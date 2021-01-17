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В Татарстане четыре человека, из них двое детей, погибли при пожаре
В Татарстане четыре человека, из них двое детей, погибли при пожаре
Двое мужчин и два мальчика погибли при пожаре в частном доме в Верхнеуслонском районе Татарстана утром воскресенья, сообщает региональное ГУМЧС России. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T10:30
2021-01-17T12:31
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
верхнеуслонский район
происшествия
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КАЗАНЬ, 17 янв - РИА Новости. Двое мужчин и два мальчика погибли при пожаре в частном доме в Верхнеуслонском районе Татарстана утром воскресенья, сообщает региональное ГУМЧС России.По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что открытого горения нет, наблюдалось сильное задымление. Площадь пожара составила 6 квадратных метров.В 09.10 пожарные обнаружили мужчину в бессознательном состоянии, передали его медикам. Однако мужчина скончался в автомобиле скорой помощи. Чуть позднее на месте пожара, по информации МЧС, были обнаружены тела ещё одного мужчины и двух мальчиков. Все были переданы медикам, которые констатировали смерть.По предварительным данным, дети 2008 и 2012 годов рождения. Дом использовался в качестве дачи, в него приезжали на выходные.Следователи завели уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре в частном доме в Верхнеуслонском районе Татарстана утром воскресенья, сообщается на сайте СК РФ.В качестве версий возникновения пожара и гибели людей рассматриваются неосторожное обращение с огнём, неосторожность при курении, неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
https://ria.ru/20210116/pozhar-1593306115.html
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республика татарстан (татарстан)
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), верхнеуслонский район, происшествия

В Татарстане четыре человека, из них двое детей, погибли при пожаре

10:30 17.01.2021 (обновлено: 12:31 17.01.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Татарстан Пожар в коттеджном поселке в Верхнеуслонском районе Татарстана
 Пожар в коттеджном поселке в Верхнеуслонском районе Татарстана - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Татарстан
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КАЗАНЬ, 17 янв - РИА Новости. Двое мужчин и два мальчика погибли при пожаре в частном доме в Верхнеуслонском районе Татарстана утром воскресенья, сообщает региональное ГУМЧС России.
"В 08.52 17 января по телефону пожарной охраны 101 поступило сообщение о горении частного жилого бревенчатого дома по адресу: Верхнеуслонский муниципальный район, село Пятидворка, коттеджный посёлок Пятидворье, улица Лазурная, 27", - говорится в сообщении.
По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что открытого горения нет, наблюдалось сильное задымление. Площадь пожара составила 6 квадратных метров.
В 09.10 пожарные обнаружили мужчину в бессознательном состоянии, передали его медикам. Однако мужчина скончался в автомобиле скорой помощи. Чуть позднее на месте пожара, по информации МЧС, были обнаружены тела ещё одного мужчины и двух мальчиков. Все были переданы медикам, которые констатировали смерть.
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Следователи завели уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре в частном доме в Верхнеуслонском районе Татарстана утром воскресенья, сообщается на сайте СК РФ.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
В качестве версий возникновения пожара и гибели людей рассматриваются неосторожное обращение с огнём, неосторожность при курении, неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Татарстан (Татарстан)Верхнеуслонский районПроисшествия
 
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