Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210117/pogoda-1593380487.html
Москвичей в воскресенье ожидает аномально холодная погода
Москвичей в воскресенье ожидает аномально холодная погода
Аномально холодная погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T10:13
2021-01-17T10:14
погода
евгений тишковец
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593252267_0:58:3021:1757_1920x0_80_0_0_9f75b5c7fbaedb70fb9ef0c21a211813.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Аномально холодная погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он добавил, что при норме минус 6,3 такая температура является аномальным холодом, на 10-12 градусов ниже, чем должно быть в разгар зимы, в середине января."Атмосферное давление будет слабо расти и составит 747 миллиметров ртутного столба", - отметил синоптик.
https://ria.ru/20210115/pogoda-1593143302.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593252267_76:0:2744:2001_1920x0_80_0_0_18962ccabdc34fa4fd0aa3e2035e79ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, евгений тишковец, москва, общество

Москвичей в воскресенье ожидает аномально холодная погода

10:13 17.01.2021 (обновлено: 10:14 17.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщина на одной из улиц в центре Москвы
Женщина на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Аномально холодная погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления, поэтому переменная облачность, без осадков, ветер северный, 1-6 метров в секунду. В Москве минус 16 - минус 19, в Подмосковье минус 15 - минус 20", - рассказал Тишковец.
Он добавил, что при норме минус 6,3 такая температура является аномальным холодом, на 10-12 градусов ниже, чем должно быть в разгар зимы, в середине января.
"Атмосферное давление будет слабо расти и составит 747 миллиметров ртутного столба", - отметил синоптик.
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 10:14
Синоптик рассказала, какая погода ждет россиян в феврале
 
ПогодаЕвгений ТишковецМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:21Роскомнадзор потребовал снять ограничения с "Постскриптума" на YouTube
15:01Турция направила фрегат к месту крушения российского сухогруза
14:56Анестезиолог из Кемерово спас жизнь девочке в небе над Атлантикой
14:48В США выявили 198 тысяч новых случаев COVID-19
14:39Два члена экипажа затонувшего российского судна погибли
14:27В Турции спасли пятерых моряков с затонувшего российского сухогруза
14:23Глава комитета Госдумы назвал Антошкина удивительным человеком
14:06Самолет Магас — Москва сел в Минводах из-за проблем с сердцем у пассажира
13:46В Петербурге пенсионер и его сын спасли 96-летнюю блокадницу
13:39Собянин поблагодарил соцработников за помощь пенсионерам в праздники
13:35Российский сухогруз затонул в Черном море у побережья Турции
13:26Шаманов назвал Антошкина профессионалом высочайшего класса
13:24В Германии за сутки выявили 13,8 тысячи новых случаев COVID-19
13:21В Австрии продлили третий жесткий локдаун
13:19В Буйнакске число обратившихся к медикам с отравлением выросло до 303
13:18В России ответили на слова Шредера о воссоединении с Крымом
13:12У 13 израильтян случился лицевой паралич после прививки Pfizer
13:07СМИ узнали, куда делись записи переводчика со встречи Трампа и Путина
12:53Антошкин беззаветно служил Родине, заявил Володин
12:46Грачевский вырастил "Ералаш" как своего ребенка, заявил поэт Осиашвили
Лента новостейМолния