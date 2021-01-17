https://ria.ru/20210117/sukhogruz-1593408129.html
На борту затонувшего в Турции сухогруза находились двое россиян
На борту затонувшего в Турции сухогруза находились двое россиян
На борту затонувшего у берегов Турции украинского сухогруза "Арвин" находились двое россиян, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T16:28
2021-01-17T16:28
2021-01-17T18:47
крушение украинского судна в турции
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
турция
в мире
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. На борту затонувшего у берегов Турции украинского сухогруза "Арвин" находились двое россиян, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.В свою очередь, пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко также подтвердил, что шесть человек — "пятеро украинцев и один иностранец" — были спасены, их госпитализировали."Их состояние удовлетворительное. Родственники проинформированы. Поиски еще пяти моряков продолжаются. Украинское посольство в Турции предоставляет консульскую помощь пострадавшим, взаимодействует с турецкими властями", — написал представитель ведомства в Twitter.Сухогруз затонул в Черном море, в районе Инкуму турецкой провинции Бартын. Сообщалось о четырех погибших, шесть человек удалось спасти. В турецкой береговой охране заявили, что пока могут точно подтвердить гибель одного человека, а разные цифры по погибшим объяснили тем, что в районе очень плохая погода."Его тело мы достали. Остальных спасатели могли увидеть издали или предположить их гибель, исходя из условий на месте. Мы продолжаем спасательную операцию, пытаемся добраться до пяти человек", — сказал собеседник РИА Новости. Он добавил, что информации о национальности спасенных и погибшего пока что нет.Первоначально сообщалось, что сухогруз ходит под флагом России, а моряки — российские граждане. Позже стало известно, что экипаж украинский, судно сейчас ходит под флагом Палау, его владелец — Arvin Shipping LTD (Белиз), а оператор — Tesoro Marine LLC (Украина). С регистрации в России его сняли в 1997 году.МИД Украины подтвердил, что на борту было десять украинцев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места затонувшего сухогруза у берегов Турции
Оператором затонувшего у берегов Турции российского сухогруза "Арвин" была украинская компания Tesoro Marine. Сухогруз затонул у побережья Турции в районе Инкуму, началась операция по спасению 15 членов экипажа. По последним данным, спасены пять российских моряков и еще двое найдены погибшими.
2021-01-17T16:28
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PT0M34S
РИА Новости
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видео, крушение украинского судна в турции, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), турция, в мире
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.
На борту затонувшего у берегов Турции
украинского сухогруза "Арвин" находились двое россиян, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте
.
"Всего на борту было 12 человек, шестеро спасено", — сказал собеседник агентства, отметив, что в составе экипажа были также граждане Украины.
В свою очередь, пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко также подтвердил, что шесть человек — "пятеро украинцев и один иностранец" — были спасены, их госпитализировали.
"Их состояние удовлетворительное. Родственники проинформированы. Поиски еще пяти моряков продолжаются. Украинское посольство в Турции предоставляет консульскую помощь пострадавшим, взаимодействует с турецкими властями", — написал представитель ведомства в Twitter.
Сухогруз затонул в Черном море
, в районе Инкуму турецкой провинции Бартын. Сообщалось о четырех погибших, шесть человек удалось спасти.
В турецкой береговой охране заявили, что пока могут точно подтвердить гибель одного человека, а разные цифры по погибшим объяснили тем, что в районе очень плохая погода.
"Его тело мы достали. Остальных спасатели могли увидеть издали или предположить их гибель, исходя из условий на месте. Мы продолжаем спасательную операцию, пытаемся добраться до пяти человек", — сказал собеседник РИА Новости.
Он добавил, что информации о национальности спасенных и погибшего пока что нет.
Первоначально сообщалось, что сухогруз ходит под флагом России, а моряки — российские граждане. Позже стало известно, что экипаж украинский, судно сейчас ходит под флагом Палау, его владелец — Arvin Shipping LTD (Белиз), а оператор — Tesoro Marine LLC (Украина). С регистрации в России его сняли в 1997 году.
МИД Украины подтвердил, что на борту было десять украинцев.