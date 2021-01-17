Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210117/rassledovanie-1593367581.html
В палате представителей начали расследование беспорядков в Капитолии
В палате представителей начали расследование беспорядков в Капитолии
Четыре комитета палаты представителей США объявили о начале расследования беспорядков в Капитолии 6 января, сообщается в пресс-релизе. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T02:44
2021-01-17T03:09
захват капитолия в вашингтоне
фбр
капитолий
дональд трамп
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592825333_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_f0fa6994273711ea719d3a43c9282316.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Четыре комитета палаты представителей США объявили о начале расследования беспорядков в Капитолии 6 января, сообщается в пресс-релизе.Конгрессмены из специального комитета по разведке, комитета по внутренней безопасности, судебного комитета и комитета по надзору и реформам направили письмо ФБР, министерству внутренней безопасности, аппарату директора Национальной разведки и Национальному контртеррористическому центру. Парламентарии запросили документы для оценки событий и разведданных, связанных с беспорядками в Вашингтоне.Комитеты планируют изучить, что разведывательному сообществу и федеральным правоохранительным органам было известно "об угрозах насилия", а также были ли эти угрозы связаны "иностранным влиянием или попытками дезинформации".Кроме того, конгрессмены намерены выяснить, участвовали ли в беспорядках люди, работавшие в сферах национальной безопасности, обороны и правосудия. Кроме того, комитеты изучат меры, принятые после беспорядков.
https://ria.ru/20210115/amerika-1593053229.html
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592825333_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_c9b72bce127421bcfceb7282e8551c73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фбр, капитолий, дональд трамп, москва, сша, в мире

В палате представителей начали расследование беспорядков в Капитолии

02:44 17.01.2021 (обновлено: 03:09 17.01.2021)
 
© REUTERS / Erin ScottВоеннослужащий Национальной гвардии США у здания Капитолия в Вашингтоне
Военнослужащий Национальной гвардии США у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© REUTERS / Erin Scott
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Четыре комитета палаты представителей США объявили о начале расследования беспорядков в Капитолии 6 января, сообщается в пресс-релизе.
Конгрессмены из специального комитета по разведке, комитета по внутренней безопасности, судебного комитета и комитета по надзору и реформам направили письмо ФБР, министерству внутренней безопасности, аппарату директора Национальной разведки и Национальному контртеррористическому центру. Парламентарии запросили документы для оценки событий и разведданных, связанных с беспорядками в Вашингтоне.
Комитеты планируют изучить, что разведывательному сообществу и федеральным правоохранительным органам было известно "об угрозах насилия", а также были ли эти угрозы связаны "иностранным влиянием или попытками дезинформации".
Кроме того, конгрессмены намерены выяснить, участвовали ли в беспорядках люди, работавшие в сферах национальной безопасности, обороны и правосудия. Кроме того, комитеты изучат меры, принятые после беспорядков.
Военнослужащие Национальной гвардии США у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 08:00
Страна готовится к репрессиям: загадочные смерти уже начались
 
Захват Капитолия в ВашингтонеФБРКапитолийДональд ТрампМоскваСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:21Роскомнадзор потребовал снять ограничения с "Постскриптума" на YouTube
15:01Турция направила фрегат к месту крушения российского сухогруза
14:56Анестезиолог из Кемерово спас жизнь девочке в небе над Атлантикой
14:48В США выявили 198 тысяч новых случаев COVID-19
14:39Два члена экипажа затонувшего российского судна погибли
14:27В Турции спасли пятерых моряков с затонувшего российского сухогруза
14:23Глава комитета Госдумы назвал Антошкина удивительным человеком
14:06Самолет Магас — Москва сел в Минводах из-за проблем с сердцем у пассажира
13:46В Петербурге пенсионер и его сын спасли 96-летнюю блокадницу
13:39Собянин поблагодарил соцработников за помощь пенсионерам в праздники
13:35Российский сухогруз затонул в Черном море у побережья Турции
13:26Шаманов назвал Антошкина профессионалом высочайшего класса
13:24В Германии за сутки выявили 13,8 тысячи новых случаев COVID-19
13:21В Австрии продлили третий жесткий локдаун
13:19В Буйнакске число обратившихся к медикам с отравлением выросло до 303
13:18В России ответили на слова Шредера о воссоединении с Крымом
13:12У 13 израильтян случился лицевой паралич после прививки Pfizer
13:07СМИ узнали, куда делись записи переводчика со встречи Трампа и Путина
12:53Антошкин беззаветно служил Родине, заявил Володин
12:46Грачевский вырастил "Ералаш" как своего ребенка, заявил поэт Осиашвили
Лента новостейМолния