Новости / Кристиан Манг / Перейти в фотобанкСтолы и стулья возле кафе на площади Жандарменмаркт в Берлине
Столы и стулья возле кафе на площади Жандарменмаркт в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Кристиан Манг
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БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Предложение главы МИД ФРГ Хайко Мааса о привилегиях для привитых от COVID-19 вызвало крупный скандал в немецком обществе. Не только профильные организации, но и граждане в соцсетях считают данную идею крайне безответственной и вредной.
Ранее Маас заявил в интервью таблоиду Bild am Sonntag, что "основные права" должны быть возвращены тем, кто получил вакцину, поскольку "если в ресторане или кино соберутся только люди с прививками, они не смогут больше представлять опасности друг для друга".
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В Германии со 2 ноября действуют ограничительные меры по коронавирусу, с 16 декабря их ужесточили, с 11 января ввели дополнительные ограничения. В стране закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений. Школы и институты переведены на онлайн-режим. В регионах с высокой динамикой заболеваемости населению предписано не покидать дома без веских причин в радиусе свыше 15 километров. Встречи частных лиц разрешены только в составе членов одного домохозяйства плюс максимум один человек.
С 27 декабря в стране идет кампания по вакцинации, прививку от COVID-19 уже получили свыше одного миллиона человек. Согласно национальному плану, в первую очередь прививки будут сделаны лицам старше 80 лет, сотрудникам домов для престарелых и реанимаций.
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Глава фонда защиты пациентов Ойген Брыш обвинил главу МИД ФРГ в "разжигании псевдо-дискуссии о привилегиях для вакцинированных" граждан, указав на то, что "сегодня никто не знает о том, может ли получивший прививку передать вирус дальше". С этим мнением согласны и в Минздраве ФРГ, там заявили в воскресенье, что "до тех пор, пока возможность передачи вируса человеком, получившим вакцину, не ясна, никаких исключений не может быть". Политическая оппозиция также жестко отреагировала на слова министра, в либеральной Свободной демократической партии их назвали "очень популистскими и непродуманными".
В соцсетях слова Мааса также вызвали бурную реакцию. В лагере противников ограничительных мер против коронавируса их восприняли, как "признание правительства Меркель" в том, что немецкое общество будет поделено на два лагеря - людей, имеющих "привилегии", и "второй сорт", которые лишены преимуществ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Хайко МаасМИД ГерманииГерманияВ мире
 
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