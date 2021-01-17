Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210117/sukhogruz-1593428946.html
Росморречфлот рассказал о состоянии спасенных в Турции моряков
Росморречфлот рассказал о состоянии спасенных в Турции моряков
Состояние спасенных моряков, среди которых один россиянин, нормальное, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T21:22
2021-01-17T21:22
крушение украинского судна в турции
российский профсоюз моряков
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
турция
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593402410_0:331:3053:2048_1920x0_80_0_0_1da5929628f04bc4f570f60fc0ccee81.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Состояние спасенных моряков, среди которых один россиянин, нормальное, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.Ранее в воскресенье по сообщению агентства Anadolu со ссылкой на губернатора турецкой провинции Бартын Синана Гюнера стало известно, что сухогруз затонул у побережья Турции в районе Инкуму. На борту судна было 12 граждан, из которых двое россиян и десять граждан Украины. По последним данным береговой охраны Турции, подтверждена гибель одного моряка, шестеро спасены.Ранее турецкие власти сообщали о четырёх погибших и шести спасённых моряках. Как сообщали РИА Новости в турецкой береговой охране, разные цифры связаны с плохими погодными условиями.В Росморречфлоте также добавили, что спасательная операция приостановлена до улучшения погодных условий. "Сейчас там сильные волнения: порывы ветра более 15 метров в секунду, температура от нуля до плюс один (градус Цельсия - ред.) и оледенение. Поэтому операция приостановлена до улучшения погоды", - резюмировали в агентстве.Как ранее заявили в Российском профсоюзе моряков, оператором судна была украинская компания Tesoro Marine. По данным портала fleetphoto владельцем судна является украинская компания Arvin Shipping LTD.
турция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры с места затонувшего сухогруза у берегов Турции
Оператором затонувшего у берегов Турции российского сухогруза "Арвин" была украинская компания Tesoro Marine. Сухогруз затонул у побережья Турции в районе Инкуму, началась операция по спасению 15 членов экипажа. По последним данным, спасены пять российских моряков и еще двое найдены погибшими.
2021-01-17T21:22
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593402410_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_c8209ed460f37cc4ae9c71b3bc6c8a20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, крушение украинского судна в турции, российский профсоюз моряков, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), турция, украина, в мире
Росморречфлот рассказал о состоянии спасенных в Турции моряков
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Состояние спасенных моряков, среди которых один россиянин, нормальное, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.
2021-01-17T21:22
true
PT0M34S

Росморречфлот рассказал о состоянии спасенных в Турции моряков

21:22 17.01.2021
 
© AP Photo / Mehmet GuzelСудно береговой охраны в Турции
Судно береговой охраны в Турции - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© AP Photo / Mehmet Guzel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Состояние спасенных моряков, среди которых один россиянин, нормальное, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.

"Из шести спасенных (присутствует - ред.) один россиянин - это старший механик украинского судна, которое затонуло. Как сообщила турецкая сторона представителю Росморречфлота, все шестеро доставлены на берег, в госпиталь и чувствуют себя хорошо", - рассказали в агентстве.

Ранее в воскресенье по сообщению агентства Anadolu со ссылкой на губернатора турецкой провинции Бартын Синана Гюнера стало известно, что сухогруз затонул у побережья Турции в районе Инкуму. На борту судна было 12 граждан, из которых двое россиян и десять граждан Украины. По последним данным береговой охраны Турции, подтверждена гибель одного моряка, шестеро спасены.
Ранее турецкие власти сообщали о четырёх погибших и шести спасённых моряках. Как сообщали РИА Новости в турецкой береговой охране, разные цифры связаны с плохими погодными условиями.
В Росморречфлоте также добавили, что спасательная операция приостановлена до улучшения погодных условий. "Сейчас там сильные волнения: порывы ветра более 15 метров в секунду, температура от нуля до плюс один (градус Цельсия - ред.) и оледенение. Поэтому операция приостановлена до улучшения погоды", - резюмировали в агентстве.
Как ранее заявили в Российском профсоюзе моряков, оператором судна была украинская компания Tesoro Marine. По данным портала fleetphoto владельцем судна является украинская компания Arvin Shipping LTD.
 
Крушение украинского судна в ТурцииРоссийский профсоюз моряковФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)ТурцияУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Ученые заявили об опасности "кокаиновых" бегемотов Пабло Эскобара
06:26Число случаев COVID-19 в мире превысило 95 миллионов
06:21В Хабаровске задержали водителя автобуса, укравшего у подростка шапку
06:15В ЯНАО два человека погибли в результате ДТП
06:10Аналитики развеяли миф о влиянии 5G на распространение коронавируса
06:03Twitter временно заблокировал аккаунт члена палаты представителей США
05:57Названа причина аварийной посадки самолета во Владивостоке
05:53В аэропорту Владивостока самолет совершил аварийную посадку
05:49ФБР разыскивает семь участников захвата Капитолия, избивших полицейского
05:48СМИ: чиновника из Нью-Мексико задержали за участие в штурме Капитолия
05:44Вооруженный ножом приморец похитил из зоомагазина клетку с попугаями
05:20При ДТП в Хабаровском крае погиб самец амурского тигра
05:11Россиян предупредили о приходе плюсовой температуры в некоторые регионы
04:44В СК выступили за ужесточение уголовной ответственности для физлиц
04:13Врач рассказала, когда имбирь работает во вред
04:08НКО в США потребовала у Apple удалить Telegram из магазина приложений
03:58Алжир готовится получить 500 тысяч доз вакцины "Спутник V"
03:50Британский историк восхитился ролью "Матери-Волги" для России
03:29Госдеп США прокомментировал задержание Навального
03:24Биолог оценил идею введения прививочных паспортов при коронавирусе
Лента новостейМолния