https://ria.ru/20210117/stolknovenie-1593380191.html

В Москве две машины столкнулись в Лефортовском тоннеле

В Москве две машины столкнулись в Лефортовском тоннеле

Движение в Лефортовском тоннеле в Москве затруднено из-за ДТП с двумя машинами, сообщает столичный Дептранс. РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T10:12

2021-01-17T10:12

2021-01-17T11:48

департамент транспорта г. москвы

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Движение в Лефортовском тоннеле в Москве затруднено из-за ДТП с двумя машинами, сообщает столичный Дептранс.Отмечается, что движение осуществляется по левой полосе, перекрыто два ряда.Позднее проезжую часть в Лефортовском тоннеле в Москве освободили.

https://ria.ru/20210116/bashkiriya-1593337620.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия