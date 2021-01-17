https://ria.ru/20210117/turtsiya-1593431416.html

Спасенный россиянин назвал причину крушения сухогруза в Турции

Спасенный россиянин назвал причину крушения сухогруза в Турции

Среди шести спасенных при крушении сухогруза в Черном море - гражданин РФ Николай Кринов, старший техник судна, сообщила РИА Новости представитель посольства РФ РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T22:17

2021-01-17T22:17

2021-01-17T23:27

россия

украина

крушение украинского судна в турции

черное море

турция

в мире

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АНКАРА, 17 янв – РИА Новости. Среди шести спасенных при крушении сухогруза в Черном море - гражданин РФ Николай Кринов, старший техник судна, сообщила РИА Новости представитель посольства РФ в Турции.Ранее в воскресенье губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что сухогруз затонул у побережья Турции в районе Инкуму. На борту судна были 12 граждан, из которых двое россиян и десять граждан Украины. По данным береговой охраны Турции, шестеро моряков спасены.По ее словам, прибывшие в Бартын сотрудники консульского отдела посольства посетили в больнице российского гражданина и выяснили обстоятельства происшествия.Она поблагодарила турецкие власти за предпринимаемые меры для спасения моряков.

https://radiosputnik.ria.ru/20210117/sukhogruz-1593408329.html

россия

украина

черное море

турция

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2021

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Кадры с места затонувшего сухогруза у берегов Турции Оператором затонувшего у берегов Турции российского сухогруза "Арвин" была украинская компания Tesoro Marine. Сухогруз затонул у побережья Турции в районе Инкуму, началась операция по спасению 15 членов экипажа. По последним данным, спасены пять российских моряков и еще двое найдены погибшими. 2021-01-17T22:17 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, крушение украинского судна в турции, черное море, турция, в мире