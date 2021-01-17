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https://ria.ru/20210117/shotlandiya-1593315317.html
Шотландия будет привлекать туристов шоу пушистых высокогорных коров
Шотландия будет привлекать туристов шоу пушистых высокогорных коров
Туристическая организация Шотландии Visit Scotland показала туристам "восхитительное шоу" местных высокогорных коров (Highland Coos), с помощью этих животных... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T02:04
2021-01-17T02:45
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Туристическая организация Шотландии Visit Scotland показала туристам "восхитительное шоу" местных высокогорных коров (Highland Coos), с помощью этих животных планируют привлекать в страну иностранных гостей, сообщает Travel &amp; Leisure. "Любимые как посетителями, так и местными жителями, коровы изображены на многих сувенирах, памятных вещах, их гости нашей страны выкладывают в инста-постах, — говорится в заявлении туристической организации. — В этом году вы их увидите и благодаря новой программе Visitscotland's Coo Cam".Видео коров, которых снимали в течение ноября в их естественной среде обитания, будут выпускать на платформах социальных сетей Visit Scotland в течение года.В организации отметили, что все отснятые кадры были сделаны фермерами, которые ежедневно заботятся и ухаживают за животными. Несмотря на то, что коровы выглядят на экране очаровательно, гостям рекомендуется не приближаться к ним, а наблюдать издалека."И вот еще одна хорошая новость, — шутят в Visit Scotland. — Никто не может услышать, как вы охаете и говорите: "посмотрите на эту очаровательную маленькую пушистую коровью булочку", когда смотрите это видео снова и снова".
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туризм, коровы, туристы, новости - туризм, шотландия, животные

Шотландия будет привлекать туристов шоу пушистых высокогорных коров

02:04 17.01.2021 (обновлено: 02:45 17.01.2021)
 
© Фото : Pixabay / stinneorboeШотландская корова
Шотландская корова - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© Фото : Pixabay / stinneorboe
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Туристическая организация Шотландии Visit Scotland показала туристам "восхитительное шоу" местных высокогорных коров (Highland Coos), с помощью этих животных планируют привлекать в страну иностранных гостей, сообщает Travel & Leisure.
© Фото : Pixabay / gerarddmШотландская корова
Шотландская корова - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© Фото : Pixabay / gerarddm
Шотландская корова
"Любимые как посетителями, так и местными жителями, коровы изображены на многих сувенирах, памятных вещах, их гости нашей страны выкладывают в инста-постах, — говорится в заявлении туристической организации. — В этом году вы их увидите и благодаря новой программе Visitscotland's Coo Cam".
Видео коров, которых снимали в течение ноября в их естественной среде обитания, будут выпускать на платформах социальных сетей Visit Scotland в течение года.
В организации отметили, что все отснятые кадры были сделаны фермерами, которые ежедневно заботятся и ухаживают за животными. Несмотря на то, что коровы выглядят на экране очаровательно, гостям рекомендуется не приближаться к ним, а наблюдать издалека.
"И вот еще одна хорошая новость, — шутят в Visit Scotland. — Никто не может услышать, как вы охаете и говорите: "посмотрите на эту очаровательную маленькую пушистую коровью булочку", когда смотрите это видео снова и снова".
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