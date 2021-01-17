https://ria.ru/20210117/vaktsina-1593382454.html

РФПИ ответил на сообщения об отказе в регистрации "Спутника V" в Бразилии

РФПИ ответил на сообщения об отказе в регистрации "Спутника V" в Бразилии

Российский фонд прямых инвестиций назвал недостоверными сообщения об отказе в экстренной регистрации вакцины "Спутник V" в Бразилии. РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T10:35

2021-01-17T10:35

2021-01-17T11:15

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

бразилия

в мире

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций назвал недостоверными сообщения об отказе в экстренной регистрации вакцины "Спутник V" в Бразилии."Сообщаем, что Национальное агентство наблюдения за здоровьем (ANVISA) запросило дополнительную информацию относительно вакцины "Спутник V", которая будет предоставлена в ближайшее время", — заявили в фонде.На сайте ANVISA говорится, что запрос РФПИ и компании União Quimica возвращен из-за несоблюдения отдельных требований. В фонде пояснили, что запрос дополнительной информации со стороны регулятора — это стандартная процедура и не означает отказа в регистрации. Кроме того, в бразильском сенате сейчас находится на рассмотрении уже одобренный конгрессом закон, который в случае принятия позволит автоматически использовать в стране вакцину, зарегистрированную в других государствах, в том числе в России.União Quimica уже начала производство "Спутника V". Предполагается, что в первом квартале Россия поставит в Бразилию десять миллионов доз, а всего в этом году — 150 миллионов.Вакцина от коронавируса "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, преимущества которой — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Разработчики оценивают эффективность препарата на уровне 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов."Спутник V" уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Парагвае, на следующей неделе ожидается регистрация еще в двух странах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210117/vaktsina-1593375945.html

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, бразилия, в мире