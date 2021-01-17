https://ria.ru/20210117/metro-1593371001.html

Машинист обратился к россиянам после спасения упавшего на рельсы ребенка

Машинист обратился к россиянам после спасения упавшего на рельсы ребенка

Машинист Алексей Раевский дал совет родителям после спасения ребенка в Московском метрополитене, пишет портал МК. РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T05:18

2021-01-17T05:18

2021-01-17T12:25

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московский метрополитен

происшествия

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Машинист Алексей Раевский дал совет родителям после спасения ребенка в Московском метрополитене, пишет портал МК.В понедельник мальчик упал на рельсы на станции "Бабушкинская" в Москве, однако сотрудник метро успел среагировать и остановил состав. После этого мужчина обесточил рельс и спас ребенка.Также машинист рассказал, что в ситуации с падением ребенка на рельсы действовал интуитивно, поскольку "он не может въезжать на станцию с мыслью, что вот-вот кто-то должен упасть".Раевский порекомендовал пассажирам не торопиться, и в случае если двери вагона вот-вот закроются, дождаться прибытия следующего поезда.

https://ria.ru/20210114/metro-1592998658.html

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Машинист метро спас упавшего на рельсы ребенка В Москве в понедельник на станции метро "Бабушкинская" Калужско-Рижской линии на рельсы упал мальчик. Машинист поезда молниеносно среагировал и остановил состав. Затем снял напряжение с контактного рельса и достал ребенка. 2021-01-17T05:18 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московский метрополитен, происшествия, россия