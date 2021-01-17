https://ria.ru/20210117/ugrozy-1593368403.html

Глава популярного у сторонников Трампа приложения рассказал об угрозах

Глава популярного у сторонников Трампа приложения рассказал об угрозах

Глава компании Parler Джон Матце, чье приложение использовали сторонники президента США Дональда Трампа, вынужден скрываться вместе с семьей из-за поступающих... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T03:22

2021-01-17T03:22

2021-01-17T03:22

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава компании Parler Джон Матце, чье приложение использовали сторонники президента США Дональда Трампа, вынужден скрываться вместе с семьей из-за поступающих угроз в своей адрес, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на судебные документы.Parler - приложение для обмена сообщениями, которое используют сторонники Трампа. Google заблокировал приложение в своем онлайн-магазине, так как "на платформе появились призывы к насилию". В Apple заявили, что посты пользователей в Parler, связанные с беспорядками в Капитолии США, содержали призывы к насилию, это нарушает правила компании. Позднее компания Amazon сообщила, что также перестает сотрудничать с Parler. Облачный сервис компании - Amazon Web Services - отключил Parler от своего хостинга. Позднее глава Parler Джон Матце заявил агентству Рейтер, что приложение может никогда не вернуться в сеть."Сам Матце ... был вынужден покинуть свой дом и скрываться вместе с семьей после получения смертельных угроз и из-за серьезных нарушений личной безопасности", - говорится в документе.Ранее Матце заявлял телеканалу, что группа хакеров опубликовала многие его пароли, личную информацию, в том числе его адрес, и ему "угрожали войти через переднюю дверь".

https://ria.ru/20210115/amerika-1593053229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, google, apple, москва, сша, в мире