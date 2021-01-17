https://ria.ru/20210117/rassledovanie-1593367581.html
В палате представителей начали расследование беспорядков в Капитолии
В палате представителей начали расследование беспорядков в Капитолии
Четыре комитета палаты представителей США объявили о начале расследования беспорядков в Капитолии 6 января, сообщается в пресс-релизе. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T02:44
2021-01-17T02:44
2021-01-17T03:09
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Четыре комитета палаты представителей США объявили о начале расследования беспорядков в Капитолии 6 января, сообщается в пресс-релизе.Конгрессмены из специального комитета по разведке, комитета по внутренней безопасности, судебного комитета и комитета по надзору и реформам направили письмо ФБР, министерству внутренней безопасности, аппарату директора Национальной разведки и Национальному контртеррористическому центру. Парламентарии запросили документы для оценки событий и разведданных, связанных с беспорядками в Вашингтоне.Комитеты планируют изучить, что разведывательному сообществу и федеральным правоохранительным органам было известно "об угрозах насилия", а также были ли эти угрозы связаны "иностранным влиянием или попытками дезинформации".Кроме того, конгрессмены намерены выяснить, участвовали ли в беспорядках люди, работавшие в сферах национальной безопасности, обороны и правосудия. Кроме того, комитеты изучат меры, принятые после беспорядков.
https://ria.ru/20210115/amerika-1593053229.html
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фбр, капитолий, дональд трамп, москва, сша, в мире