https://ria.ru/20210117/podmoskove-1593404754.html
В Подмосковье на детской площадке нашли тело мальчика
В Подмосковье на детской площадке нашли тело мальчика
Тело мальчика с признаками удушения нашли на детской площадке в подмосковном городском округе Дмитрове, по предварительным данным следствия, ребенок случайно... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T15:40
2021-01-17T15:40
2021-01-17T18:34
следственный комитет россии (ск рф)
дмитров
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1107f3c1be2c1e24d801f66735f938c5.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Тело мальчика с признаками удушения нашли на детской площадке в подмосковном городском округе Дмитрове, по предварительным данным следствия, ребенок случайно удавился шарфом, сообщает ГСУ СК по региону.Отмечается, что в ходе проверки установлено, что ребенок катался на винтовой горке, привязав шарф двумя концами к верхней перекладине, тем самым образовав петлю. По предварительным данным судмедэксперта, мальчик случайно удушился этой петлей.Следователи опросили четверых детей — очевидцев трагедии, а также местных жителей, которые попытались помочь ребенку до приезда врачей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210113/dtp-1592832319.html
дмитров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6381e0abc63d5f874343df88552f14be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), дмитров, происшествия