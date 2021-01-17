https://ria.ru/20210117/territoriya-spaseniya-volontery-v-lipetske-lechat-bezdomnykh-koshek-i-sobak--1593424483.html

"Территория спасения": волонтеры в Липецке лечат бездомных кошек и собак

"Территория спасения": волонтеры в Липецке лечат бездомных кошек и собак

Частный приют "Территория спасения" в Липецке помогает животным в беде: оказывает медицинскую помощь, кормит, дает крышу над головой и ищет новых хозяев. Приют был открыт в 2016 году предпринимательницей Екатериной Бильбао.

2021-01-17T20:15

2021-01-17T20:15

2021-01-17T20:15

кошки

собаки

бездомные животные

волонтеры

липецк

животные

видео

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Женщина просила поддержки властей, но в итоге купила участок за собственные средства, променяв новую иномарку на старенький "УАЗик". Все коммуникации для животных создавались с нуля. За четыре года через приют прошло более 1400 питомцев, большую часть из них пристроили в добрые руки.

липецк

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Территория спасения": в частном приюте Липецка лечат бездомных кошек и собак Частный приют "Территория спасения" в Липецке помогает животным в беде: оказывает медицинскую помощь, кормит, дает крышу над головой и ищет новых хозяев. Приют был открыт в 2016 году предпринимательницей Екатериной Бильбао. Женщина просила поддержки властей, но в итоге купила участок за собственные средства, променяв новую иномарку на старенький "УАЗик". Все коммуникации для животных создавались с нуля. За четыре года через приют прошло более 1400 питомцев, большую часть из них пристроили в добрые руки. 2021-01-17T20:15 true PT3M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, кошки, собаки, бездомные животные, волонтеры, липецк, животные, видео