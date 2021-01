https://ria.ru/20210117/prodyuser-1593424975.html

Умер продюсер последнего альбома The Beatles Фил Спектор

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Фил Спектор, один из самых влиятельных продюсеров в истории поп-музыки, скончался на 82-м году в тюрьме, в которой отбывал наказание за убийство актрисы Ланы Кларксон. Об этом сообщается на сайте калифорнийского департамента по делам исправительных учреждений и реабилитации.Отмечается, что Спектор скончался "по естественным причинам". По информации TMZ, он умер от связанных с коронавирусом осложнений.Спектор известен созданием техники звукозаписи "стена звука". Эта разработка буквально преобразила звучание популярной музыки. Также он cпродюсировал последний альбом The Beatles "Let It Be". Его музыкальные эксперименты вызывали интерес у The Rolling Stones. Имя Фила Спектора в 1989 году поместили в Зал славы рок-н-ролла.

