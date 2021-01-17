https://ria.ru/20210117/sukhogruz-1593428946.html

Росморречфлот рассказал о состоянии спасенных в Турции моряков

Росморречфлот рассказал о состоянии спасенных в Турции моряков

Состояние спасенных моряков, среди которых один россиянин, нормальное, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T21:22

2021-01-17T21:22

2021-01-17T21:22

крушение украинского судна в турции

российский профсоюз моряков

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

турция

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593402410_0:331:3053:2048_1920x0_80_0_0_1da5929628f04bc4f570f60fc0ccee81.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Состояние спасенных моряков, среди которых один россиянин, нормальное, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.Ранее в воскресенье по сообщению агентства Anadolu со ссылкой на губернатора турецкой провинции Бартын Синана Гюнера стало известно, что сухогруз затонул у побережья Турции в районе Инкуму. На борту судна было 12 граждан, из которых двое россиян и десять граждан Украины. По последним данным береговой охраны Турции, подтверждена гибель одного моряка, шестеро спасены.Ранее турецкие власти сообщали о четырёх погибших и шести спасённых моряках. Как сообщали РИА Новости в турецкой береговой охране, разные цифры связаны с плохими погодными условиями.В Росморречфлоте также добавили, что спасательная операция приостановлена до улучшения погодных условий. "Сейчас там сильные волнения: порывы ветра более 15 метров в секунду, температура от нуля до плюс один (градус Цельсия - ред.) и оледенение. Поэтому операция приостановлена до улучшения погоды", - резюмировали в агентстве.Как ранее заявили в Российском профсоюзе моряков, оператором судна была украинская компания Tesoro Marine. По данным портала fleetphoto владельцем судна является украинская компания Arvin Shipping LTD.

турция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места затонувшего сухогруза у берегов Турции Оператором затонувшего у берегов Турции российского сухогруза "Арвин" была украинская компания Tesoro Marine. Сухогруз затонул у побережья Турции в районе Инкуму, началась операция по спасению 15 членов экипажа. По последним данным, спасены пять российских моряков и еще двое найдены погибшими. 2021-01-17T21:22 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, крушение украинского судна в турции, российский профсоюз моряков, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), турция, украина, в мире