https://ria.ru/20210117/vaktsina-1593371662.html

В Европе заявили о способности "Спутника V" остановить пандемию

В Европе заявили о способности "Спутника V" остановить пандемию

Россия создала вакцину "Спутник V" и продемонстрировала способность самостоятельно разрабатывать лекарство, способное подавить пандемию коронавируса, пишет... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T06:50

2021-01-17T06:50

2021-01-17T14:31

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия создала вакцину "Спутник V" и продемонстрировала способность самостоятельно разрабатывать лекарство, способное подавить пандемию коронавируса, пишет испанское издание французской газеты Monde diplomatique.Автор статьи Федерико Куско считает, что на Западе скептически и безразлично отреагировали на появление этого препарата из-за невежества относительно русской научной традиции.Журналист подчеркнул, что создание вакцины "Спутник V" — это результат целой исторической цепочки научных разработок в России. Однако, по его мнению, западные "рассказчики" годами отрицали российские достижения и теперь удивлены объявлением о создании лекарства.Куско добавил, что "Спутник V" сейчас распространяется по всему миру и, возможно, через 50 лет никто не вспомнит западных подозрений в отношении российской вакцины.Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Препарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210110/vaktsina-1592432547.html

https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592849619.html

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2021

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