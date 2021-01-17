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Станцию московского метро "Алма-Атинская" временно закроют
Станцию московского метро "Алма-Атинская" временно закроют
Станцию "Алма-Атинская" Замоскворецкой линии метро Москвы закроют днем в понедельник для проведения технических работ, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T18:31
2021-01-17T18:31
2021-01-17T18:31
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Станцию "Алма-Атинская" Замоскворецкой линии метро Москвы закроют днем в понедельник для проведения технических работ, сообщает пресс-служба столичного Дептранса в Telegram-канале.
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