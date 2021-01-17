https://ria.ru/20210117/pogoda-1593380487.html
Москвичей в воскресенье ожидает аномально холодная погода
Москвичей в воскресенье ожидает аномально холодная погода
Аномально холодная погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T10:13
2021-01-17T10:13
2021-01-17T10:14
погода
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Аномально холодная погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он добавил, что при норме минус 6,3 такая температура является аномальным холодом, на 10-12 градусов ниже, чем должно быть в разгар зимы, в середине января."Атмосферное давление будет слабо расти и составит 747 миллиметров ртутного столба", - отметил синоптик.
https://ria.ru/20210115/pogoda-1593143302.html
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погода, евгений тишковец, москва, общество