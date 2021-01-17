https://ria.ru/20210117/vaktsina-1593393896.html

У 13 израильтян случился лицевой паралич после прививки Pfizer

У 13 израильтян случился лицевой паралич после прививки Pfizer

У 13 израильтян случился паралич лицевого нерва после введения первой дозы вакцины от коронавируса компании Pfizer, сообщает издание "Едиот Ахронот". РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T13:12

2021-01-17T13:12

2021-01-17T14:18

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израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 янв — РИА Новости. У 13 израильтян случился паралич лицевого нерва после введения первой дозы вакцины от коронавируса компании Pfizer, сообщает издание "Едиот Ахронот".Так, один из вакцинированных рассказал, что через несколько минут после прививки почувствовал странные ощущения на подбородке и во рту.В Минздраве отметили, что тем, у кого после введения первой дозы появились симптомы пареза, следует отложить вторую прививку до выздоровления. Однако врачи сомневаются в целесообразности введения второй дозы в таких случаях.Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря, вторую дозу вакцинированные начали получать с 10 января. На первом этапе прививали медработников, студентов-медиков, сотрудников гериатрических заведений и представителей органов власти, которые должны были послужить примером для всех остальных. На втором этапе начали прививать людей старше 60 лет и тех, кто входит в группы риска. Первую дозу вакцины получили уже более двух миллионов человек, вторую — свыше 200 тысяч. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210116/vaktsina-1593334227.html

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2021

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коронавирус covid-19, израиль, в мире