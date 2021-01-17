https://ria.ru/20210117/sukhogruz-1593408129.html

На борту затонувшего в Турции сухогруза находились двое россиян

На борту затонувшего в Турции сухогруза находились двое россиян

На борту затонувшего у берегов Турции украинского сухогруза "Арвин" находились двое россиян, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T16:28

2021-01-17T16:28

2021-01-17T18:47

крушение украинского судна в турции

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

турция

в мире

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. На борту затонувшего у берегов Турции украинского сухогруза "Арвин" находились двое россиян, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.В свою очередь, пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко также подтвердил, что шесть человек — "пятеро украинцев и один иностранец" — были спасены, их госпитализировали."Их состояние удовлетворительное. Родственники проинформированы. Поиски еще пяти моряков продолжаются. Украинское посольство в Турции предоставляет консульскую помощь пострадавшим, взаимодействует с турецкими властями", — написал представитель ведомства в Twitter.Сухогруз затонул в Черном море, в районе Инкуму турецкой провинции Бартын. Сообщалось о четырех погибших, шесть человек удалось спасти. В турецкой береговой охране заявили, что пока могут точно подтвердить гибель одного человека, а разные цифры по погибшим объяснили тем, что в районе очень плохая погода."Его тело мы достали. Остальных спасатели могли увидеть издали или предположить их гибель, исходя из условий на месте. Мы продолжаем спасательную операцию, пытаемся добраться до пяти человек", — сказал собеседник РИА Новости. Он добавил, что информации о национальности спасенных и погибшего пока что нет.Первоначально сообщалось, что сухогруз ходит под флагом России, а моряки — российские граждане. Позже стало известно, что экипаж украинский, судно сейчас ходит под флагом Палау, его владелец — Arvin Shipping LTD (Белиз), а оператор — Tesoro Marine LLC (Украина). С регистрации в России его сняли в 1997 году.МИД Украины подтвердил, что на борту было десять украинцев.

турция

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места затонувшего сухогруза у берегов Турции Оператором затонувшего у берегов Турции российского сухогруза "Арвин" была украинская компания Tesoro Marine. Сухогруз затонул у побережья Турции в районе Инкуму, началась операция по спасению 15 членов экипажа. По последним данным, спасены пять российских моряков и еще двое найдены погибшими. 2021-01-17T16:28 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, крушение украинского судна в турции, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), турция, в мире