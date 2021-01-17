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Шотландия будет привлекать туристов шоу пушистых высокогорных коров
Шотландия будет привлекать туристов шоу пушистых высокогорных коров
Туристическая организация Шотландии Visit Scotland показала туристам "восхитительное шоу" местных высокогорных коров (Highland Coos), с помощью этих животных... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T02:04
2021-01-17T02:04
2021-01-17T02:45
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Туристическая организация Шотландии Visit Scotland показала туристам "восхитительное шоу" местных высокогорных коров (Highland Coos), с помощью этих животных планируют привлекать в страну иностранных гостей, сообщает Travel & Leisure. "Любимые как посетителями, так и местными жителями, коровы изображены на многих сувенирах, памятных вещах, их гости нашей страны выкладывают в инста-постах, — говорится в заявлении туристической организации. — В этом году вы их увидите и благодаря новой программе Visitscotland's Coo Cam".Видео коров, которых снимали в течение ноября в их естественной среде обитания, будут выпускать на платформах социальных сетей Visit Scotland в течение года.В организации отметили, что все отснятые кадры были сделаны фермерами, которые ежедневно заботятся и ухаживают за животными. Несмотря на то, что коровы выглядят на экране очаровательно, гостям рекомендуется не приближаться к ним, а наблюдать издалека."И вот еще одна хорошая новость, — шутят в Visit Scotland. — Никто не может услышать, как вы охаете и говорите: "посмотрите на эту очаровательную маленькую пушистую коровью булочку", когда смотрите это видео снова и снова".
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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туризм, коровы, туристы, новости - туризм, шотландия, животные
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Туристическая организация Шотландии Visit Scotland показала туристам "восхитительное шоу" местных высокогорных коров (Highland Coos), с помощью этих животных планируют привлекать в страну иностранных гостей, сообщает Travel & Leisure.
"Любимые как посетителями, так и местными жителями, коровы изображены на многих сувенирах, памятных вещах, их гости нашей страны выкладывают в инста-постах, — говорится в заявлении туристической организации. — В этом году вы их увидите и благодаря новой программе Visitscotland's Coo Cam".
Видео коров, которых снимали в течение ноября в их естественной среде обитания, будут выпускать на платформах социальных сетей Visit Scotland в течение года.
В организации отметили, что все отснятые кадры были сделаны фермерами, которые ежедневно заботятся и ухаживают за животными. Несмотря на то, что коровы выглядят на экране очаровательно, гостям рекомендуется не приближаться к ним, а наблюдать издалека.
"И вот еще одна хорошая новость, — шутят в Visit Scotland. — Никто не может услышать, как вы охаете и говорите: "посмотрите на эту очаровательную маленькую пушистую коровью булочку", когда смотрите это видео снова и снова".