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Глава популярного у сторонников Трампа приложения рассказал об угрозах
Глава популярного у сторонников Трампа приложения рассказал об угрозах
Глава компании Parler Джон Матце, чье приложение использовали сторонники президента США Дональда Трампа, вынужден скрываться вместе с семьей из-за поступающих... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T03:22
2021-01-17T03:22
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава компании Parler Джон Матце, чье приложение использовали сторонники президента США Дональда Трампа, вынужден скрываться вместе с семьей из-за поступающих угроз в своей адрес, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на судебные документы.Parler - приложение для обмена сообщениями, которое используют сторонники Трампа. Google заблокировал приложение в своем онлайн-магазине, так как "на платформе появились призывы к насилию". В Apple заявили, что посты пользователей в Parler, связанные с беспорядками в Капитолии США, содержали призывы к насилию, это нарушает правила компании. Позднее компания Amazon сообщила, что также перестает сотрудничать с Parler. Облачный сервис компании - Amazon Web Services - отключил Parler от своего хостинга. Позднее глава Parler Джон Матце заявил агентству Рейтер, что приложение может никогда не вернуться в сеть."Сам Матце ... был вынужден покинуть свой дом и скрываться вместе с семьей после получения смертельных угроз и из-за серьезных нарушений личной безопасности", - говорится в документе.Ранее Матце заявлял телеканалу, что группа хакеров опубликовала многие его пароли, личную информацию, в том числе его адрес, и ему "угрожали войти через переднюю дверь".
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капитолий, дональд трамп, google, apple, москва, сша, в мире

Глава популярного у сторонников Трампа приложения рассказал об угрозах

03:22 17.01.2021
 
© REUTERS / CHERISS MAYДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© REUTERS / CHERISS MAY
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава компании Parler Джон Матце, чье приложение использовали сторонники президента США Дональда Трампа, вынужден скрываться вместе с семьей из-за поступающих угроз в своей адрес, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на судебные документы.
Parler - приложение для обмена сообщениями, которое используют сторонники Трампа. Google заблокировал приложение в своем онлайн-магазине, так как "на платформе появились призывы к насилию". В Apple заявили, что посты пользователей в Parler, связанные с беспорядками в Капитолии США, содержали призывы к насилию, это нарушает правила компании. Позднее компания Amazon сообщила, что также перестает сотрудничать с Parler. Облачный сервис компании - Amazon Web Services - отключил Parler от своего хостинга. Позднее глава Parler Джон Матце заявил агентству Рейтер, что приложение может никогда не вернуться в сеть.
"Генеральный директор Parler Джон Матце сообщает ... что многие сотрудники Parler подвергаются преследованию и сталкиваются с враждебностью, боятся за свою безопасность и безопасность своих семей, а в некоторых случаях бежали из своего родного штата, чтобы спастись от преследования", - говорится в судебном документе, поданном юристами Parler.
"Сам Матце ... был вынужден покинуть свой дом и скрываться вместе с семьей после получения смертельных угроз и из-за серьезных нарушений личной безопасности", - говорится в документе.
Ранее Матце заявлял телеканалу, что группа хакеров опубликовала многие его пароли, личную информацию, в том числе его адрес, и ему "угрожали войти через переднюю дверь".
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