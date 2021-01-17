https://ria.ru/20210117/tsiklon-1593434812.html

На Камчатке отменили занятия младших классов из-за циклона

На Камчатке отменили занятия младших классов из-за циклона

Занятия младших классов в школах Петропавловска-Камчатского отменили из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба мэрии города. РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T23:42

2021-01-17T23:42

2021-01-17T23:42

россия

тихий океан

петропавловск-камчатский

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586275711_0:321:3069:2047_1920x0_80_0_0_4858283db65cf28f9b30e1124e50f20f.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 янв - РИА Новости. Занятия младших классов в школах Петропавловска-Камчатского отменили из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба мэрии города.Ранее сообщалось, что с вечера воскресенья полуостров находится в зоне влияния очередного циклона, который принес в регион обильные осадки. В горных районах края до 19 января включительно объявлена лавинная опасность. В прибрежных водах Тихого океана днем в понедельник ожидается шторм с высотой волн до 9 метров.В пресс-службе отмечают, что в настоящее время в Петропавловске-Камчатском организована работа по расчистке от снега территорий возле школ, детских садов, больниц, поликлиник и других социальных объектов. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Пассажирские автобусы вышли на линию и курсируют по всем направлениям.

https://ria.ru/20210117/moskva-1593410251.html

россия

тихий океан

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тихий океан, петропавловск-камчатский, происшествия