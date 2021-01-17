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"Территория спасения": волонтеры в Липецке лечат бездомных кошек и собак
"Территория спасения": волонтеры в Липецке лечат бездомных кошек и собак
Частный приют "Территория спасения" в Липецке помогает животным в беде: оказывает медицинскую помощь, кормит, дает крышу над головой и ищет новых хозяев. Приют был открыт в 2016 году предпринимательницей Екатериной Бильбао.
2021-01-17T20:15
2021-01-17T20:15
кошки
собаки
бездомные животные
волонтеры
липецк
животные
видео
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Женщина просила поддержки властей, но в итоге купила участок за собственные средства, променяв новую иномарку на старенький "УАЗик". Все коммуникации для животных создавались с нуля. За четыре года через приют прошло более 1400 питомцев, большую часть из них пристроили в добрые руки.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
"Территория спасения": в частном приюте Липецка лечат бездомных кошек и собак
Частный приют "Территория спасения" в Липецке помогает животным в беде: оказывает медицинскую помощь, кормит, дает крышу над головой и ищет новых хозяев. Приют был открыт в 2016 году предпринимательницей Екатериной Бильбао. Женщина просила поддержки властей, но в итоге купила участок за собственные средства, променяв новую иномарку на старенький "УАЗик". Все коммуникации для животных создавались с нуля. За четыре года через приют прошло более 1400 питомцев, большую часть из них пристроили в добрые руки.
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видео, кошки, собаки, бездомные животные, волонтеры, липецк, животные, видео
"Территория спасения": волонтеры в Липецке лечат бездомных кошек и собак
Частный приют "Территория спасения" в Липецке помогает животным в беде: оказывает медицинскую помощь, кормит, дает крышу над головой и ищет новых хозяев. Приют был открыт в 2016 году предпринимательницей Екатериной Бильбао.
2021-01-17T20:15
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"Территория спасения": волонтеры в Липецке лечат бездомных кошек и собак

20:15 17.01.2021
 
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Частный приют "Территория спасения" в Липецке помогает животным в беде: оказывает медицинскую помощь, кормит, дает крышу над головой и ищет новых хозяев. Приют был открыт в 2016 году предпринимательницей Екатериной Бильбао.
Женщина просила поддержки властей, но в итоге купила участок за собственные средства, променяв новую иномарку на старенький "УАЗик". Все коммуникации для животных создавались с нуля. За четыре года через приют прошло более 1400 питомцев, большую часть из них пристроили в добрые руки.
 
кошкисобакибездомные животныеВолонтерыЛипецкЖивотныеВидео
 
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