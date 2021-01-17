https://ria.ru/20210117/michigan-1593429193.html

Десятки вооруженных американцев пришли к зданию парламента в Мичигане

Десятки вооруженных американцев пришли к зданию парламента в Мичигане

Десятки американцев с оружием пришли к зданию парламента Мичигана в столице штата городе Ленсинг, сообщил телеканал MSNBC. РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T21:29

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захват капитолия в вашингтоне

мичиган

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Десятки американцев с оружием пришли к зданию парламента Мичигана в столице штата городе Ленсинг, сообщил телеканал MSNBC.На его кадрах видно, что на месте присутствуют много журналистов, а граждане демонстративно носят стрелковое оружие, владеть которым в штате разрешено.Полиция оцепила периметр вокруг парламента, но попасть на находящуюся рядом лужайку можно без ограничений. Неподалеку дежурят бойцы нацгвардии на джипах и броневиках.Корреспондент телеканала рассказал, что в небе находятся вертолеты.Судя по видео, обстановка спокойная, журналисты и протестующие прогуливаются по лужайке.

мичиган

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мичиган, сша, в мире