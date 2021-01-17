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Умер продюсер последнего альбома The Beatles Фил Спектор
Умер продюсер последнего альбома The Beatles Фил Спектор
Фил Спектор, один из самых влиятельных продюсеров в истории поп-музыки, скончался на 82-м году в тюрьме, в которой отбывал наказание за убийство актрисы Ланы... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T20:18
2021-01-17T20:18
2021-01-17T21:56
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Фил Спектор, один из самых влиятельных продюсеров в истории поп-музыки, скончался на 82-м году в тюрьме, в которой отбывал наказание за убийство актрисы Ланы Кларксон. Об этом сообщается на сайте калифорнийского департамента по делам исправительных учреждений и реабилитации.Отмечается, что Спектор скончался "по естественным причинам". По информации TMZ, он умер от связанных с коронавирусом осложнений.Спектор известен созданием техники звукозаписи "стена звука". Эта разработка буквально преобразила звучание популярной музыки. Также он cпродюсировал последний альбом The Beatles "Let It Be". Его музыкальные эксперименты вызывали интерес у The Rolling Stones. Имя Фила Спектора в 1989 году поместили в Зал славы рок-н-ролла.
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происшествия, в мире