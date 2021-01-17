https://ria.ru/20210117/pozhar-1593381725.html

В Татарстане четыре человека, из них двое детей, погибли при пожаре

В Татарстане четыре человека, из них двое детей, погибли при пожаре

Двое мужчин и два мальчика погибли при пожаре в частном доме в Верхнеуслонском районе Татарстана утром воскресенья, сообщает региональное ГУМЧС России. РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T10:30

2021-01-17T10:30

2021-01-17T12:31

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика татарстан (татарстан)

верхнеуслонский район

происшествия

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КАЗАНЬ, 17 янв - РИА Новости. Двое мужчин и два мальчика погибли при пожаре в частном доме в Верхнеуслонском районе Татарстана утром воскресенья, сообщает региональное ГУМЧС России.По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что открытого горения нет, наблюдалось сильное задымление. Площадь пожара составила 6 квадратных метров.В 09.10 пожарные обнаружили мужчину в бессознательном состоянии, передали его медикам. Однако мужчина скончался в автомобиле скорой помощи. Чуть позднее на месте пожара, по информации МЧС, были обнаружены тела ещё одного мужчины и двух мальчиков. Все были переданы медикам, которые констатировали смерть.По предварительным данным, дети 2008 и 2012 годов рождения. Дом использовался в качестве дачи, в него приезжали на выходные.Следователи завели уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре в частном доме в Верхнеуслонском районе Татарстана утром воскресенья, сообщается на сайте СК РФ.В качестве версий возникновения пожара и гибели людей рассматриваются неосторожное обращение с огнём, неосторожность при курении, неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

https://ria.ru/20210116/pozhar-1593306115.html

https://ria.ru/20210115/pozhar-1593128087.html

республика татарстан (татарстан)

верхнеуслонский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), верхнеуслонский район, происшествия