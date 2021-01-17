В Европе заявили о способности "Спутника V" остановить пандемию
06:50 17.01.2021 (обновлено: 14:31 17.01.2021)
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия создала вакцину "Спутник V" и продемонстрировала способность самостоятельно разрабатывать лекарство, способное подавить пандемию коронавируса, пишет испанское издание французской газеты Monde diplomatique.
Автор статьи Федерико Куско считает, что на Западе скептически и безразлично отреагировали на появление этого препарата из-за невежества относительно русской научной традиции.
"Движимое языковыми, культурными и политическими различиями, это невежество с подозрением встречает российские инициативы", — отметил Куско.
Журналист подчеркнул, что создание вакцины "Спутник V" — это результат целой исторической цепочки научных разработок в России. Однако, по его мнению, западные "рассказчики" годами отрицали российские достижения и теперь удивлены объявлением о создании лекарства.
"В отличие от таких стран, как США, а также Евросоюза, где фармацевтические лаборатории навязывают свои лекарства по астрономическим ценам, Россия за деньгами не гонится", — выразил мнение автор статьи.
Куско добавил, что "Спутник V" сейчас распространяется по всему миру и, возможно, через 50 лет никто не вспомнит западных подозрений в отношении российской вакцины.
Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Препарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
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