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Десятки вооруженных американцев пришли к зданию парламента в Мичигане
Десятки вооруженных американцев пришли к зданию парламента в Мичигане
Десятки американцев с оружием пришли к зданию парламента Мичигана в столице штата городе Ленсинг, сообщил телеканал MSNBC. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T21:29
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захват капитолия в вашингтоне
мичиган
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Десятки американцев с оружием пришли к зданию парламента Мичигана в столице штата городе Ленсинг, сообщил телеканал MSNBC.На его кадрах видно, что на месте присутствуют много журналистов, а граждане демонстративно носят стрелковое оружие, владеть которым в штате разрешено.Полиция оцепила периметр вокруг парламента, но попасть на находящуюся рядом лужайку можно без ограничений. Неподалеку дежурят бойцы нацгвардии на джипах и броневиках.Корреспондент телеканала рассказал, что в небе находятся вертолеты.Судя по видео, обстановка спокойная, журналисты и протестующие прогуливаются по лужайке.
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мичиган, сша, в мире

Десятки вооруженных американцев пришли к зданию парламента в Мичигане

21:29 17.01.2021 (обновлено: 22:11 17.01.2021)
 
© SCOTT OLSONПротестующие у здания парламента в Мичигане
Протестующие у здания парламента в Мичигане - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© SCOTT OLSON
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ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Десятки американцев с оружием пришли к зданию парламента Мичигана в столице штата городе Ленсинг, сообщил телеканал MSNBC.
На его кадрах видно, что на месте присутствуют много журналистов, а граждане демонстративно носят стрелковое оружие, владеть которым в штате разрешено.
Полиция оцепила периметр вокруг парламента, но попасть на находящуюся рядом лужайку можно без ограничений. Неподалеку дежурят бойцы нацгвардии на джипах и броневиках.
Корреспондент телеканала рассказал, что в небе находятся вертолеты.
Судя по видео, обстановка спокойная, журналисты и протестующие прогуливаются по лужайке.
 
Захват Капитолия в ВашингтонеМичиганСШАВ мире
 
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