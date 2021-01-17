https://ria.ru/20210117/mkad-1593371294.html

На МКАД восстановили движение после ДТП с тремя автомобилями

На МКАД восстановили движение после ДТП с тремя автомобилями

Движение на 46-м километре внешней стороны МКАД восстановлено после ДТП с тремя автомобилями, в том числе грузовиком и такси, сообщает департамент транспорта... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T05:20

2021-01-17T05:20

2021-01-17T05:20

мкад

авто

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Движение на 46-м километре внешней стороны МКАД восстановлено после ДТП с тремя автомобилями, в том числе грузовиком и такси, сообщает департамент транспорта Москвы.Ранее сообщалось, что на 46-м километре внешней стороны МКАД в районе пересечения с Киевским шоссе столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и такси. Предварительно сообщалось о пострадавшем."Проезжая часть освобождена, движение восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

https://ria.ru/20210114/mkad-1592967114.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мкад, авто, москва, происшествия