https://ria.ru/20210117/koronavirus-1593377270.html
Мясников назвал фатальную ошибку при лечении COVID-19 дома
Мясников назвал фатальную ошибку при лечении COVID-19 дома
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в телеграм-канале главную ошибку при домашнем лечении COVID-19, которая может привести к летальному исходу. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T09:26
2021-01-17T09:26
2021-01-17T12:31
распространение коронавируса
михаил костинов
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в телеграм-канале главную ошибку при домашнем лечении COVID-19, которая может привести к летальному исходу.По его словам, существует "стена абсолютного непонимания" тактики лечения COVID-19 в домашних условиях. Он напомнил, что это заболевание относится к категории ОРЗ.Он добавил, что даже некоторые медики, заразившись коронавирусом, часто пытаются понять, какое лекарство стоит принять, чтобы избежать осложнений, и привел слова одного главврача, который предлагал "пожать руку тому доктору, который вам ничего не назначил". По словам Мясникова, трудно не назначить какой-либо препарат пациенту, который жалуется на плохое самочувствие, слабость и ломоту в теле. Но после расспросов выясняется, что температура у больного ниже 38 градусов, одышки нет и "надо просто потерпеть".Некоторые советуют при лечении COVID-19 принимать гормональные препараты и антибиотики, но этого делать ни в коем случае нельзя, подчеркнул врач."Тут очень важно проявить твердость. Напуганный пациент <...> требует лечения, не понимая, что оно может принести множество бед при нулевой пользе! Нельзя в домашних условиях применять для лечения ОРЗ то, чем в больницах лечат тяжелую вирусную пневмонию! Побочные явления могут быть даже фатальны!" — пояснил он, добавив, что при вросшем ногте не ампутируют ногу. Поэтому, считает Мясников, как и при любом вирусном ОРЗ, следует легко и калорийно питаться, обильно пить, а также принимать жаропонижающие. Кроме того, больному нужен покой и терпение. Медик предложил обратить внимание на витамины и микроэлементы, а также интерфероны в каплях в нос. А от тяжелого течения коронавируса людей из группы риска убережет вакцинация.Ранее Мясников уже называл одной из фатальных ошибок при лечении COVID-19 непонимание того, что это две болезни: коронавирусное ОРЗ и коронавирусная пневмония. По его словам, ОРЗ не нужно лечить как пневмонию, иначе прогноз для пациента ухудшается.Хирург из "красной зоны" Алок Мишра назвал прием больших доз антибиотиков при лечении COVID-19 и оттягивание момента госпитализации одной из ошибок, которая приводит к смерти. Так, по его словам, пациентка попала в больницу с выжженным антибиотиками иммунитетом — врачи не смогли ее спасти. С мнением хирурга согласился и иммунолог Михаил Костинов — зачастую заболевшие COVID-19 обращаются к врачам поздно, надеясь вылечиться самостоятельно.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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михаил костинов , александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости
. Врач и телеведущий Александр Мясников
назвал в телеграм-канале
главную ошибку при домашнем лечении COVID-19, которая может привести к летальному исходу.
По его словам, существует "стена абсолютного непонимания" тактики лечения COVID-19 в домашних условиях. Он напомнил, что это заболевание относится к категории ОРЗ.
"Ковид-ОРЗ — болезнь, проходящая сама (как и любое ОРЗ), и требует лишь вспомогательных средств — люди слышат это и кивают только до момента, пока не сталкиваются с Ковид-ОРЗ сами либо в своих семьях", — написал Мясников.
Он добавил, что даже некоторые медики, заразившись коронавирусом, часто пытаются понять, какое лекарство стоит принять, чтобы избежать осложнений, и привел слова одного главврача, который предлагал "пожать руку тому доктору, который вам ничего не назначил".
По словам Мясникова, трудно не назначить какой-либо препарат пациенту, который жалуется на плохое самочувствие, слабость и ломоту в теле. Но после расспросов выясняется, что температура у больного ниже 38 градусов, одышки нет и "надо просто потерпеть".
Некоторые советуют при лечении COVID-19 принимать гормональные препараты и антибиотики, но этого делать ни в коем случае нельзя, подчеркнул врач.
"Тут очень важно проявить твердость. Напуганный пациент <...> требует лечения, не понимая, что оно может принести множество бед при нулевой пользе! Нельзя в домашних условиях применять для лечения ОРЗ то, чем в больницах лечат тяжелую вирусную пневмонию! Побочные явления могут быть даже фатальны!" — пояснил он, добавив, что при вросшем ногте не ампутируют ногу.
Поэтому, считает Мясников, как и при любом вирусном ОРЗ, следует легко и калорийно питаться, обильно пить, а также принимать жаропонижающие. Кроме того, больному нужен покой и терпение. Медик предложил обратить внимание на витамины и микроэлементы, а также интерфероны в каплях в нос. А от тяжелого течения коронавируса людей из группы риска убережет вакцинация.
Ранее Мясников уже называл одной из фатальных ошибок при лечении COVID-19 непонимание того, что это две болезни: коронавирусное ОРЗ и коронавирусная пневмония. По его словам, ОРЗ не нужно лечить как пневмонию, иначе прогноз для пациента ухудшается.
Хирург из "красной зоны" Алок Мишра назвал прием больших доз антибиотиков при лечении COVID-19 и оттягивание момента госпитализации одной из ошибок, которая приводит к смерти. Так, по его словам, пациентка попала в больницу с выжженным антибиотиками иммунитетом — врачи не смогли ее спасти. С мнением хирурга согласился и иммунолог Михаил Костинов
— зачастую заболевшие COVID-19 обращаются к врачам поздно, надеясь вылечиться самостоятельно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.