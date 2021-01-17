https://ria.ru/20210117/vaktsina-1593375945.html

Monde diplomatique: "Спутник V" может подавить пандемию коронавируса

Monde diplomatique: "Спутник V" может подавить пандемию коронавируса

Россия разработала вакцину "Спутник V", чем продемонстрировала способность самостоятельно создать препарат, который способен подавить пандемию коронавируса. Об... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T09:22

2021-01-17T09:22

2021-01-17T09:32

россия

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия разработала вакцину "Спутник V", чем продемонстрировала способность самостоятельно создать препарат, который способен подавить пандемию коронавируса. Об этом пишет испаноязычное издание французской газеты "Monde diplomatique".Автор статьи Федерико Куско отмечает, что на Западе скептически и безразлично отреагировали на изобретение этой вакцины из-за невежества относительно русской научной традиции.Журналист подчеркнул, что создание вакцины "Спутник V" — это результат целой исторической цепочки научных разработок в России. Он, в частности напомнил, как советские ученые Анатолий Смородинцев, Михаил Чумаков, Марина Ворошилова и их американский коллега Альберт Сабин создали вакцину от полиомиелита.Совместные исследования вирусологов не были сразу же приняты международным научным сообществом. Хотя программа иммунизации, проведенная в Советском Союзе вакциной Сабина, оказалась успешной, без случаев паралича, скепсис никуда не делся. Когда Чумаков рассказал об успехе вакцины на научной конференции в Вашингтоне, нашлись те, кто выражал сомнения. Ряд западных ученых отказывались верить отчетам с другой стороны "железного занавеса". "Общая реакция, которая обычно не выражалась публично, была такой: "Вы не можете доверять ничему, что делают эти люди", — рассказывал Сабин.Тем не менее документально подтвержденный успех Сабина-Чумакова в конечном счете преодолел идеологические разногласия. Пероральная вакцина — которую когда-то называли "коммунистической" — стала предпочтительным оружием против вируса полиомиелита во всем мире, в том числе и в США.По мнению авторы статьи, западные "рассказчики" годами отрицали российские достижения в сфере науки и теперь удивлены объявлением о создании лекарства.Он напомнил, что ранее Центр Гамалеи уже разработал вакцины против вируса Эбола и ближневосточного респираторного синдрома."В отличие от таких стран, как США, а также Евросоюза, где фармацевтические лаборатории навязывают свои лекарства по астрономическим ценам, Россия за деньгами не гонится", — отметил мнение автор статьи.Куско добавил, что "Спутник V" сейчас распространяется по всему миру и, возможно, через полвека никто даже не вспомнит о западных подозрениях в отношении российской вакцины.Ранее журналист Bloobmerg Сэм Фазели перечислил факторы, которые позволяют доверять "Спутнику V": Россия входит с препаратом в пятерку производителей вакцин по числу доз, на которые уже есть контракты на предварительный заказ. Кроме того, вакцина прошла клинические испытания третьей фазы, а уровень эффективности на каждом промежуточном этапе был выше 90%. Также во время испытаний не было ни одного случая тяжелого течения заболевания.По мнению привившегося "Спутником V" корреспондента газеты New York Times Эндрю Крамера, вакцина является "подлинным достижением российских ученых".В августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Вакцина под названием "Спутник V" была разработана Центром им. Гамалеи совместно с РФПИ. Она создана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/vaccine-1592742961.html

https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592849619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евросоюз, вашингтон (город), сша, в мире