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В США выявили 198 тысяч новых случаев COVID-19
В США выявили 198 тысяч новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США выросло за сутки на 198 тысяч, было зарегистрировано еще 3,2 тысячи летальных исходов, сообщает... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T14:48
2021-01-17T14:48
2021-01-17T14:48
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США выросло за сутки на 198 тысяч, было зарегистрировано еще 3,2 тысячи летальных исходов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, в США за минувшие 24 часа зафиксировали 198 218 новых случаев заражения коронавирусом, 3286 пациентов с подтвержденным заболеванием скончались.С начала эпидемии, как сообщает университет Хопкинса, в США выявили более 23,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 395 тысяч человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210114/volodin-1593097939.html
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коронавирус covid-19, сша, в мире