https://ria.ru/20210117/podmoskove-1593404754.html

В Подмосковье на детской площадке нашли тело мальчика

В Подмосковье на детской площадке нашли тело мальчика

Тело мальчика с признаками удушения нашли на детской площадке в подмосковном городском округе Дмитрове, по предварительным данным следствия, ребенок случайно... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T15:40

2021-01-17T15:40

2021-01-17T18:34

следственный комитет россии (ск рф)

дмитров

происшествия

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Тело мальчика с признаками удушения нашли на детской площадке в подмосковном городском округе Дмитрове, по предварительным данным следствия, ребенок случайно удавился шарфом, сообщает ГСУ СК по региону.Отмечается, что в ходе проверки установлено, что ребенок катался на винтовой горке, привязав шарф двумя концами к верхней перекладине, тем самым образовав петлю. По предварительным данным судмедэксперта, мальчик случайно удушился этой петлей.Следователи опросили четверых детей — очевидцев трагедии, а также местных жителей, которые попытались помочь ребенку до приезда врачей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/dtp-1592832319.html

дмитров

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), дмитров, происшествия