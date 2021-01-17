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Росморречфлот рассказал о состоянии спасенных в Турции моряков
Росморречфлот рассказал о состоянии спасенных в Турции моряков
Состояние спасенных моряков, среди которых один россиянин, нормальное, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T21:22
2021-01-17T21:22
2021-01-17T21:22
крушение украинского судна в турции
российский профсоюз моряков
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
турция
украина
в мире
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Состояние спасенных моряков, среди которых один россиянин, нормальное, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.Ранее в воскресенье по сообщению агентства Anadolu со ссылкой на губернатора турецкой провинции Бартын Синана Гюнера стало известно, что сухогруз затонул у побережья Турции в районе Инкуму. На борту судна было 12 граждан, из которых двое россиян и десять граждан Украины. По последним данным береговой охраны Турции, подтверждена гибель одного моряка, шестеро спасены.Ранее турецкие власти сообщали о четырёх погибших и шести спасённых моряках. Как сообщали РИА Новости в турецкой береговой охране, разные цифры связаны с плохими погодными условиями.В Росморречфлоте также добавили, что спасательная операция приостановлена до улучшения погодных условий. "Сейчас там сильные волнения: порывы ветра более 15 метров в секунду, температура от нуля до плюс один (градус Цельсия - ред.) и оледенение. Поэтому операция приостановлена до улучшения погоды", - резюмировали в агентстве.Как ранее заявили в Российском профсоюзе моряков, оператором судна была украинская компания Tesoro Marine. По данным портала fleetphoto владельцем судна является украинская компания Arvin Shipping LTD.
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Кадры с места затонувшего сухогруза у берегов Турции
Оператором затонувшего у берегов Турции российского сухогруза "Арвин" была украинская компания Tesoro Marine. Сухогруз затонул у побережья Турции в районе Инкуму, началась операция по спасению 15 членов экипажа. По последним данным, спасены пять российских моряков и еще двое найдены погибшими.
2021-01-17T21:22
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PT0M34S
РИА Новости
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видео, крушение украинского судна в турции, российский профсоюз моряков, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), турция, украина, в мире