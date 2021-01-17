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На МКАД восстановили движение после ДТП с тремя автомобилями
На МКАД восстановили движение после ДТП с тремя автомобилями
Движение на 46-м километре внешней стороны МКАД восстановлено после ДТП с тремя автомобилями, в том числе грузовиком и такси, сообщает департамент транспорта... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T05:20
2021-01-17T05:20
2021-01-17T05:20
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москва
происшествия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Движение на 46-м километре внешней стороны МКАД восстановлено после ДТП с тремя автомобилями, в том числе грузовиком и такси, сообщает департамент транспорта Москвы.Ранее сообщалось, что на 46-м километре внешней стороны МКАД в районе пересечения с Киевским шоссе столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и такси. Предварительно сообщалось о пострадавшем."Проезжая часть освобождена, движение восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
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мкад, авто, москва, происшествия