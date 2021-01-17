Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210117/turtsiya-1593431416.html
Спасенный россиянин назвал причину крушения сухогруза в Турции
Спасенный россиянин назвал причину крушения сухогруза в Турции
Среди шести спасенных при крушении сухогруза в Черном море - гражданин РФ Николай Кринов, старший техник судна, сообщила РИА Новости представитель посольства РФ РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T22:17
2021-01-17T23:27
россия
украина
крушение украинского судна в турции
черное море
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593420433_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e0631c02684dd53683852af11371f806.jpg
АНКАРА, 17 янв – РИА Новости. Среди шести спасенных при крушении сухогруза в Черном море - гражданин РФ Николай Кринов, старший техник судна, сообщила РИА Новости представитель посольства РФ в Турции.Ранее в воскресенье губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что сухогруз затонул у побережья Турции в районе Инкуму. На борту судна были 12 граждан, из которых двое россиян и десять граждан Украины. По данным береговой охраны Турции, шестеро моряков спасены.По ее словам, прибывшие в Бартын сотрудники консульского отдела посольства посетили в больнице российского гражданина и выяснили обстоятельства происшествия.Она поблагодарила турецкие власти за предпринимаемые меры для спасения моряков.
https://radiosputnik.ria.ru/20210117/sukhogruz-1593408329.html
россия
украина
черное море
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры с места затонувшего сухогруза у берегов Турции
Оператором затонувшего у берегов Турции российского сухогруза "Арвин" была украинская компания Tesoro Marine. Сухогруз затонул у побережья Турции в районе Инкуму, началась операция по спасению 15 членов экипажа. По последним данным, спасены пять российских моряков и еще двое найдены погибшими.
2021-01-17T22:17
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593420433_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a02adcbb3ed407d48ae46e58d18ddf42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, украина, крушение украинского судна в турции, черное море, турция, в мире

Спасенный россиянин назвал причину крушения сухогруза в Турции

22:17 17.01.2021 (обновлено: 23:27 17.01.2021)
 
© РИА НовостиСухогруз "Арвин" в Черном море у берегов Турции. Кадр видео
Сухогруз Арвин в Черном море у берегов Турции. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
АНКАРА, 17 янв – РИА Новости. Среди шести спасенных при крушении сухогруза в Черном море - гражданин РФ Николай Кринов, старший техник судна, сообщила РИА Новости представитель посольства РФ в Турции.
Ранее в воскресенье губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что сухогруз затонул у побережья Турции в районе Инкуму. На борту судна были 12 граждан, из которых двое россиян и десять граждан Украины. По данным береговой охраны Турции, шестеро моряков спасены.

"По официальным данным турецких властей, из 12 членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза "Арвин" 10 человек – граждане Украины, 2 – граждане России. В числе шести спасённых – один российский гражданин Николай Кринов, старший техник судна. В настоящее время он находится в госпитале города Бартын, состояние стабильное, угрозы жизни нет. Судьба другого гражданина России остается неизвестной", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, прибывшие в Бартын сотрудники консульского отдела посольства посетили в больнице российского гражданина и выяснили обстоятельства происшествия.

"По словам Кринова, трагедия произошла из-за плохих метеоусловий. Ему была оказана консульская помощь, приобретены предметы первой необходимости.", - сказала дипломат, добавив, что украинским морякам было оказано содействие по установлению связи с родственниками.

Судно береговой охраны в Турции - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
Вчера, 16:30
Озвучены детали о сухогрузе, затонувшем у берегов Турции
Она поблагодарила турецкие власти за предпринимаемые меры для спасения моряков.
 
РоссияУкраинаКрушение украинского судна в ТурцииЧерное мореТурцияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04ФБР проверяет бойцов Нацгвардии перед инаугурацией Байдена, сообщило AP
06:56Ученые заявили об опасности "кокаиновых" бегемотов Пабло Эскобара
06:26Число случаев COVID-19 в мире превысило 95 миллионов
06:21В Хабаровске задержали водителя автобуса, укравшего у подростка шапку
06:15В ЯНАО два человека погибли в результате ДТП
06:10Аналитики развеяли миф о влиянии 5G на распространение коронавируса
06:03Twitter временно заблокировал аккаунт члена палаты представителей США
05:57Названа причина аварийной посадки самолета во Владивостоке
05:53В аэропорту Владивостока самолет совершил аварийную посадку
05:49ФБР разыскивает семь участников захвата Капитолия, избивших полицейского
05:48СМИ: чиновника из Нью-Мексико задержали за участие в штурме Капитолия
05:44Вооруженный ножом приморец похитил из зоомагазина клетку с попугаями
05:20При ДТП в Хабаровском крае погиб самец амурского тигра
05:11Россиян предупредили о приходе плюсовой температуры в некоторые регионы
04:44В СК выступили за ужесточение уголовной ответственности для физлиц
04:13Врач рассказала, когда имбирь работает во вред
04:08НКО в США потребовала у Apple удалить Telegram из магазина приложений
03:58Алжир готовится получить 500 тысяч доз вакцины "Спутник V"
03:50Британский историк восхитился ролью "Матери-Волги" для России
03:29Госдеп США прокомментировал задержание Навального
Лента новостейМолния