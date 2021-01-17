Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210117/vaktsina-1593375945.html
Monde diplomatique: "Спутник V" может подавить пандемию коронавируса
Monde diplomatique: "Спутник V" может подавить пандемию коронавируса
Россия разработала вакцину "Спутник V", чем продемонстрировала способность самостоятельно создать препарат, который способен подавить пандемию коронавируса. Об... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T09:22
2021-01-17T09:32
россия
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
евросоюз
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592543596_0:0:1731:975_1920x0_80_0_0_23e6e7748ab411f99fc962e4c91764a9.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия разработала вакцину "Спутник V", чем продемонстрировала способность самостоятельно создать препарат, который способен подавить пандемию коронавируса. Об этом пишет испаноязычное издание французской газеты "Monde diplomatique".Автор статьи Федерико Куско отмечает, что на Западе скептически и безразлично отреагировали на изобретение этой вакцины из-за невежества относительно русской научной традиции.Журналист подчеркнул, что создание вакцины "Спутник V" — это результат целой исторической цепочки научных разработок в России. Он, в частности напомнил, как советские ученые Анатолий Смородинцев, Михаил Чумаков, Марина Ворошилова и их американский коллега Альберт Сабин создали вакцину от полиомиелита.Совместные исследования вирусологов не были сразу же приняты международным научным сообществом. Хотя программа иммунизации, проведенная в Советском Союзе вакциной Сабина, оказалась успешной, без случаев паралича, скепсис никуда не делся. Когда Чумаков рассказал об успехе вакцины на научной конференции в Вашингтоне, нашлись те, кто выражал сомнения. Ряд западных ученых отказывались верить отчетам с другой стороны "железного занавеса". "Общая реакция, которая обычно не выражалась публично, была такой: "Вы не можете доверять ничему, что делают эти люди", — рассказывал Сабин.Тем не менее документально подтвержденный успех Сабина-Чумакова в конечном счете преодолел идеологические разногласия. Пероральная вакцина — которую когда-то называли "коммунистической" — стала предпочтительным оружием против вируса полиомиелита во всем мире, в том числе и в США.По мнению авторы статьи, западные "рассказчики" годами отрицали российские достижения в сфере науки и теперь удивлены объявлением о создании лекарства.Он напомнил, что ранее Центр Гамалеи уже разработал вакцины против вируса Эбола и ближневосточного респираторного синдрома."В отличие от таких стран, как США, а также Евросоюза, где фармацевтические лаборатории навязывают свои лекарства по астрономическим ценам, Россия за деньгами не гонится", — отметил мнение автор статьи.Куско добавил, что "Спутник V" сейчас распространяется по всему миру и, возможно, через полвека никто даже не вспомнит о западных подозрениях в отношении российской вакцины.Ранее журналист Bloobmerg Сэм Фазели перечислил факторы, которые позволяют доверять "Спутнику V": Россия входит с препаратом в пятерку производителей вакцин по числу доз, на которые уже есть контракты на предварительный заказ. Кроме того, вакцина прошла клинические испытания третьей фазы, а уровень эффективности на каждом промежуточном этапе был выше 90%. Также во время испытаний не было ни одного случая тяжелого течения заболевания.По мнению привившегося "Спутником V" корреспондента газеты New York Times Эндрю Крамера, вакцина является "подлинным достижением российских ученых".В августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Вакцина под названием "Спутник V" была разработана Центром им. Гамалеи совместно с РФПИ. Она создана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210112/vaccine-1592742961.html
https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592849619.html
россия
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592543596_132:0:1731:1199_1920x0_80_0_0_723fb4b351d17ae2b86539cd82d8219c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евросоюз, вашингтон (город), сша, в мире

Monde diplomatique: "Спутник V" может подавить пандемию коронавируса

09:22 17.01.2021 (обновлено: 09:32 17.01.2021)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия разработала вакцину "Спутник V", чем продемонстрировала способность самостоятельно создать препарат, который способен подавить пандемию коронавируса. Об этом пишет испаноязычное издание французской газеты "Monde diplomatique".
Автор статьи Федерико Куско отмечает, что на Западе скептически и безразлично отреагировали на изобретение этой вакцины из-за невежества относительно русской научной традиции.
"Движимое языковыми, культурными и политическими различиями, это невежество с подозрением встречает российские инициативы", — отметил Куско.
Журналист подчеркнул, что создание вакцины "Спутник V" — это результат целой исторической цепочки научных разработок в России.
Он, в частности напомнил, как советские ученые Анатолий Смородинцев, Михаил Чумаков, Марина Ворошилова и их американский коллега Альберт Сабин создали вакцину от полиомиелита.
Российская вакцина от коронавируса Sputnik V (Гам-КОВИД-Вак) в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 16:43Распространение коронавируса
В России ответили на отказ главы МИД Украины от вакцины "Спутник V"
Совместные исследования вирусологов не были сразу же приняты международным научным сообществом. Хотя программа иммунизации, проведенная в Советском Союзе вакциной Сабина, оказалась успешной, без случаев паралича, скепсис никуда не делся. Когда Чумаков рассказал об успехе вакцины на научной конференции в Вашингтоне, нашлись те, кто выражал сомнения. Ряд западных ученых отказывались верить отчетам с другой стороны "железного занавеса".
"Общая реакция, которая обычно не выражалась публично, была такой: "Вы не можете доверять ничему, что делают эти люди", — рассказывал Сабин.
Тем не менее документально подтвержденный успех Сабина-Чумакова в конечном счете преодолел идеологические разногласия. Пероральная вакцина — которую когда-то называли "коммунистической" — стала предпочтительным оружием против вируса полиомиелита во всем мире, в том числе и в США.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
По мнению авторы статьи, западные "рассказчики" годами отрицали российские достижения в сфере науки и теперь удивлены объявлением о создании лекарства.
Он напомнил, что ранее Центр Гамалеи уже разработал вакцины против вируса Эбола и ближневосточного респираторного синдрома.
"В отличие от таких стран, как США, а также Евросоюза, где фармацевтические лаборатории навязывают свои лекарства по астрономическим ценам, Россия за деньгами не гонится", — отметил мнение автор статьи.
Куско добавил, что "Спутник V" сейчас распространяется по всему миру и, возможно, через полвека никто даже не вспомнит о западных подозрениях в отношении российской вакцины.
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 12:49Распространение коронавируса
Гинцбург рассказал о поставках вакцины "Спутник V" в другие страны
Ранее журналист Bloobmerg Сэм Фазели перечислил факторы, которые позволяют доверять "Спутнику V": Россия входит с препаратом в пятерку производителей вакцин по числу доз, на которые уже есть контракты на предварительный заказ. Кроме того, вакцина прошла клинические испытания третьей фазы, а уровень эффективности на каждом промежуточном этапе был выше 90%. Также во время испытаний не было ни одного случая тяжелого течения заболевания.
По мнению привившегося "Спутником V" корреспондента газеты New York Times Эндрю Крамера, вакцина является "подлинным достижением российских ученых".
В августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Вакцина под названием "Спутник V" была разработана Центром им. Гамалеи совместно с РФПИ. Она создана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля 2020, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
 
Распространение коронавирусаРоссияВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЕвросоюзВашингтон (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:21Роскомнадзор потребовал снять ограничения с "Постскриптума" на YouTube
15:01Турция направила фрегат к месту крушения российского сухогруза
14:56Анестезиолог из Кемерово спас жизнь девочке в небе над Атлантикой
14:48В США выявили 198 тысяч новых случаев COVID-19
14:39Два члена экипажа затонувшего российского судна погибли
14:27В Турции спасли пятерых моряков с затонувшего российского сухогруза
14:23Глава комитета Госдумы назвал Антошкина удивительным человеком
14:06Самолет Магас — Москва сел в Минводах из-за проблем с сердцем у пассажира
13:46В Петербурге пенсионер и его сын спасли 96-летнюю блокадницу
13:39Собянин поблагодарил соцработников за помощь пенсионерам в праздники
13:35Российский сухогруз затонул в Черном море у побережья Турции
13:26Шаманов назвал Антошкина профессионалом высочайшего класса
13:24В Германии за сутки выявили 13,8 тысячи новых случаев COVID-19
13:21В Австрии продлили третий жесткий локдаун
13:19В Буйнакске число обратившихся к медикам с отравлением выросло до 303
13:18В России ответили на слова Шредера о воссоединении с Крымом
13:12У 13 израильтян случился лицевой паралич после прививки Pfizer
13:07СМИ узнали, куда делись записи переводчика со встречи Трампа и Путина
12:53Антошкин беззаветно служил Родине, заявил Володин
12:46Грачевский вырастил "Ералаш" как своего ребенка, заявил поэт Осиашвили
Лента новостейМолния