https://ria.ru/20210117/kofe-1593406666.html

Женщина отказалась от кофе и удивилась результату

Женщина отказалась от кофе и удивилась результату

Журналистка издания Insider Джен Гланц ради эксперимента отказалась от кофе и кофеиносодержащих напитков на две недели и рассказала, к каким неожиданным... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T16:14

2021-01-17T16:14

2021-01-17T18:45

кофе

кофеин

чай

в мире

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Журналистка издания Insider Джен Гланц ради эксперимента отказалась от кофе и кофеиносодержащих напитков на две недели и рассказала, к каким неожиданным результатам это привело.Женщина отметила, что из-за пандемии коронавируса ей пришлось работать из дома и, чтобы не заснуть, она пила много кофе. В результате она дошла до трех чашек кофе в день. В конце концов у журналистки возникли проблемы со сном, она не могла расслабиться, а сердцебиение участилось. Из-за этого Гланц решила на две недели исключить любые напитки с кофеином. По ее словам, кофе был важной частью ее распорядка дня. Утром она выпивала три-четыре чашки этого напитка, в обед — газировку, а также энергетический напиток, а к концу рабочего дня — чашку чая, в котором также содержится кофеин. Без этих напитков ритуал приема пищи или питья казались ей невыносимыми. По утрам журналистка стала пить три чашки воды с лимоном, во время обеда газированную воду и газировку без кофеина, а вечером чай без кофеина. Из-за отказа от кофе в течение дня она чувствовала необходимость подремать. Первые три дня, по словам Гланц, были ужасными: она чувствовала себя вялой, у нее болела голова и она еле "дожила до десяти утра". Она поразилась тому, как она нарушила свой естественный ритм большим количеством кофеина. В первый день она вздремнула во время обеда. В последующие дни женщина отказалась от дневного сна и стала гулять или заниматься спортом. По мнению Гланц, это немного помогло ей справиться с сонливостью.Журналистка также отметила, что с ростом количества кофеина рос уровень ее беспокойства.После отказа от кофеина она стала меньше беспокоиться. Еще одним эффектом стало улучшение сна — раньше она не могла уснуть по ночам, так как последний кофеиносодержащий напиток она могла выпить до семи вечера.Сейчас журналистка чувствует усталость в конце дня, а уснуть она может уже в десять вечера "почти мгновенно". Спустя несколько дней ее перестало тянуть к напиткам с кофеином, а чувство усталости ушло.К концу второй недели эксперимента журналистка поняла, что уже может лучше контролировать свое тело и разум, а по кофе она скучает не так сильно, как изначально предполагала. Сейчас она решила выпивать лишь одну чашку кофе по утрам, если ей хочется. Однако женщина навсегда отказалась от энергетических напитков и газировки, а также от чая с кофеином.Как пояснил клинический психолог Сабрина Романофф, кофеин может дать прилив энергии, при этом стимулируя реакцию симпатической системы. Это приводит к множеству гормональных изменений в организме. По словам врача, уровень тревожности и нервозности человека повышается, а сердцебиение учащается. Кроме того, кофеин может повлиять на развитие панических атак. Как пояснила Романофф, регулярное потребление кофеина влияет на циркадный ритм и цикл сна — он может стать беспокойным или прерывистым.По словам психолога, кофеин может влиять на способность организма усваивать питательные вещества, обеспечивающие его бесперебойную работу. Причина кроется в дубильных веществах, которые содержатся в кофеине — они препятствуют усвоению кальция, железа и витаминов группы B. Кроме того, кофеин нарушает регуляцию химического состава мозга.Врач общей практики Джузеппе Арагон сравнил работу на кофеине с выживанием при помощи кредитных карт."В конце концов банк, в данном случае ваше тело, захочет обналичить деньги, и это повысит вероятность того, что вы станете вялым, не сможете сконцентрироваться", — пояснил медик, отметив, что к концу дня человек уже не сможет ничего делать. Отказ от кофеина помогает снизить уровень беспокойства. "Конечно, вы будете все равно уставать, но это естественно", — отметил Арагон. Он подчеркнул, что кофеин "сохраняет" усталость на потом и, вероятно, даже в большем объеме.

https://ria.ru/20201104/limony-1583041033.html

https://ria.ru/20191023/1560125456.html

https://rsport.ria.ru/20210115/khleb-1593136847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кофе, кофеин, чай, в мире