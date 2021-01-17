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В Москве две машины столкнулись в Лефортовском тоннеле
В Москве две машины столкнулись в Лефортовском тоннеле
Движение в Лефортовском тоннеле в Москве затруднено из-за ДТП с двумя машинами, сообщает столичный Дептранс. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T10:12
2021-01-17T10:12
2021-01-17T11:48
департамент транспорта г. москвы
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Движение в Лефортовском тоннеле в Москве затруднено из-за ДТП с двумя машинами, сообщает столичный Дептранс.Отмечается, что движение осуществляется по левой полосе, перекрыто два ряда.Позднее проезжую часть в Лефортовском тоннеле в Москве освободили.
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департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия