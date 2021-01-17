https://ria.ru/20210117/pogoda-1593380487.html

Москвичей в воскресенье ожидает аномально холодная погода

Москвичей в воскресенье ожидает аномально холодная погода

Аномально холодная погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T10:13

2021-01-17T10:13

2021-01-17T10:14

погода

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Аномально холодная погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он добавил, что при норме минус 6,3 такая температура является аномальным холодом, на 10-12 градусов ниже, чем должно быть в разгар зимы, в середине января."Атмосферное давление будет слабо расти и составит 747 миллиметров ртутного столба", - отметил синоптик.

https://ria.ru/20210115/pogoda-1593143302.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва, общество