https://ria.ru/20210117/tsiklon-1593434812.html
На Камчатке отменили занятия младших классов из-за циклона
На Камчатке отменили занятия младших классов из-за циклона
Занятия младших классов в школах Петропавловска-Камчатского отменили из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба мэрии города. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T23:42
2021-01-17T23:42
2021-01-17T23:42
россия
тихий океан
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 янв - РИА Новости. Занятия младших классов в школах Петропавловска-Камчатского отменили из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба мэрии города.Ранее сообщалось, что с вечера воскресенья полуостров находится в зоне влияния очередного циклона, который принес в регион обильные осадки. В горных районах края до 19 января включительно объявлена лавинная опасность. В прибрежных водах Тихого океана днем в понедельник ожидается шторм с высотой волн до 9 метров.В пресс-службе отмечают, что в настоящее время в Петропавловске-Камчатском организована работа по расчистке от снега территорий возле школ, детских садов, больниц, поликлиник и других социальных объектов. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Пассажирские автобусы вышли на линию и курсируют по всем направлениям.
https://ria.ru/20210117/moskva-1593410251.html
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россия, тихий океан, петропавловск-камчатский, происшествия