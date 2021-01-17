https://ria.ru/20210117/vaktsina-1593425088.html

В Белоруссии массовую вакцинацию от COVID-19 планируют начать в апреле

В Белоруссии массовую вакцинацию от COVID-19 планируют начать в апреле

Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что в апреле привиться от коронавируса в стране сможет любой желающий. РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T20:19

2021-01-17T20:19

2021-01-17T20:19

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592983531_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_cd21173e4d40bf775ac758b7ca9d4c5a.jpg

МИНСК, 17 янв – РИА Новости. Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что в апреле привиться от коронавируса в стране сможет любой желающий.В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Как сообщал глава минздрава, до конца весны в стране вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля 2020 года составляло около 9,4 миллиона человек.Пиневич отметил, что Белоруссия ориентируется прежде всего на работу с российскими вакцинами, но заметил, что "выпускают достаточно хороший спектр китайские коллеги". "Мы ведем с ними (китайской стороной – ред.) переговоры в том числе. Ну и российские вакцины – не одна "Спутник V" – еще раз повторю, стратегическое направление работы с нашими российскими коллегами, исходя из того, что мы с ними работаем в условиях обмена или в рамках трансфера технологий. И контракты с россиянами носят долгосрочный инвестиционный характер", - сказал он. Глава минздрава заметил, что Белоруссия уже приступила к работе по производству собственной вакцины. "Конечно, это вопрос более долгосрочный, и он в большей степени перспективный", - отметил он.Глава минздрава добавил, что белорусская сторона подписала контракт на поставку первой партии на 170 тысяч доз российской вакцины "Спутник V". "В первом квартале мы должны уже выпустить под белорусским брендом вакцину "Спутник V" совместно с нашим российским партнером на мощностях белорусского фармпредприятия. Это "Белмедпрепараты", - добавил Пиневич.

https://ria.ru/20210112/belorussiya-1592741439.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210117/vaktsina-1593421195.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, белоруссия