Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210117/vaktsina-1593391363.html
Вакцина от COVID-19 центра Чумакова поступит в гражданский оборот в марте
Вакцина от COVID-19 центра Чумакова поступит в гражданский оборот в марте
Вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова,... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T12:37
2021-01-17T12:59
распространение коронавируса
центр им. м. п. чумакова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589388898_0:0:3278:1844_1920x0_80_0_0_04e28bbefa6e566679964af68a6b32b9.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 янв — РИА Новости. Вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова, может поступить в гражданский оборот в марте, заявил директор центра по развитию Константин Чернов в эфире канала "Россия 1".Сейчас центр завершает вторую стадию клинических испытаний — эффективность инактивированной вакцины проверяют на добровольцах.Чернов выразил надежду на то, что новый препарат будет наиболее комплексным."В вирусе сейчас обнаружено уже более 50 вообще белков различных. Когда мы представляем организму весь спектр всего, что там находится, то мы рассчитываем на то, что наша защита будет более комплексная", — сказал он.Вакцина, созданная в Центре Чумакова, называется цельновирионной — в ней используется инактивированный вирус SARS-CoV-2, то есть специально обработанный так, что он лишился своих инфекционных свойств, но сохранил способность вызывать иммунную реакцию.Сейчас в гражданском обороте находятся две вакцины — "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ, и "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор". Помимо этого, в России разрабатываются еще несколько препаратов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589388898_547:0:3278:2048_1920x0_80_0_0_502c2de963f7e1e77e2b2094625b30f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центр им. м. п. чумакова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Вакцина от COVID-19 центра Чумакова поступит в гражданский оборот в марте

12:37 17.01.2021 (обновлено: 12:59 17.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории
Медицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 янв — РИА Новости. Вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова, может поступить в гражданский оборот в марте, заявил директор центра по развитию Константин Чернов в эфире канала "Россия 1".

"Нашу (вакцину. — Прим. ред.) ждать в гражданском обороте, наверное, в районе марта", — сказал он.

Сейчас центр завершает вторую стадию клинических испытаний — эффективность инактивированной вакцины проверяют на добровольцах.
Чернов выразил надежду на то, что новый препарат будет наиболее комплексным.
"В вирусе сейчас обнаружено уже более 50 вообще белков различных. Когда мы представляем организму весь спектр всего, что там находится, то мы рассчитываем на то, что наша защита будет более комплексная", — сказал он.
Вакцина, созданная в Центре Чумакова, называется цельновирионной — в ней используется инактивированный вирус SARS-CoV-2, то есть специально обработанный так, что он лишился своих инфекционных свойств, но сохранил способность вызывать иммунную реакцию.
Сейчас в гражданском обороте находятся две вакцины — "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ, и "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор". Помимо этого, в России разрабатываются еще несколько препаратов.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаЦентр им. М. П. ЧумаковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:21Роскомнадзор потребовал снять ограничения с "Постскриптума" на YouTube
15:01Турция направила фрегат к месту крушения российского сухогруза
14:56Анестезиолог из Кемерово спас жизнь девочке в небе над Атлантикой
14:48В США выявили 198 тысяч новых случаев COVID-19
14:39Два члена экипажа затонувшего российского судна погибли
14:27В Турции спасли пятерых моряков с затонувшего российского сухогруза
14:23Глава комитета Госдумы назвал Антошкина удивительным человеком
14:06Самолет Магас — Москва сел в Минводах из-за проблем с сердцем у пассажира
13:46В Петербурге пенсионер и его сын спасли 96-летнюю блокадницу
13:39Собянин поблагодарил соцработников за помощь пенсионерам в праздники
13:35Российский сухогруз затонул в Черном море у побережья Турции
13:26Шаманов назвал Антошкина профессионалом высочайшего класса
13:24В Германии за сутки выявили 13,8 тысячи новых случаев COVID-19
13:21В Австрии продлили третий жесткий локдаун
13:19В Буйнакске число обратившихся к медикам с отравлением выросло до 303
13:18В России ответили на слова Шредера о воссоединении с Крымом
13:12У 13 израильтян случился лицевой паралич после прививки Pfizer
13:07СМИ узнали, куда делись записи переводчика со встречи Трампа и Путина
12:53Антошкин беззаветно служил Родине, заявил Володин
12:46Грачевский вырастил "Ералаш" как своего ребенка, заявил поэт Осиашвили
Лента новостейМолния