У 13 израильтян случился лицевой паралич после прививки Pfizer
13:12 17.01.2021 (обновлено: 14:18 17.01.2021)
© AP Photo / Ariel SchalitФлаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
© AP Photo / Ariel Schalit
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 янв — РИА Новости. У 13 израильтян случился паралич лицевого нерва после введения первой дозы вакцины от коронавируса компании Pfizer, сообщает издание "Едиот Ахронот".
"Согласно данным министерства, у не менее чем 13 человек появились симптомы пареза, но врачи в системе здравоохранения считают, что число таких случаев на практике выше", — пишет издание.
Так, один из вакцинированных рассказал, что через несколько минут после прививки почувствовал странные ощущения на подбородке и во рту.
"По крайней мере 28 часов я ходил с ним. Я не могу сказать, что это полностью исчезло, но, кроме этого, у меня нет другой боли", — сказал мужчина.
В Минздраве отметили, что тем, у кого после введения первой дозы появились симптомы пареза, следует отложить вторую прививку до выздоровления. Однако врачи сомневаются в целесообразности введения второй дозы в таких случаях.
Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря, вторую дозу вакцинированные начали получать с 10 января. На первом этапе прививали медработников, студентов-медиков, сотрудников гериатрических заведений и представителей органов власти, которые должны были послужить примером для всех остальных. На втором этапе начали прививать людей старше 60 лет и тех, кто входит в группы риска. Первую дозу вакцины получили уже более двух миллионов человек, вторую — свыше 200 тысяч.
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