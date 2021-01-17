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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210117/vaktsina-1593382454.html
РФПИ ответил на сообщения об отказе в регистрации "Спутника V" в Бразилии
РФПИ ответил на сообщения об отказе в регистрации "Спутника V" в Бразилии
Российский фонд прямых инвестиций назвал недостоверными сообщения об отказе в экстренной регистрации вакцины "Спутник V" в Бразилии. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T10:35
2021-01-17T11:15
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
бразилия
в мире
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций назвал недостоверными сообщения об отказе в экстренной регистрации вакцины "Спутник V" в Бразилии."Сообщаем, что Национальное агентство наблюдения за здоровьем (ANVISA) запросило дополнительную информацию относительно вакцины "Спутник V", которая будет предоставлена в ближайшее время", — заявили в фонде.На сайте ANVISA говорится, что запрос РФПИ и компании União Quimica возвращен из-за несоблюдения отдельных требований. В фонде пояснили, что запрос дополнительной информации со стороны регулятора — это стандартная процедура и не означает отказа в регистрации. Кроме того, в бразильском сенате сейчас находится на рассмотрении уже одобренный конгрессом закон, который в случае принятия позволит автоматически использовать в стране вакцину, зарегистрированную в других государствах, в том числе в России.União Quimica уже начала производство "Спутника V". Предполагается, что в первом квартале Россия поставит в Бразилию десять миллионов доз, а всего в этом году — 150 миллионов.Вакцина от коронавируса "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, преимущества которой — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Разработчики оценивают эффективность препарата на уровне 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов."Спутник V" уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Парагвае, на следующей неделе ожидается регистрация еще в двух странах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, бразилия, в мире

РФПИ ответил на сообщения об отказе в регистрации "Спутника V" в Бразилии

10:35 17.01.2021 (обновлено: 11:15 17.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУпаковки с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак"
Упаковки с вакциной от коронавируса Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций назвал недостоверными сообщения об отказе в экстренной регистрации вакцины "Спутник V" в Бразилии.
"Сообщаем, что Национальное агентство наблюдения за здоровьем (ANVISA) запросило дополнительную информацию относительно вакцины "Спутник V", которая будет предоставлена в ближайшее время", — заявили в фонде.
На сайте ANVISA говорится, что запрос РФПИ и компании União Quimica возвращен из-за несоблюдения отдельных требований. В фонде пояснили, что запрос дополнительной информации со стороны регулятора — это стандартная процедура и не означает отказа в регистрации. Кроме того, в бразильском сенате сейчас находится на рассмотрении уже одобренный конгрессом закон, который в случае принятия позволит автоматически использовать в стране вакцину, зарегистрированную в других государствах, в том числе в России.

"В рамках ведущейся против вакцины "Спутник V" дезинформационной кампании недостоверные сведения целенаправленно распространяются в ночное время и выходные дни для усложнения процесса их проверки", — отметили в РФПИ, обратившись к журналистам с просьбой проверять информацию.

Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
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Monde diplomatique: "Спутник V" может подавить пандемию коронавируса
União Quimica уже начала производство "Спутника V". Предполагается, что в первом квартале Россия поставит в Бразилию десять миллионов доз, а всего в этом году — 150 миллионов.
Вакцина от коронавируса "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, преимущества которой — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Разработчики оценивают эффективность препарата на уровне 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов.
"Спутник V" уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Парагвае, на следующей неделе ожидается регистрация еще в двух странах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийБразилияВ мире
 
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