В Татарстане четыре человека, из них двое детей, погибли при пожаре
10:30 17.01.2021 (обновлено: 12:31 17.01.2021)
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Татарстан Пожар в коттеджном поселке в Верхнеуслонском районе Татарстана
КАЗАНЬ, 17 янв - РИА Новости. Двое мужчин и два мальчика погибли при пожаре в частном доме в Верхнеуслонском районе Татарстана утром воскресенья, сообщает региональное ГУМЧС России.
"В 08.52 17 января по телефону пожарной охраны 101 поступило сообщение о горении частного жилого бревенчатого дома по адресу: Верхнеуслонский муниципальный район, село Пятидворка, коттеджный посёлок Пятидворье, улица Лазурная, 27", - говорится в сообщении.
По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что открытого горения нет, наблюдалось сильное задымление. Площадь пожара составила 6 квадратных метров.
В 09.10 пожарные обнаружили мужчину в бессознательном состоянии, передали его медикам. Однако мужчина скончался в автомобиле скорой помощи. Чуть позднее на месте пожара, по информации МЧС, были обнаружены тела ещё одного мужчины и двух мальчиков. Все были переданы медикам, которые констатировали смерть.
По предварительным данным, дети 2008 и 2012 годов рождения. Дом использовался в качестве дачи, в него приезжали на выходные.
Следователи завели уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре в частном доме в Верхнеуслонском районе Татарстана утром воскресенья, сообщается на сайте СК РФ.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
В качестве версий возникновения пожара и гибели людей рассматриваются неосторожное обращение с огнём, неосторожность при курении, неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.