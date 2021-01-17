https://ria.ru/20210117/territoriya-spaseniya-volontery-v-lipetske-lechat-bezdomnykh-koshek-i-sobak--1593424483.html
"Территория спасения": волонтеры в Липецке лечат бездомных кошек и собак
"Территория спасения": волонтеры в Липецке лечат бездомных кошек и собак
Частный приют "Территория спасения" в Липецке помогает животным в беде: оказывает медицинскую помощь, кормит, дает крышу над головой и ищет новых хозяев. Приют был открыт в 2016 году предпринимательницей Екатериной Бильбао.
2021-01-17T20:15
2021-01-17T20:15
2021-01-17T20:15
кошки
собаки
бездомные животные
волонтеры
липецк
животные
видео
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Женщина просила поддержки властей, но в итоге купила участок за собственные средства, променяв новую иномарку на старенький "УАЗик". Все коммуникации для животных создавались с нуля. За четыре года через приют прошло более 1400 питомцев, большую часть из них пристроили в добрые руки.
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593424370_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_205b64c7d4196ab4f2bc5a117d65e1b3.jpg
"Территория спасения": в частном приюте Липецка лечат бездомных кошек и собак
Частный приют "Территория спасения" в Липецке помогает животным в беде: оказывает медицинскую помощь, кормит, дает крышу над головой и ищет новых хозяев. Приют был открыт в 2016 году предпринимательницей Екатериной Бильбао. Женщина просила поддержки властей, но в итоге купила участок за собственные средства, променяв новую иномарку на старенький "УАЗик". Все коммуникации для животных создавались с нуля. За четыре года через приют прошло более 1400 питомцев, большую часть из них пристроили в добрые руки.
2021-01-17T20:15
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PT3M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, кошки, собаки, бездомные животные, волонтеры, липецк, животные, видео
"Территория спасения": волонтеры в Липецке лечат бездомных кошек и собак
Частный приют "Территория спасения" в Липецке помогает животным в беде: оказывает медицинскую помощь, кормит, дает крышу над головой и ищет новых хозяев. Приют был открыт в 2016 году предпринимательницей Екатериной Бильбао.
2021-01-17T20:15
true
PT3M30S
"Территория спасения": волонтеры в Липецке лечат бездомных кошек и собак
Частный приют "Территория спасения" в Липецке помогает животным в беде: оказывает медицинскую помощь, кормит, дает крышу над головой и ищет новых хозяев. Приют был открыт в 2016 году предпринимательницей Екатериной Бильбао.