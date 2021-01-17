https://ria.ru/20210117/otdykh-1593120243.html

Российские звезды показали в инстаграме, как отдыхали в Дубае

Российские звезды показали в инстаграме, как отдыхали в Дубае

В этом году ОАЭ, в частности, эмират Дубай, наряду с Мальдивами и танзанийским островом Занзибар стали самым популярным пляжным направлением для отдыха в... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T00:03

2021-01-17T00:03

2021-01-17T00:03

туризм

ольга орлова

александр ревва

туризм

светлана лобода

иосиф пригожин

пелагея

тимати (тимур юнусов)

оаэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593135311_0:502:1682:1448_1920x0_80_0_0_53d4cd5b8f77b8b799d5323366afd0ee.jpg

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В этом году ОАЭ, в частности, эмират Дубай, наряду с Мальдивами и танзанийским островом Занзибар стали самым популярным пляжным направлением для отдыха в новогодние праздники. Кто из звезд улетел на каникулы на побережье Персидского залива, и как они проводил время на арабском востоке, — в материале РИА Новости.Светлана ЛободаПевица отправилась в Дубай в компании мамы и дочки Евы. "Люблю, когда вся семья в сборе", — написала она. Причем звезде удалось совместить отдых с работой: в Рождество она дала в ОАЭ большой сольный концерт.Тимати"Первый раз верхом по барханам. Два падения, выход в свечку, в общем жеребец мне попался лютый" — написал музыкант. В видеоролике он скачет на белом коне по барханам. Комментаторы в восторге: "Как в лучших турецких сериалах". А некоторые шутят: "Будулай взвращается".Александр Ревва"Я сейчас смешной, небритый и пьяный, как... (предложите свой вариант)", — подписал загоревший шоумен свое фото в инстаграме. В комментариях композитор Игорь Крутой предложил вариант "Всегда классный!" А актер Гоша Куценко пошутил: "вареный рак". Пользователи дописывали фразу: "как Челентано", "как Джеки Чан", "как партизан" и "как Трамп в Майами".Пелагея Исполнительница поделилась фотографией из Дубая. На кадрах певица в блестящей маске позирует на фоне небоскреба.Иосиф ПригожинПродюсер выложил в инстаграме видео шоу дронов над Дубаем. "Как же это красиво. Сказка 1001 ночь", — написал он.Альбина Джанабаева"Мама, я в Дубае", — сообщала певица в одном из постов в инстаграме. А в следующем показала фото с пляжа, подписав его: "водные процедуры".Ольга Орлова Телеведущая разместила фото в купальнике на фоне водной глади. "Пляжный сезон открыт. Расскажите о вашем идеальном отдыхе зимой. Кто вы по призванию: горнолыжники, горнопляжники или горнофляжники", — пошутила она. "Мы горножрушники", — пишут комментаторы. Также встречаются ответы: "диванолежанщики", "домофляжники" и "домосидники".

https://ria.ru/20210104/bali-1591955109.html

оаэ

дубай (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга орлова, александр ревва, туризм, светлана лобода, иосиф пригожин, пелагея, тимати (тимур юнусов), оаэ, дубай (город)