Спасенный россиянин назвал причину крушения сухогруза в Турции
22:17 17.01.2021 (обновлено: 23:27 17.01.2021)
АНКАРА, 17 янв – РИА Новости. Среди шести спасенных при крушении сухогруза в Черном море - гражданин РФ Николай Кринов, старший техник судна, сообщила РИА Новости представитель посольства РФ в Турции.
Ранее в воскресенье губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что сухогруз затонул у побережья Турции в районе Инкуму. На борту судна были 12 граждан, из которых двое россиян и десять граждан Украины. По данным береговой охраны Турции, шестеро моряков спасены.
"По официальным данным турецких властей, из 12 членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза "Арвин" 10 человек – граждане Украины, 2 – граждане России. В числе шести спасённых – один российский гражданин Николай Кринов, старший техник судна. В настоящее время он находится в госпитале города Бартын, состояние стабильное, угрозы жизни нет. Судьба другого гражданина России остается неизвестной", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, прибывшие в Бартын сотрудники консульского отдела посольства посетили в больнице российского гражданина и выяснили обстоятельства происшествия.
"По словам Кринова, трагедия произошла из-за плохих метеоусловий. Ему была оказана консульская помощь, приобретены предметы первой необходимости.", - сказала дипломат, добавив, что украинским морякам было оказано содействие по установлению связи с родственниками.
Она поблагодарила турецкие власти за предпринимаемые меры для спасения моряков.