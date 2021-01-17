Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210117/tsiklon-1593434812.html
На Камчатке отменили занятия младших классов из-за циклона
На Камчатке отменили занятия младших классов из-за циклона
Занятия младших классов в школах Петропавловска-Камчатского отменили из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба мэрии города. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T23:42
2021-01-17T23:42
россия
тихий океан
петропавловск-камчатский
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586275711_0:321:3069:2047_1920x0_80_0_0_4858283db65cf28f9b30e1124e50f20f.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 янв - РИА Новости. Занятия младших классов в школах Петропавловска-Камчатского отменили из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба мэрии города.Ранее сообщалось, что с вечера воскресенья полуостров находится в зоне влияния очередного циклона, который принес в регион обильные осадки. В горных районах края до 19 января включительно объявлена лавинная опасность. В прибрежных водах Тихого океана днем в понедельник ожидается шторм с высотой волн до 9 метров.В пресс-службе отмечают, что в настоящее время в Петропавловске-Камчатском организована работа по расчистке от снега территорий возле школ, детских садов, больниц, поликлиник и других социальных объектов. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Пассажирские автобусы вышли на линию и курсируют по всем направлениям.
https://ria.ru/20210117/moskva-1593410251.html
россия
тихий океан
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586275711_340:0:3069:2047_1920x0_80_0_0_98d2a0eb40a1a82180a83969a20d40fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, тихий океан, петропавловск-камчатский, происшествия

На Камчатке отменили занятия младших классов из-за циклона

23:42 17.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной Озерновской Косы в центре города Петропавловска-Камчатского
Отдыхающие на набережной Озерновской Косы в центре города Петропавловска-Камчатского - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 янв - РИА Новости. Занятия младших классов в школах Петропавловска-Камчатского отменили из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба мэрии города.
Ранее сообщалось, что с вечера воскресенья полуостров находится в зоне влияния очередного циклона, который принес в регион обильные осадки. В горных районах края до 19 января включительно объявлена лавинная опасность. В прибрежных водах Тихого океана днем в понедельник ожидается шторм с высотой волн до 9 метров.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в школах Петропавловска - Камчатского занятия 1-4 классов первой смены отменены", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что в настоящее время в Петропавловске-Камчатском организована работа по расчистке от снега территорий возле школ, детских садов, больниц, поликлиник и других социальных объектов. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Пассажирские автобусы вышли на линию и курсируют по всем направлениям.
Уборка снега в парке Зарядье - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
Вчера, 16:47
Синоптик предупредил москвичей о самых холодных сутках за четыре года
 
РоссияТихий океанПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04ФБР проверяет бойцов Нацгвардии перед инаугурацией Байдена, сообщило AP
06:56Ученые заявили об опасности "кокаиновых" бегемотов Пабло Эскобара
06:26Число случаев COVID-19 в мире превысило 95 миллионов
06:21В Хабаровске задержали водителя автобуса, укравшего у подростка шапку
06:15В ЯНАО два человека погибли в результате ДТП
06:10Аналитики развеяли миф о влиянии 5G на распространение коронавируса
06:03Twitter временно заблокировал аккаунт члена палаты представителей США
05:57Названа причина аварийной посадки самолета во Владивостоке
05:53В аэропорту Владивостока самолет совершил аварийную посадку
05:49ФБР разыскивает семь участников захвата Капитолия, избивших полицейского
05:48СМИ: чиновника из Нью-Мексико задержали за участие в штурме Капитолия
05:44Вооруженный ножом приморец похитил из зоомагазина клетку с попугаями
05:20При ДТП в Хабаровском крае погиб самец амурского тигра
05:11Россиян предупредили о приходе плюсовой температуры в некоторые регионы
04:44В СК выступили за ужесточение уголовной ответственности для физлиц
04:13Врач рассказала, когда имбирь работает во вред
04:08НКО в США потребовала у Apple удалить Telegram из магазина приложений
03:58Алжир готовится получить 500 тысяч доз вакцины "Спутник V"
03:50Британский историк восхитился ролью "Матери-Волги" для России
03:29Госдеп США прокомментировал задержание Навального
Лента новостейМолния