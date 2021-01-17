https://ria.ru/20210117/otdykh-1593120243.html
Российские звезды показали в инстаграме, как отдыхали в Дубае
Российские звезды показали в инстаграме, как отдыхали в Дубае
В этом году ОАЭ, в частности, эмират Дубай, наряду с Мальдивами и танзанийским островом Занзибар стали самым популярным пляжным направлением для отдыха в... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T00:03
2021-01-17T00:03
2021-01-17T00:03
туризм
ольга орлова
александр ревва
туризм
светлана лобода
иосиф пригожин
пелагея
тимати (тимур юнусов)
оаэ
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В этом году ОАЭ, в частности, эмират Дубай, наряду с Мальдивами и танзанийским островом Занзибар стали самым популярным пляжным направлением для отдыха в новогодние праздники. Кто из звезд улетел на каникулы на побережье Персидского залива, и как они проводил время на арабском востоке, — в материале РИА Новости.Светлана ЛободаПевица отправилась в Дубай в компании мамы и дочки Евы. "Люблю, когда вся семья в сборе", — написала она. Причем звезде удалось совместить отдых с работой: в Рождество она дала в ОАЭ большой сольный концерт.Тимати"Первый раз верхом по барханам. Два падения, выход в свечку, в общем жеребец мне попался лютый" — написал музыкант. В видеоролике он скачет на белом коне по барханам. Комментаторы в восторге: "Как в лучших турецких сериалах". А некоторые шутят: "Будулай взвращается".Александр Ревва"Я сейчас смешной, небритый и пьяный, как... (предложите свой вариант)", — подписал загоревший шоумен свое фото в инстаграме. В комментариях композитор Игорь Крутой предложил вариант "Всегда классный!" А актер Гоша Куценко пошутил: "вареный рак". Пользователи дописывали фразу: "как Челентано", "как Джеки Чан", "как партизан" и "как Трамп в Майами".Пелагея Исполнительница поделилась фотографией из Дубая. На кадрах певица в блестящей маске позирует на фоне небоскреба.Иосиф ПригожинПродюсер выложил в инстаграме видео шоу дронов над Дубаем. "Как же это красиво. Сказка 1001 ночь", — написал он.Альбина Джанабаева"Мама, я в Дубае", — сообщала певица в одном из постов в инстаграме. А в следующем показала фото с пляжа, подписав его: "водные процедуры".Ольга Орлова Телеведущая разместила фото в купальнике на фоне водной глади. "Пляжный сезон открыт. Расскажите о вашем идеальном отдыхе зимой. Кто вы по призванию: горнолыжники, горнопляжники или горнофляжники", — пошутила она. "Мы горножрушники", — пишут комментаторы. Также встречаются ответы: "диванолежанщики", "домофляжники" и "домосидники".
https://ria.ru/20210104/bali-1591955109.html
оаэ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга орлова, александр ревва, туризм, светлана лобода, иосиф пригожин, пелагея, тимати (тимур юнусов), оаэ, дубай (город)
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В этом году ОАЭ, в частности, эмират Дубай, наряду с Мальдивами и танзанийским островом Занзибар стали самым популярным пляжным направлением для отдыха в новогодние праздники. Кто из звезд улетел на каникулы на побережье Персидского залива, и как они проводил время на арабском востоке, — в материале РИА Новости.
Светлана Лобода
Певица отправилась в Дубай в компании мамы и дочки Евы.
"Люблю, когда вся семья в сборе", — написала она. Причем звезде удалось совместить отдых с работой: в Рождество она дала в ОАЭ большой сольный концерт.
Тимати
"Первый раз верхом по барханам. Два падения, выход в свечку, в общем жеребец мне попался лютый" — написал музыкант.
В видеоролике он скачет на белом коне по барханам. Комментаторы в восторге: "Как в лучших турецких сериалах". А некоторые шутят: "Будулай взвращается".
Александр Ревва
"Я сейчас смешной, небритый и пьяный, как... (предложите свой вариант)", — подписал загоревший шоумен свое фото в инстаграме.
В комментариях композитор Игорь Крутой предложил вариант "Всегда классный!" А актер Гоша Куценко пошутил: "вареный рак". Пользователи дописывали фразу: "как Челентано", "как Джеки Чан", "как партизан" и "как Трамп в Майами".
Пелагея
Исполнительница поделилась фотографией из Дубая. На кадрах певица в блестящей маске позирует на фоне небоскреба.
Иосиф Пригожин
Продюсер выложил в инстаграме видео шоу дронов над Дубаем. "Как же это красиво. Сказка 1001 ночь", — написал он.
Альбина Джанабаева
"Мама, я в Дубае", — сообщала певица в одном из постов в инстаграме. А в следующем показала фото с пляжа, подписав его: "водные процедуры".
Ольга Орлова
Телеведущая разместила фото в купальнике на фоне водной глади. "Пляжный сезон открыт. Расскажите о вашем идеальном отдыхе зимой. Кто вы по призванию: горнолыжники, горнопляжники или горнофляжники", — пошутила она.
"Мы горножрушники", — пишут комментаторы. Также встречаются ответы: "диванолежанщики", "домофляжники" и "домосидники".