Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210117/sukhogruz-1593408129.html
На борту затонувшего в Турции сухогруза находились двое россиян
На борту затонувшего в Турции сухогруза находились двое россиян
На борту затонувшего у берегов Турции украинского сухогруза "Арвин" находились двое россиян, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T16:28
2021-01-17T18:47
крушение украинского судна в турции
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593420610_182:160:1818:1080_1920x0_80_0_0_e2c524eeb3ac9e1c2ff50d5c5c51d618.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. На борту затонувшего у берегов Турции украинского сухогруза "Арвин" находились двое россиян, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.В свою очередь, пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко также подтвердил, что шесть человек — "пятеро украинцев и один иностранец" — были спасены, их госпитализировали."Их состояние удовлетворительное. Родственники проинформированы. Поиски еще пяти моряков продолжаются. Украинское посольство в Турции предоставляет консульскую помощь пострадавшим, взаимодействует с турецкими властями", — написал представитель ведомства в Twitter.Сухогруз затонул в Черном море, в районе Инкуму турецкой провинции Бартын. Сообщалось о четырех погибших, шесть человек удалось спасти. В турецкой береговой охране заявили, что пока могут точно подтвердить гибель одного человека, а разные цифры по погибшим объяснили тем, что в районе очень плохая погода."Его тело мы достали. Остальных спасатели могли увидеть издали или предположить их гибель, исходя из условий на месте. Мы продолжаем спасательную операцию, пытаемся добраться до пяти человек", — сказал собеседник РИА Новости. Он добавил, что информации о национальности спасенных и погибшего пока что нет.Первоначально сообщалось, что сухогруз ходит под флагом России, а моряки — российские граждане. Позже стало известно, что экипаж украинский, судно сейчас ходит под флагом Палау, его владелец — Arvin Shipping LTD (Белиз), а оператор — Tesoro Marine LLC (Украина). С регистрации в России его сняли в 1997 году.МИД Украины подтвердил, что на борту было десять украинцев.
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры с места затонувшего сухогруза у берегов Турции
Оператором затонувшего у берегов Турции российского сухогруза "Арвин" была украинская компания Tesoro Marine. Сухогруз затонул у побережья Турции в районе Инкуму, началась операция по спасению 15 членов экипажа. По последним данным, спасены пять российских моряков и еще двое найдены погибшими.
2021-01-17T16:28
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593420610_0:138:1256:1080_1920x0_80_0_0_7e3aa349e90ed975c946009747676d8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, крушение украинского судна в турции, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), турция, в мире
На борту затонувшего в Турции сухогруза находились двое россиян
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. На борту затонувшего у берегов Турции украинского сухогруза "Арвин" находились двое россиян, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.
2021-01-17T16:28
true
PT0M34S

На борту затонувшего в Турции сухогруза находились двое россиян

16:28 17.01.2021 (обновлено: 18:47 17.01.2021)
 
© РИА НовостиСпасатели на берегу Черного моря в районе Инкуму, где затонул сухогруз "Арвин". Кадр видео
Спасатели на берегу Черного моря в районе Инкуму, где затонул сухогруз Арвин. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. На борту затонувшего у берегов Турции украинского сухогруза "Арвин" находились двое россиян, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.

"Всего на борту было 12 человек, шестеро спасено", — сказал собеседник агентства, отметив, что в составе экипажа были также граждане Украины.

В свою очередь, пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко также подтвердил, что шесть человек — "пятеро украинцев и один иностранец" — были спасены, их госпитализировали.
"Их состояние удовлетворительное. Родственники проинформированы. Поиски еще пяти моряков продолжаются. Украинское посольство в Турции предоставляет консульскую помощь пострадавшим, взаимодействует с турецкими властями", — написал представитель ведомства в Twitter.
Сухогруз затонул в Черном море, в районе Инкуму турецкой провинции Бартын. Сообщалось о четырех погибших, шесть человек удалось спасти.
В турецкой береговой охране заявили, что пока могут точно подтвердить гибель одного человека, а разные цифры по погибшим объяснили тем, что в районе очень плохая погода.
"Его тело мы достали. Остальных спасатели могли увидеть издали или предположить их гибель, исходя из условий на месте. Мы продолжаем спасательную операцию, пытаемся добраться до пяти человек", — сказал собеседник РИА Новости.
Он добавил, что информации о национальности спасенных и погибшего пока что нет.
Первоначально сообщалось, что сухогруз ходит под флагом России, а моряки — российские граждане. Позже стало известно, что экипаж украинский, судно сейчас ходит под флагом Палау, его владелец — Arvin Shipping LTD (Белиз), а оператор — Tesoro Marine LLC (Украина). С регистрации в России его сняли в 1997 году.
МИД Украины подтвердил, что на борту было десять украинцев.
 
Крушение украинского судна в ТурцииФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)ТурцияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Ученые заявили об опасности "кокаиновых" бегемотов Пабло Эскобара
06:26Число случаев COVID-19 в мире превысило 95 миллионов
06:21В Хабаровске задержали водителя автобуса, укравшего у подростка шапку
06:15В ЯНАО два человека погибли в результате ДТП
06:10Аналитики развеяли миф о влиянии 5G на распространение коронавируса
06:03Twitter временно заблокировал аккаунт члена палаты представителей США
05:57Названа причина аварийной посадки самолета во Владивостоке
05:53В аэропорту Владивостока самолет совершил аварийную посадку
05:49ФБР разыскивает семь участников захвата Капитолия, избивших полицейского
05:48СМИ: чиновника из Нью-Мексико задержали за участие в штурме Капитолия
05:44Вооруженный ножом приморец похитил из зоомагазина клетку с попугаями
05:20При ДТП в Хабаровском крае погиб самец амурского тигра
05:11Россиян предупредили о приходе плюсовой температуры в некоторые регионы
04:44В СК выступили за ужесточение уголовной ответственности для физлиц
04:13Врач рассказала, когда имбирь работает во вред
04:08НКО в США потребовала у Apple удалить Telegram из магазина приложений
03:58Алжир готовится получить 500 тысяч доз вакцины "Спутник V"
03:50Британский историк восхитился ролью "Матери-Волги" для России
03:29Госдеп США прокомментировал задержание Навального
03:24Биолог оценил идею введения прививочных паспортов при коронавирусе
Лента новостейМолния