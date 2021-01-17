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Умер продюсер последнего альбома The Beatles Фил Спектор
Умер продюсер последнего альбома The Beatles Фил Спектор
Фил Спектор, один из самых влиятельных продюсеров в истории поп-музыки, скончался на 82-м году в тюрьме, в которой отбывал наказание за убийство актрисы Ланы... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T20:18
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происшествия
в мире
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Фил Спектор, один из самых влиятельных продюсеров в истории поп-музыки, скончался на 82-м году в тюрьме, в которой отбывал наказание за убийство актрисы Ланы Кларксон. Об этом сообщается на сайте калифорнийского департамента по делам исправительных учреждений и реабилитации.Отмечается, что Спектор скончался "по естественным причинам". По информации TMZ, он умер от связанных с коронавирусом осложнений.Спектор известен созданием техники звукозаписи "стена звука". Эта разработка буквально преобразила звучание популярной музыки. Также он cпродюсировал последний альбом The Beatles "Let It Be". Его музыкальные эксперименты вызывали интерес у The Rolling Stones. Имя Фила Спектора в 1989 году поместили в Зал славы рок-н-ролла.
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60
происшествия, в мире

Умер продюсер последнего альбома The Beatles Фил Спектор

20:18 17.01.2021 (обновлено: 21:56 17.01.2021)
 
© AFP 2020 / POOLМузыкальный продюсер Фил Спектор
Музыкальный продюсер Фил Спектор - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© AFP 2020 / POOL
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Фил Спектор, один из самых влиятельных продюсеров в истории поп-музыки, скончался на 82-м году в тюрьме, в которой отбывал наказание за убийство актрисы Ланы Кларксон. Об этом сообщается на сайте калифорнийского департамента по делам исправительных учреждений и реабилитации.
Отмечается, что Спектор скончался "по естественным причинам". По информации TMZ, он умер от связанных с коронавирусом осложнений.
Спектор известен созданием техники звукозаписи "стена звука". Эта разработка буквально преобразила звучание популярной музыки.
Также он cпродюсировал последний альбом The Beatles "Let It Be". Его музыкальные эксперименты вызывали интерес у The Rolling Stones. Имя Фила Спектора в 1989 году поместили в Зал славы рок-н-ролла.
 
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