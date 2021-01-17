Мимо не пройти! Самые известные туристические улицы мира

В Пекине аналог московского Арбата — улица Ванфуцзин.

"Только все гораздо масштабнее, — говорит преподаватель китайского языка Ольга Лазарева. — В прошлом году длина знаменитого променада увеличилась до двух километров. Здесь всегда огромные толпы — и днем, и ночью. Сверкают витрины новеньких бутиков, ресторанные зазывалы хватают туристов за рукава, продавцы фальшивых "ролексов" завлекают в сети. А все потому, что каждый приезжающий в столицу, будь то китаец из далекой провинции или иностранец, считает своим долгом посетить "первую улицу в стране".

Ночной рынок Ванфуцзе — место, где можно попробовать экзотическую еду: жареных насекомых, скорпионов, обитателей глубин и традиционные китайские закуски.