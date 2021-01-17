Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html
Мимо не пройти! Самые известные туристические улицы мира
Мимо не пройти! Самые известные туристические улицы мира
Рамбла в Барселоне, Старый Арбат в Москве, Елисейские поля в Париже — во многих мегаполисах есть известные на весь мир улицы. Там всегда — многоязычная толпа,... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T08:00
2021-01-17T08:01
что посмотреть
улицы
города
великобритания
франция
иерусалим
париж
россия
москва
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593050935_602:616:3025:1979_1920x0_80_0_0_4477a8046b8738d33b1250e50412a3f7.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Рамбла в Барселоне, Старый Арбат в Москве, Елисейские поля в Париже — во многих мегаполисах есть известные на весь мир улицы. Там всегда — многоязычная толпа, живая музыка, сувенирные лавки, респектабельные магазины, кафе, рестораны. О том, где обязательно нужно побывать и сделать селфи, путешествуя по разным странам, — в фотоленте РИА Новости.
великобритания
франция
иерусалим
париж
россия
москва
германия
пекин
рим
бангкок
нью-йорк (город)
лондон
китай
австрия
барселона (город)
вена
италия
сша
таиланд
испания
берлин (город)
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593050935_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_1838287dab7e9e6b91c8055680842dad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
что посмотреть , улицы, города, великобритания, франция, иерусалим, париж, россия, москва, германия, пекин, рим, бангкок, нью-йорк (город), лондон, китай, австрия, барселона (город), вена, италия, сша, таиланд, испания, берлин (город), израиль, фото, туризм, достопримечательности

Мимо не пройти! Самые известные туристические улицы мира

08:00 17.01.2021 (обновлено: 08:01 17.01.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Рамбла в Барселоне, Старый Арбат в Москве, Елисейские поля в Париже — во многих мегаполисах есть известные на весь мир улицы. Там всегда — многоязычная толпа, живая музыка, сувенирные лавки, респектабельные магазины, кафе, рестораны. О том, где обязательно нужно побывать и сделать селфи, путешествуя по разным странам, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Евгений Одиноков

На 1200 метрах Старого Арбата — десятки старинных домов, магазинов, ресторанов и антикварных лавок. Уличные художники пишут портреты. В сувенирных киосках — вся атрибутика, символизирующая Россию: шапки-ушанки, павловопосадские платки, матрешки, самовары, балалайки.

Есть культовые места. Например, Стена Цоя — часть дома номер 37, выходящего в Кривоарбатский переулок. Поклонники украсили ее цитатами из песен музыканта, надписями "Цой жив!" и "Кино".

Отдыхающие гуляют по улице Старый Арбат в Москве
1 из 11

На 1200 метрах Старого Арбата — десятки старинных домов, магазинов, ресторанов и антикварных лавок. Уличные художники пишут портреты. В сувенирных киосках — вся атрибутика, символизирующая Россию: шапки-ушанки, павловопосадские платки, матрешки, самовары, балалайки.

Есть культовые места. Например, Стена Цоя — часть дома номер 37, выходящего в Кривоарбатский переулок. Поклонники украсили ее цитатами из песен музыканта, надписями "Цой жив!" и "Кино".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанк

В Пекине аналог московского Арбата — улица Ванфуцзин.

"Только все гораздо масштабнее, — говорит преподаватель китайского языка Ольга Лазарева. — В прошлом году длина знаменитого променада увеличилась до двух километров. Здесь всегда огромные толпы — и днем, и ночью. Сверкают витрины новеньких бутиков, ресторанные зазывалы хватают туристов за рукава, продавцы фальшивых "ролексов" завлекают в сети. А все потому, что каждый приезжающий в столицу, будь то китаец из далекой провинции или иностранец, считает своим долгом посетить "первую улицу в стране".

Ночной рынок Ванфуцзе — место, где можно попробовать экзотическую еду: жареных насекомых, скорпионов, обитателей глубин и традиционные китайские закуски.

Туристы на рынке уличной еды Ванфуцзин в Пекине
2 из 11

В Пекине аналог московского Арбата — улица Ванфуцзин.

"Только все гораздо масштабнее, — говорит преподаватель китайского языка Ольга Лазарева. — В прошлом году длина знаменитого променада увеличилась до двух километров. Здесь всегда огромные толпы — и днем, и ночью. Сверкают витрины новеньких бутиков, ресторанные зазывалы хватают туристов за рукава, продавцы фальшивых "ролексов" завлекают в сети. А все потому, что каждый приезжающий в столицу, будь то китаец из далекой провинции или иностранец, считает своим долгом посетить "первую улицу в стране".

Ночной рынок Ванфуцзе — место, где можно попробовать экзотическую еду: жареных насекомых, скорпионов, обитателей глубин и традиционные китайские закуски.

© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / Tzido

Каосан роуд — главная туристическая улица Бангкока. Когда-то там был рынок риса, сейчас — развлечения на любой вкус, недорогие гостиницы, выгодный шопинг. Она никогда не спит — тихих ночей здесь не бывает: гремит музыка, открыты рестораны, бары, массажные салоны, дискотеки, с лотков продают еду.

В пешей доступности — Большой королевский дворец, храмы Лежащего и Изумрудного Будды, Золотой горы.

Туристы на Каосан роуд в Бангкоке
3 из 11

Каосан роуд — главная туристическая улица Бангкока. Когда-то там был рынок риса, сейчас — развлечения на любой вкус, недорогие гостиницы, выгодный шопинг. Она никогда не спит — тихих ночей здесь не бывает: гремит музыка, открыты рестораны, бары, массажные салоны, дискотеки, с лотков продают еду.

В пешей доступности — Большой королевский дворец, храмы Лежащего и Изумрудного Будды, Золотой горы.

© Depositphotos / Tzido
© AFP 2020 / Emmanuel Dunand

В Иерусалиме каждый турист должен пройти по "Пути скорби" — улице Виа Долороза. По ней, согласно христианскому традиционному учению, пролегал путь Иисуса Христа к месту распятия.

По обе стороны зажатого между каменных домов узкого пространства — магазинчики, сувенирные лавки и маленькие кафе. Улица вымощена камнем, шагать приходится по невысоким ступенькам.

"Здесь всегда многоголосая толпа, но по ощущениям это не привычный туристический променад, а скорее восточный базар", — говорит путешественница Людмила Гвоздецкая из Краснодара.

Монахини и мужчина в защитных масках на Виа Долороза в Старом городе Иерусалима
4 из 11

В Иерусалиме каждый турист должен пройти по "Пути скорби" — улице Виа Долороза. По ней, согласно христианскому традиционному учению, пролегал путь Иисуса Христа к месту распятия.

По обе стороны зажатого между каменных домов узкого пространства — магазинчики, сувенирные лавки и маленькие кафе. Улица вымощена камнем, шагать приходится по невысоким ступенькам.

"Здесь всегда многоголосая толпа, но по ощущениям это не привычный туристический променад, а скорее восточный базар", — говорит путешественница Людмила Гвоздецкая из Краснодара.

© AFP 2020 / Emmanuel Dunand
© AFP 2020 / Olivier Morin

Легендарная "Битлз" превратила Эбби-роуд в популярнейшее место. "Многие пытаются повторить снимок с обложки альбома, где участники группы идут по пешеходному переходу. В итоге машины стоят и не могут проехать", — говорит живущая в Лондоне Наталья Склярова.

А некоторые считают главной туристической улицей британской столицы Пикадилли, которая начинается от одноименной площади и тянется до Гайд-парка. Рядом — район Лестер-сквер, где несколько кинотеатров и более 50 театров, а также Чайна-таун с ресторанами китайской кухни. Недалеко — главные торговые улицы — Оксфорд-стрит и Риджент-стрит.

Серфингистка Элисон Тил на Эбби-Роуд в Лондоне
5 из 11

Легендарная "Битлз" превратила Эбби-роуд в популярнейшее место. "Многие пытаются повторить снимок с обложки альбома, где участники группы идут по пешеходному переходу. В итоге машины стоят и не могут проехать", — говорит живущая в Лондоне Наталья Склярова.

А некоторые считают главной туристической улицей британской столицы Пикадилли, которая начинается от одноименной площади и тянется до Гайд-парка. Рядом — район Лестер-сквер, где несколько кинотеатров и более 50 театров, а также Чайна-таун с ресторанами китайской кухни. Недалеко — главные торговые улицы — Оксфорд-стрит и Риджент-стрит.

© AFP 2020 / Olivier Morin
© AFP 2020 / Timothy A. Clary

Пятая авеню в центре Манхэттена в Нью-Йорке — как Тверская в Москве: одна из самых известных и дорогих улиц в мире. Туристов привлекает не только шопинг, но и возможность увидеть небоскреб Эмпайер-стейт-билдинг, Рокфеллеровский центр, собор Святого Патрика — выдающийся памятник неоготики. Там же — Музейная миля, где сосредоточены самые известные галереи города.

Женщина проходит мимо новогоднего украшения в виде такси на 5-й авеню в Нью-Йорке
6 из 11

Пятая авеню в центре Манхэттена в Нью-Йорке — как Тверская в Москве: одна из самых известных и дорогих улиц в мире. Туристов привлекает не только шопинг, но и возможность увидеть небоскреб Эмпайер-стейт-билдинг, Рокфеллеровский центр, собор Святого Патрика — выдающийся памятник неоготики. Там же — Музейная миля, где сосредоточены самые известные галереи города.

© AFP 2020 / Timothy A. Clary
© РИА Новости / Флоранс Галле / Перейти в фотобанк

Центральная улица Парижа — Елисейские поля — простирается от площади Согласия (Конкорд) до Триумфальной арки.

Она начинается парками, затем идет бульвар с многочисленными магазинами самых дорогих брендов, банками, офисами, ресторанами и кинотеатрами.

В известной песне "Les Champs-Élysées" Джо Дассен пел: "В солнечный день и в дождь, в полдень или в полночь все, что хотите, есть на Елисейских полях". И это действительно так.

А еще здесь проходят праздничные военные парады.

Праздничная иллюминация на Елисейских Полях в Париже
7 из 11

Центральная улица Парижа — Елисейские поля — простирается от площади Согласия (Конкорд) до Триумфальной арки.

Она начинается парками, затем идет бульвар с многочисленными магазинами самых дорогих брендов, банками, офисами, ресторанами и кинотеатрами.

В известной песне "Les Champs-Élysées" Джо Дассен пел: "В солнечный день и в дождь, в полдень или в полночь все, что хотите, есть на Елисейских полях". И это действительно так.

А еще здесь проходят праздничные военные парады.

© РИА Новости / Флоранс Галле
Перейти в фотобанк
© РИА Новости

Самая туристическая улица итальянской столицы — Виа дель Корсо, куда гости древнего города идут за шопингом.

"Это такой же символ Рима, как Эйфелева башня — Парижа. Заканчивается Виа дель Корсо на площади Венеции. Там нужно заглянуть в церковь Санта-Мария-дель-Пополо, чтобы увидеть картины Караваджо", — рассказывает местная жительница Милена Бахвалова.

Гуляя по Виа дель Корсо, можно зайти в переулок Виа деи Сабины и очутиться у фонтана Треви — самого известного в городе. А повернув в следующий — рассматривать древний Пантеон. Рядом — площадь Испании со знаменитой лестницей, фонтанами и десятками магазинов.

Рим. Площадь Венеции
8 из 11

Самая туристическая улица итальянской столицы — Виа дель Корсо, куда гости древнего города идут за шопингом.

"Это такой же символ Рима, как Эйфелева башня — Парижа. Заканчивается Виа дель Корсо на площади Венеции. Там нужно заглянуть в церковь Санта-Мария-дель-Пополо, чтобы увидеть картины Караваджо", — рассказывает местная жительница Милена Бахвалова.

Гуляя по Виа дель Корсо, можно зайти в переулок Виа деи Сабины и очутиться у фонтана Треви — самого известного в городе. А повернув в следующий — рассматривать древний Пантеон. Рядом — площадь Испании со знаменитой лестницей, фонтанами и десятками магазинов.

© РИА Новости
© AP Photo / Emilio Morenatti

На бульваре Рамбла в Барселоне много мест, где поесть, просто посидеть на лавочке, рассматривая прохожих, приехавших со всех уголков мира, сфотографироваться с актерами — живыми статуями.

Бульвар состоит из пяти переходящих друг в друга частей. У каждой — своя фишка. На Рамбла Каналетес нужно выпить воды из фонтана, чтобы, как гласит легенда, влюбиться в Барселону и вновь сюда вернуться. На Рамбла Учения — посмотреть, как продают птиц. На Рамбла Цветов — зайти на знаменитый рынок Бокерия. На Рамбла Капуцинов — посетить один из театров. А на Рамбла Святой Моники — сделать селфи с памятником Колумбу.

"Свернув в переулок, туристы оказываются в мощеном брусчаткой Готическом квартале. На первом этаже зданий — крошечные кофейни, сувенирные лавки и небольшие магазинчики. Можно найти оригинальную цветную обувь и сумки. Их шьют тут же — это маленький семейный бизнес", — делится впечатлениями Надежда Шелегина из Санкт-Петербурга.

Люди в защитных масках гуляют по улице Рамбла в центре Барселоны
9 из 11

На бульваре Рамбла в Барселоне много мест, где поесть, просто посидеть на лавочке, рассматривая прохожих, приехавших со всех уголков мира, сфотографироваться с актерами — живыми статуями.

Бульвар состоит из пяти переходящих друг в друга частей. У каждой — своя фишка. На Рамбла Каналетес нужно выпить воды из фонтана, чтобы, как гласит легенда, влюбиться в Барселону и вновь сюда вернуться. На Рамбла Учения — посмотреть, как продают птиц. На Рамбла Цветов — зайти на знаменитый рынок Бокерия. На Рамбла Капуцинов — посетить один из театров. А на Рамбла Святой Моники — сделать селфи с памятником Колумбу.

"Свернув в переулок, туристы оказываются в мощеном брусчаткой Готическом квартале. На первом этаже зданий — крошечные кофейни, сувенирные лавки и небольшие магазинчики. Можно найти оригинальную цветную обувь и сумки. Их шьют тут же — это маленький семейный бизнес", — делится впечатлениями Надежда Шелегина из Санкт-Петербурга.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© РИА Новости / Кристиан Манг / Перейти в фотобанк

Знаменитый бульвар Берлина Курфюрстендамм многие называют просто Кудамм. Это популярное место для прогулок, покупок и развлечений. "Там множество магазинов известных брендов и многоэтажных торговых центров. Уютные кафе лучше искать в переулках", — рекомендует туристка Анна Шамахова из Москвы.

Главная достопримечательность — разрушенная бомбой во время Второй мировой войны Мемориальная церковь кайзера Вильгельма. Ее отреставрировали и часть развалин сохранили. Руины в сочетании с новым храмом служат напоминанием об ужасах войны. В декабре возле храма, который в темное время суток подсвечивается разными цветами, открывается одна из рождественских ярмарок Берлина.

Селфи на Кудамме стоит сделать у скульптуры "Разорванная цепь" — символа свободы и единства.

В квартале от бульвара находится Берлинский зоопарк — место, обязательное к посещению.

Скульптура Берлин на бульваре Курфюрстендамм в Берлине
10 из 11

Знаменитый бульвар Берлина Курфюрстендамм многие называют просто Кудамм. Это популярное место для прогулок, покупок и развлечений. "Там множество магазинов известных брендов и многоэтажных торговых центров. Уютные кафе лучше искать в переулках", — рекомендует туристка Анна Шамахова из Москвы.

Главная достопримечательность — разрушенная бомбой во время Второй мировой войны Мемориальная церковь кайзера Вильгельма. Ее отреставрировали и часть развалин сохранили. Руины в сочетании с новым храмом служат напоминанием об ужасах войны. В декабре возле храма, который в темное время суток подсвечивается разными цветами, открывается одна из рождественских ярмарок Берлина.

Селфи на Кудамме стоит сделать у скульптуры "Разорванная цепь" — символа свободы и единства.

В квартале от бульвара находится Берлинский зоопарк — место, обязательное к посещению.

© РИА Новости / Кристиан Манг
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / Mikhail Markovskiy

В центре Вены пешеходная Кернтнерштрассе соединяет самые главные достопримечательности — собор Святого Стефана и Венскую оперу, заканчиваясь у Карлсплац. Там множество магазинов, ресторанов. Напротив здания оперы — красивейший дворец Тодеско. Рядом, во дворце эрцгерцога Альбрехта — Художественный музей Альбертина. Чуть дальше — дворец Ховбург, за которым начинается самая длинная торговая улица австрийской столицы — Марияхильферштрассе. Раздолье для шопоголиков.

Кернтнерштрассе в Вене
11 из 11

В центре Вены пешеходная Кернтнерштрассе соединяет самые главные достопримечательности — собор Святого Стефана и Венскую оперу, заканчиваясь у Карлсплац. Там множество магазинов, ресторанов. Напротив здания оперы — красивейший дворец Тодеско. Рядом, во дворце эрцгерцога Альбрехта — Художественный музей Альбертина. Чуть дальше — дворец Ховбург, за которым начинается самая длинная торговая улица австрийской столицы — Марияхильферштрассе. Раздолье для шопоголиков.

© Depositphotos / Mikhail Markovskiy
 
Туризмчто посмотретьУлицыГородаВеликобританияФранцияИерусалимПарижРоссияМоскваГерманияПекинРимБангкокНью-Йорк (город)ЛондонКитайАвстрияБарселона (город)ВенаИталияСШАТаиландИспанияБерлин (город)ИзраильТуризмДостопримечательности
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:21Роскомнадзор потребовал снять ограничения с "Постскриптума" на YouTube
15:01Турция направила фрегат к месту крушения российского сухогруза
14:56Анестезиолог из Кемерово спас жизнь девочке в небе над Атлантикой
14:48В США выявили 198 тысяч новых случаев COVID-19
14:39Два члена экипажа затонувшего российского судна погибли
14:27В Турции спасли пятерых моряков с затонувшего российского сухогруза
14:23Глава комитета Госдумы назвал Антошкина удивительным человеком
14:06Самолет Магас — Москва сел в Минводах из-за проблем с сердцем у пассажира
13:46В Петербурге пенсионер и его сын спасли 96-летнюю блокадницу
13:39Собянин поблагодарил соцработников за помощь пенсионерам в праздники
13:35Российский сухогруз затонул в Черном море у побережья Турции
13:26Шаманов назвал Антошкина профессионалом высочайшего класса
13:24В Германии за сутки выявили 13,8 тысячи новых случаев COVID-19
13:21В Австрии продлили третий жесткий локдаун
13:19В Буйнакске число обратившихся к медикам с отравлением выросло до 303
13:18В России ответили на слова Шредера о воссоединении с Крымом
13:12У 13 израильтян случился лицевой паралич после прививки Pfizer
13:07СМИ узнали, куда делись записи переводчика со встречи Трампа и Путина
12:53Антошкин беззаветно служил Родине, заявил Володин
12:46Грачевский вырастил "Ералаш" как своего ребенка, заявил поэт Осиашвили
Лента новостейМолния