Мимо не пройти! Самые известные туристические улицы мира
На 1200 метрах Старого Арбата — десятки старинных домов, магазинов, ресторанов и антикварных лавок. Уличные художники пишут портреты. В сувенирных киосках — вся атрибутика, символизирующая Россию: шапки-ушанки, павловопосадские платки, матрешки, самовары, балалайки.
Есть культовые места. Например, Стена Цоя — часть дома номер 37, выходящего в Кривоарбатский переулок. Поклонники украсили ее цитатами из песен музыканта, надписями "Цой жив!" и "Кино".
На 1200 метрах Старого Арбата — десятки старинных домов, магазинов, ресторанов и антикварных лавок. Уличные художники пишут портреты. В сувенирных киосках — вся атрибутика, символизирующая Россию: шапки-ушанки, павловопосадские платки, матрешки, самовары, балалайки.
Есть культовые места. Например, Стена Цоя — часть дома номер 37, выходящего в Кривоарбатский переулок. Поклонники украсили ее цитатами из песен музыканта, надписями "Цой жив!" и "Кино".
В Пекине аналог московского Арбата — улица Ванфуцзин.
"Только все гораздо масштабнее, — говорит преподаватель китайского языка Ольга Лазарева. — В прошлом году длина знаменитого променада увеличилась до двух километров. Здесь всегда огромные толпы — и днем, и ночью. Сверкают витрины новеньких бутиков, ресторанные зазывалы хватают туристов за рукава, продавцы фальшивых "ролексов" завлекают в сети. А все потому, что каждый приезжающий в столицу, будь то китаец из далекой провинции или иностранец, считает своим долгом посетить "первую улицу в стране".
Ночной рынок Ванфуцзе — место, где можно попробовать экзотическую еду: жареных насекомых, скорпионов, обитателей глубин и традиционные китайские закуски.
В Пекине аналог московского Арбата — улица Ванфуцзин.
"Только все гораздо масштабнее, — говорит преподаватель китайского языка Ольга Лазарева. — В прошлом году длина знаменитого променада увеличилась до двух километров. Здесь всегда огромные толпы — и днем, и ночью. Сверкают витрины новеньких бутиков, ресторанные зазывалы хватают туристов за рукава, продавцы фальшивых "ролексов" завлекают в сети. А все потому, что каждый приезжающий в столицу, будь то китаец из далекой провинции или иностранец, считает своим долгом посетить "первую улицу в стране".
Ночной рынок Ванфуцзе — место, где можно попробовать экзотическую еду: жареных насекомых, скорпионов, обитателей глубин и традиционные китайские закуски.
Каосан роуд — главная туристическая улица Бангкока. Когда-то там был рынок риса, сейчас — развлечения на любой вкус, недорогие гостиницы, выгодный шопинг. Она никогда не спит — тихих ночей здесь не бывает: гремит музыка, открыты рестораны, бары, массажные салоны, дискотеки, с лотков продают еду.
В пешей доступности — Большой королевский дворец, храмы Лежащего и Изумрудного Будды, Золотой горы.
Каосан роуд — главная туристическая улица Бангкока. Когда-то там был рынок риса, сейчас — развлечения на любой вкус, недорогие гостиницы, выгодный шопинг. Она никогда не спит — тихих ночей здесь не бывает: гремит музыка, открыты рестораны, бары, массажные салоны, дискотеки, с лотков продают еду.
В пешей доступности — Большой королевский дворец, храмы Лежащего и Изумрудного Будды, Золотой горы.
В Иерусалиме каждый турист должен пройти по "Пути скорби" — улице Виа Долороза. По ней, согласно христианскому традиционному учению, пролегал путь Иисуса Христа к месту распятия.
По обе стороны зажатого между каменных домов узкого пространства — магазинчики, сувенирные лавки и маленькие кафе. Улица вымощена камнем, шагать приходится по невысоким ступенькам.
"Здесь всегда многоголосая толпа, но по ощущениям это не привычный туристический променад, а скорее восточный базар", — говорит путешественница Людмила Гвоздецкая из Краснодара.
В Иерусалиме каждый турист должен пройти по "Пути скорби" — улице Виа Долороза. По ней, согласно христианскому традиционному учению, пролегал путь Иисуса Христа к месту распятия.
По обе стороны зажатого между каменных домов узкого пространства — магазинчики, сувенирные лавки и маленькие кафе. Улица вымощена камнем, шагать приходится по невысоким ступенькам.
"Здесь всегда многоголосая толпа, но по ощущениям это не привычный туристический променад, а скорее восточный базар", — говорит путешественница Людмила Гвоздецкая из Краснодара.
Легендарная "Битлз" превратила Эбби-роуд в популярнейшее место. "Многие пытаются повторить снимок с обложки альбома, где участники группы идут по пешеходному переходу. В итоге машины стоят и не могут проехать", — говорит живущая в Лондоне Наталья Склярова.
А некоторые считают главной туристической улицей британской столицы Пикадилли, которая начинается от одноименной площади и тянется до Гайд-парка. Рядом — район Лестер-сквер, где несколько кинотеатров и более 50 театров, а также Чайна-таун с ресторанами китайской кухни. Недалеко — главные торговые улицы — Оксфорд-стрит и Риджент-стрит.
Легендарная "Битлз" превратила Эбби-роуд в популярнейшее место. "Многие пытаются повторить снимок с обложки альбома, где участники группы идут по пешеходному переходу. В итоге машины стоят и не могут проехать", — говорит живущая в Лондоне Наталья Склярова.
А некоторые считают главной туристической улицей британской столицы Пикадилли, которая начинается от одноименной площади и тянется до Гайд-парка. Рядом — район Лестер-сквер, где несколько кинотеатров и более 50 театров, а также Чайна-таун с ресторанами китайской кухни. Недалеко — главные торговые улицы — Оксфорд-стрит и Риджент-стрит.
Пятая авеню в центре Манхэттена в Нью-Йорке — как Тверская в Москве: одна из самых известных и дорогих улиц в мире. Туристов привлекает не только шопинг, но и возможность увидеть небоскреб Эмпайер-стейт-билдинг, Рокфеллеровский центр, собор Святого Патрика — выдающийся памятник неоготики. Там же — Музейная миля, где сосредоточены самые известные галереи города.
Пятая авеню в центре Манхэттена в Нью-Йорке — как Тверская в Москве: одна из самых известных и дорогих улиц в мире. Туристов привлекает не только шопинг, но и возможность увидеть небоскреб Эмпайер-стейт-билдинг, Рокфеллеровский центр, собор Святого Патрика — выдающийся памятник неоготики. Там же — Музейная миля, где сосредоточены самые известные галереи города.
Центральная улица Парижа — Елисейские поля — простирается от площади Согласия (Конкорд) до Триумфальной арки.
Она начинается парками, затем идет бульвар с многочисленными магазинами самых дорогих брендов, банками, офисами, ресторанами и кинотеатрами.
В известной песне "Les Champs-Élysées" Джо Дассен пел: "В солнечный день и в дождь, в полдень или в полночь все, что хотите, есть на Елисейских полях". И это действительно так.
А еще здесь проходят праздничные военные парады.
Центральная улица Парижа — Елисейские поля — простирается от площади Согласия (Конкорд) до Триумфальной арки.
Она начинается парками, затем идет бульвар с многочисленными магазинами самых дорогих брендов, банками, офисами, ресторанами и кинотеатрами.
В известной песне "Les Champs-Élysées" Джо Дассен пел: "В солнечный день и в дождь, в полдень или в полночь все, что хотите, есть на Елисейских полях". И это действительно так.
А еще здесь проходят праздничные военные парады.
Самая туристическая улица итальянской столицы — Виа дель Корсо, куда гости древнего города идут за шопингом.
"Это такой же символ Рима, как Эйфелева башня — Парижа. Заканчивается Виа дель Корсо на площади Венеции. Там нужно заглянуть в церковь Санта-Мария-дель-Пополо, чтобы увидеть картины Караваджо", — рассказывает местная жительница Милена Бахвалова.
Гуляя по Виа дель Корсо, можно зайти в переулок Виа деи Сабины и очутиться у фонтана Треви — самого известного в городе. А повернув в следующий — рассматривать древний Пантеон. Рядом — площадь Испании со знаменитой лестницей, фонтанами и десятками магазинов.
Самая туристическая улица итальянской столицы — Виа дель Корсо, куда гости древнего города идут за шопингом.
"Это такой же символ Рима, как Эйфелева башня — Парижа. Заканчивается Виа дель Корсо на площади Венеции. Там нужно заглянуть в церковь Санта-Мария-дель-Пополо, чтобы увидеть картины Караваджо", — рассказывает местная жительница Милена Бахвалова.
Гуляя по Виа дель Корсо, можно зайти в переулок Виа деи Сабины и очутиться у фонтана Треви — самого известного в городе. А повернув в следующий — рассматривать древний Пантеон. Рядом — площадь Испании со знаменитой лестницей, фонтанами и десятками магазинов.
На бульваре Рамбла в Барселоне много мест, где поесть, просто посидеть на лавочке, рассматривая прохожих, приехавших со всех уголков мира, сфотографироваться с актерами — живыми статуями.
Бульвар состоит из пяти переходящих друг в друга частей. У каждой — своя фишка. На Рамбла Каналетес нужно выпить воды из фонтана, чтобы, как гласит легенда, влюбиться в Барселону и вновь сюда вернуться. На Рамбла Учения — посмотреть, как продают птиц. На Рамбла Цветов — зайти на знаменитый рынок Бокерия. На Рамбла Капуцинов — посетить один из театров. А на Рамбла Святой Моники — сделать селфи с памятником Колумбу.
"Свернув в переулок, туристы оказываются в мощеном брусчаткой Готическом квартале. На первом этаже зданий — крошечные кофейни, сувенирные лавки и небольшие магазинчики. Можно найти оригинальную цветную обувь и сумки. Их шьют тут же — это маленький семейный бизнес", — делится впечатлениями Надежда Шелегина из Санкт-Петербурга.
На бульваре Рамбла в Барселоне много мест, где поесть, просто посидеть на лавочке, рассматривая прохожих, приехавших со всех уголков мира, сфотографироваться с актерами — живыми статуями.
Бульвар состоит из пяти переходящих друг в друга частей. У каждой — своя фишка. На Рамбла Каналетес нужно выпить воды из фонтана, чтобы, как гласит легенда, влюбиться в Барселону и вновь сюда вернуться. На Рамбла Учения — посмотреть, как продают птиц. На Рамбла Цветов — зайти на знаменитый рынок Бокерия. На Рамбла Капуцинов — посетить один из театров. А на Рамбла Святой Моники — сделать селфи с памятником Колумбу.
"Свернув в переулок, туристы оказываются в мощеном брусчаткой Готическом квартале. На первом этаже зданий — крошечные кофейни, сувенирные лавки и небольшие магазинчики. Можно найти оригинальную цветную обувь и сумки. Их шьют тут же — это маленький семейный бизнес", — делится впечатлениями Надежда Шелегина из Санкт-Петербурга.
Знаменитый бульвар Берлина Курфюрстендамм многие называют просто Кудамм. Это популярное место для прогулок, покупок и развлечений. "Там множество магазинов известных брендов и многоэтажных торговых центров. Уютные кафе лучше искать в переулках", — рекомендует туристка Анна Шамахова из Москвы.
Главная достопримечательность — разрушенная бомбой во время Второй мировой войны Мемориальная церковь кайзера Вильгельма. Ее отреставрировали и часть развалин сохранили. Руины в сочетании с новым храмом служат напоминанием об ужасах войны. В декабре возле храма, который в темное время суток подсвечивается разными цветами, открывается одна из рождественских ярмарок Берлина.
Селфи на Кудамме стоит сделать у скульптуры "Разорванная цепь" — символа свободы и единства.
В квартале от бульвара находится Берлинский зоопарк — место, обязательное к посещению.
Знаменитый бульвар Берлина Курфюрстендамм многие называют просто Кудамм. Это популярное место для прогулок, покупок и развлечений. "Там множество магазинов известных брендов и многоэтажных торговых центров. Уютные кафе лучше искать в переулках", — рекомендует туристка Анна Шамахова из Москвы.
Главная достопримечательность — разрушенная бомбой во время Второй мировой войны Мемориальная церковь кайзера Вильгельма. Ее отреставрировали и часть развалин сохранили. Руины в сочетании с новым храмом служат напоминанием об ужасах войны. В декабре возле храма, который в темное время суток подсвечивается разными цветами, открывается одна из рождественских ярмарок Берлина.
Селфи на Кудамме стоит сделать у скульптуры "Разорванная цепь" — символа свободы и единства.
В квартале от бульвара находится Берлинский зоопарк — место, обязательное к посещению.
В центре Вены пешеходная Кернтнерштрассе соединяет самые главные достопримечательности — собор Святого Стефана и Венскую оперу, заканчиваясь у Карлсплац. Там множество магазинов, ресторанов. Напротив здания оперы — красивейший дворец Тодеско. Рядом, во дворце эрцгерцога Альбрехта — Художественный музей Альбертина. Чуть дальше — дворец Ховбург, за которым начинается самая длинная торговая улица австрийской столицы — Марияхильферштрассе. Раздолье для шопоголиков.
В центре Вены пешеходная Кернтнерштрассе соединяет самые главные достопримечательности — собор Святого Стефана и Венскую оперу, заканчиваясь у Карлсплац. Там множество магазинов, ресторанов. Напротив здания оперы — красивейший дворец Тодеско. Рядом, во дворце эрцгерцога Альбрехта — Художественный музей Альбертина. Чуть дальше — дворец Ховбург, за которым начинается самая длинная торговая улица австрийской столицы — Марияхильферштрассе. Раздолье для шопоголиков.