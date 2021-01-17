https://ria.ru/20210117/stantsiya-1593417985.html

Станцию московского метро "Алма-Атинская" временно закроют

Станцию московского метро "Алма-Атинская" временно закроют

Станцию "Алма-Атинская" Замоскворецкой линии метро Москвы закроют днем в понедельник для проведения технических работ, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T18:31

2021-01-17T18:31

2021-01-17T18:31

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департамент транспорта г. москвы

москва

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Станцию "Алма-Атинская" Замоскворецкой линии метро Москвы закроют днем в понедельник для проведения технических работ, сообщает пресс-служба столичного Дептранса в Telegram-канале.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

департамент транспорта г. москвы, москва