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Машинист обратился к россиянам после спасения упавшего на рельсы ребенка
Машинист обратился к россиянам после спасения упавшего на рельсы ребенка
Машинист Алексей Раевский дал совет родителям после спасения ребенка в Московском метрополитене, пишет портал МК. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T05:18
2021-01-17T12:25
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московский метрополитен
происшествия
россия
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Машинист Алексей Раевский дал совет родителям после спасения ребенка в Московском метрополитене, пишет портал МК.В понедельник мальчик упал на рельсы на станции "Бабушкинская" в Москве, однако сотрудник метро успел среагировать и остановил состав. После этого мужчина обесточил рельс и спас ребенка.Также машинист рассказал, что в ситуации с падением ребенка на рельсы действовал интуитивно, поскольку "он не может въезжать на станцию с мыслью, что вот-вот кто-то должен упасть".Раевский порекомендовал пассажирам не торопиться, и в случае если двери вагона вот-вот закроются, дождаться прибытия следующего поезда.
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Машинист метро спас упавшего на рельсы ребенка
В Москве в понедельник на станции метро "Бабушкинская" Калужско-Рижской линии на рельсы упал мальчик. Машинист поезда молниеносно среагировал и остановил состав. Затем снял напряжение с контактного рельса и достал ребенка.
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москва, московский метрополитен, происшествия, россия

Машинист обратился к россиянам после спасения упавшего на рельсы ребенка

05:18 17.01.2021 (обновлено: 12:25 17.01.2021)
 
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Машинист Алексей Раевский дал совет родителям после спасения ребенка в Московском метрополитене, пишет портал МК.
В понедельник мальчик упал на рельсы на станции "Бабушкинская" в Москве, однако сотрудник метро успел среагировать и остановил состав. После этого мужчина обесточил рельс и спас ребенка.
"Не бегите с детьми и колясками. Ситуации, когда мамочка в последнюю секунду ввозит в вагон коляску, а сама стоит на станции, или когда родитель забегает в поезд на закрытие дверей, а ребенок позади — происходят довольно часто. С детьми в поездке нужно быть внимательным вдвойне и не оставлять их без присмотра", — пояснил Раевский.
Также машинист рассказал, что в ситуации с падением ребенка на рельсы действовал интуитивно, поскольку "он не может въезжать на станцию с мыслью, что вот-вот кто-то должен упасть".

"Но тут, я даже сам не осознавая, считал, что какое-то несоответствие. То есть ребенок шел сначала нормально, а потом резко поменял траекторию движения. Реакция сработала сама собой, я не думал: "Что? Как? Почему? Что делать?" Все произошло автоматически", — подчеркнул он.

Раевский порекомендовал пассажирам не торопиться, и в случае если двери вагона вот-вот закроются, дождаться прибытия следующего поезда.
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