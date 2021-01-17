https://ria.ru/20210117/kupaniya-1593339279.html

"Опасно для жизни". Крещение в России пройдет по "древнему сценарию"

"Опасно для жизни". Крещение в России пройдет по "древнему сценарию"

На Крещение миллионы россиян ежегодно выстраиваются в плотные очереди за святой водой, а многие еще и ныряют в прорубь. Однако в этом году один из самых любимых РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T08:00

2021-01-17T08:00

2021-01-17T08:01

религия и мировоззрение

иисус христос

московский патриархат

крещение господне

аналитика - религия и мировоззрение

русская православная церковь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

иркутск

краснодарский край

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. На Крещение миллионы россиян ежегодно выстраиваются в плотные очереди за святой водой, а многие еще и ныряют в прорубь. Однако в этом году один из самых любимых в стране праздников пройдет иначе — из-за коронавируса. Где и как будут раздавать освященную воду, разрешат или запретят купаться и почему священнослужители рады ковидным ограничениям — в материале РИА Новости.Купели будутДва самых популярных обряда у россиян: освящение куличей на Пасху и купания в проруби на Крещение. В них участвуют миллионы.Те, кто отваживается троекратно погрузиться в ледяную воду именно с религиозной мотивацией, выбирают для этого, как правило, специальные и освященные проруби. Возле них 18-19 января дежурят спасатели, врачи и волонтеры, подсчитывающие ныряющих.Так, в прошлом году, по официальным данным МВД, купанием Крещение отметили 2,1 миллиона человек. На самом деле "на иордань" (так называют крещенскую прорубь — в память о реке Иордан, в которой Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа) ходят куда больше.Однако пандемия сильно повлияла на религиозную жизнь в стране. Куличи на Пасху-2020 освящали далеко не во всех регионах: тогда и храмы были открыты только для духовенства.На Крещение ситуация получше: прихожан в храмы пускают. Однако крещенские купания пройдут не везде. Ведь во время обряда сложно обеспечить соблюдение дистанции, особенно в раздевалках, и масочно-перчаточный режим. А эпидемиологическая обстановка все еще сложная: каждый день — 22-24 тысячи инфицированных.Судьбу крещенских празднований решают непосредственно в регионах. Прежде всего на муниципальном уровне.Известно, что число оборудованных иорданей значительно сократится в Мурманской, Амурской, Тамбовской, Тюменской, Ярославской, Самарской, Ленинградской, Нижегородской, Саратовской, Тверской, Владимирской, Костромской, Вологодской, Ульяновской, Кемеровской, Тульской областях, а также в Алтайском, Приморском и Краснодарских краях, Свердловской, Челябинской областях, республиках Алтай, Хакасия, а также в Крыму. Не во всех районах прорубят и оборудуют купели. Во-первых, боятся распространения заразы. Во-вторых, погода не балует: в ряде регионов аномальные морозы. Купаться в таких условиях опасно для жизни.То же касается и самодельных прорубей: МЧС призывает не окунаться в них, ведь в случае чего профессиональную помощь оказать будет некому.Да и в целом власти рекомендуют воздержаться от похода на иордань, где массовое скопление людей неизбежно.Но не вездеВ некоторых регионах вовсе запретили купания. Поэтому официально оборудованных прорубей там не будет.Так в Камчатском, Хабаровском, Пермском, Приморском краях, Магаданской, Пензенской и Калининградской областях, а также Якутии. Вы не найдете купелей в Ростове, Оренбурге, Иркутске, Петрозаводске и крупных городах Красноярского края.В ряде случаев это инициатива местных епархий. Так, священнослужители Тольяттинской и Норильской епархий не будут освящать иордани. Не благословили погружаться в купель и верующих Омской митрополии."Церковный устав вообще не рассматривает вопрос освящения проруби. Все решается исходя из местных обстоятельств — "идти на иордань" или нет. По канонам в крещенский сочельник, 18 января, и сам день праздника, 19-го числа, совершается великое освящение воды. А где — в храме, на его территории, на водоеме — зависит от местных обстоятельств и никогда не регламентируется", — объясняет РИА Новости член рабочей группы Московского патриархата по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции протоиерей Максим Козлов.Да и вообще в Церкви, по его словам, не видят проблемы в том, что в этом году искупаются далеко не все и не везде. Дело вот в чем: традиция нырять в прорубь вовсе не церковная, а народная."Это обычай, не имеющий к уставу никакого отношения, он необязательный. В советские годы его нигде не соблюдали, однако праздновали с точки зрения вероучения полноценно", — добавляет священнослужитель."Церковь запрещала нырять"С возрождением религиозной жизни в 90-х обычай купаться на Крещения постепенно стал массовым. Во многом это связано с тем, что люди не знали церковных правил. А они довольно строгие."В Средние века, например, Русская церковь напрямую запрещала такие действия. Об этом говорилось на Стоглавом соборе 1551 года. Там же, кстати, отмечалось, что смерть при купании в проруби приравнивается к самоубийству. Сейчас, конечно, нет такой суровости, но все равно моржевать опасно. Другое дело, если речь идет о настоящей реке Иордан, где 25 градусов тепла", — говорит известный церковный публицист протоиерей Павел Островский.Погружение в Иордан, по его словам, — давняя благочестивая традиции. А вот нынешние купания далеко не всегда связаны с благочестием. Это больше шоу: не все, кто окунается, верят в Бога и знают о смысле праздника Крещения. И тем более не все после обряда заходят в храм. Зато в народе укоренилось ошибочное поверье, будто бы таким образом можно смыть грехи и исцелиться.Конечно, это не так. Согласно христианскому вероучению, от грехов очищает лишь покаяние. И от болезней подобный экстрим не поможет, уверены в региональных минздравах. Тем, кто страдает острыми и хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми, диабетом, гипертонией, эпилепсией и склонностью к судорогам, с воспалительными процессами в почках, заболеваниями щитовидной железы, лучше воздержаться от ныряний.То же касается и COVID-19. "Если человек недавно перенес любую респираторную инфекцию, вне зависимости от степени тяжести, то в течение какого-то времени, хотя бы недели или десяти дней, он должен избегать резкого охлаждения организма. То же касается и вакцинации, в том числе и от коронавируса, когда организму необходимо восстановление. Поэтому как до прививки, так и после нее купаться в проруби не стоит", — объяснил РИА Новости врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.Святыню раздадутТак что же важно, если не купания? Как отмечает отец Максим, верующие празднуют Крещение прежде всего в храме, участвуя во всех службах 18 и 19 января. И набирают домой крещенскую воду."Это великая святыня. И она может исцелить. Но не по принципу плацебо, внушения (поэтому не стоит пренебрегать врачебной помощью), а по вере человека, любящего Господа и получающего от Него милость. Поэтому к крещенской воде относились всегда с благоговением. Никто в нее не нырял: люди молились и пили ее, а кто-то ею умывался", — говорит отец Павел Островский.Крещенскую воду обычно раздают с обеда крещенского сочельника, 18 января, до вечера самого дня Крещения, 19 января. В этом году обычай, несмотря на пандемию, сохранят. Но с отличиями.Все пройдет с учетом противовирусных мер: и верующие, и сотрудники храмов должны быть в масках. Дистанция в полтора-два метра обязательна. В целом же приходам рекомендуют делать это на улице.Правда, далеко не все общины могут себе это позволить. "У нас церковь маленькая, поэтому будем раздавать воду внутри. Но если раньше это было только в сочельник и на Крещение, то теперь целых три дня, с утра до вечера. К тому же мы увеличили дистанцию между раздающими, чтобы люди могли спокойно подойти. В общем, будем строго соблюдать все необходимые меры", — рассказал РИА Новости настоятель храма Царственных страстотерпцев в городе Алексине (Тульская область) иерей Андрей Бухтояров.Кроме того, местные власти, по его словам, призвали воздержаться от похода за водой тех, кто старше 65 лет. Поэтому священник просит верующих принести святыню пожилым людям домой. И подбирать время так, чтобы не было массового скопления людей.В некоторых епархиях поступили немного иначе. "Мы предложили прихожанам приносить свою воду, которую тоже будем освящать. Так мы избежим давки", — сообщили агентству в Якутской епархии.В целом по России крещенскую воду будут раздавать во всех храмах, как и в прошлые годы. А священнослужители напоминают прихожанам о необходимости строго соблюдать антивирусные меры.

https://ria.ru/20210114/kreschenie-1593050191.html

https://ria.ru/20210112/kupaniya-1592752661.html

https://ria.ru/20210114/kreschenie-1593003994.html

иркутск

краснодарский край

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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