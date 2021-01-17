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Вакцина от COVID-19 центра Чумакова поступит в гражданский оборот в марте
Вакцина от COVID-19 центра Чумакова поступит в гражданский оборот в марте
Вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова,... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T12:37
2021-01-17T12:37
2021-01-17T12:59
распространение коронавируса
центр им. м. п. чумакова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 янв — РИА Новости. Вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова, может поступить в гражданский оборот в марте, заявил директор центра по развитию Константин Чернов в эфире канала "Россия 1".Сейчас центр завершает вторую стадию клинических испытаний — эффективность инактивированной вакцины проверяют на добровольцах.Чернов выразил надежду на то, что новый препарат будет наиболее комплексным."В вирусе сейчас обнаружено уже более 50 вообще белков различных. Когда мы представляем организму весь спектр всего, что там находится, то мы рассчитываем на то, что наша защита будет более комплексная", — сказал он.Вакцина, созданная в Центре Чумакова, называется цельновирионной — в ней используется инактивированный вирус SARS-CoV-2, то есть специально обработанный так, что он лишился своих инфекционных свойств, но сохранил способность вызывать иммунную реакцию.Сейчас в гражданском обороте находятся две вакцины — "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ, и "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор". Помимо этого, в России разрабатываются еще несколько препаратов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр им. м. п. чумакова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 янв — РИА Новости.
Вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова
, может поступить в гражданский оборот в марте, заявил директор центра по развитию Константин Чернов в эфире канала "Россия 1
".
"Нашу (вакцину. — Прим. ред.) ждать в гражданском обороте, наверное, в районе марта", — сказал он.
Сейчас центр завершает вторую стадию клинических испытаний — эффективность инактивированной вакцины проверяют на добровольцах.
Чернов выразил надежду на то, что новый препарат будет наиболее комплексным.
"В вирусе сейчас обнаружено уже более 50 вообще белков различных. Когда мы представляем организму весь спектр всего, что там находится, то мы рассчитываем на то, что наша защита будет более комплексная", — сказал он.
Вакцина, созданная в Центре Чумакова, называется цельновирионной — в ней используется инактивированный вирус SARS-CoV-2, то есть специально обработанный так, что он лишился своих инфекционных свойств, но сохранил способность вызывать иммунную реакцию.
Сейчас в гражданском обороте находятся две вакцины — "Спутник V"
, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ, и "ЭпиВакКорона"
от новосибирского центра "Вектор". Помимо этого, в России разрабатываются еще несколько препаратов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.