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На МКАД восстановили движение после ДТП с тремя автомобилями
На МКАД восстановили движение после ДТП с тремя автомобилями
Движение на 46-м километре внешней стороны МКАД восстановлено после ДТП с тремя автомобилями, в том числе грузовиком и такси, сообщает департамент транспорта... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T05:20
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мкад
авто
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Движение на 46-м километре внешней стороны МКАД восстановлено после ДТП с тремя автомобилями, в том числе грузовиком и такси, сообщает департамент транспорта Москвы.Ранее сообщалось, что на 46-м километре внешней стороны МКАД в районе пересечения с Киевским шоссе столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и такси. Предварительно сообщалось о пострадавшем."Проезжая часть освобождена, движение восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
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мкад, авто, москва, происшествия

На МКАД восстановили движение после ДТП с тремя автомобилями

05:20 17.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Движение на 46-м километре внешней стороны МКАД восстановлено после ДТП с тремя автомобилями, в том числе грузовиком и такси, сообщает департамент транспорта Москвы.
Ранее сообщалось, что на 46-м километре внешней стороны МКАД в районе пересечения с Киевским шоссе столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и такси. Предварительно сообщалось о пострадавшем.
"Проезжая часть освобождена, движение восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Затор на внешней стороне 30 км МКАД в районе пересечения с Востряковским проездом - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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Движение на 30-м километре МКАД перекрыто из-за застрявших грузовиков
 
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