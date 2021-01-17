https://ria.ru/20210117/kitay-1593176925.html

Зачем миссия ВОЗ едет в КНР. Грозит ли Китаю новая вспышка коронавируса

Зачем миссия ВОЗ едет в КНР. Грозит ли Китаю новая вспышка коронавируса

Сотни инфицированных — самый большой показатель за полгода, и первая за восемь месяцев смерть. Из Китая приходят тревожные вести, а страна готовится к... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T08:00

2021-01-17T08:00

2021-01-17T08:00

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

хэбэй

си цзиньпин

воз

мид кнр

китай

ухань

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Софья Мельничук. Сотни инфицированных — самый большой показатель за полгода, и первая за восемь месяцев смерть. Из Китая приходят тревожные вести, а страна готовится к февральскому Празднику весны — восточному Новому году. Вспышка эпидемии может сорвать планы отдыха миллионам китайцев. Между тем в Ухань отправилась специальная комиссия ВОЗ. Как КНР провожает первый коронавирусный год — в материале РИА Новости. Новый год по старому сценариюПо сравнению с другими очагами инфекции в мире китайские показатели не такие уж пугающие: чуть более сотни заболевших в сутки. Однако во время новогодних поездок зараза может быстро распространиться. И это после того, как эпидемиологическая ситуация практически пришла в норму — в октябрьские каникулы по стране путешествовали полмиллиарда китайцев. В последние месяцы новые случаи в основным были завозными. Но 13 января зафиксировали 107 локальных заражений, и только восемь — из-за границы. Пока очаги сосредоточились на севере: в провинции Хэбэй, окружающей столицу, в соседней Шаньси и в приграничной России провинции Хэйлунцзян.В Хэбэе, подозревают эксперты, нулевой пациент на этот раз появился еще в ноябре и инфекция долго не давала о себе знать. Первый положительный тест в провинциальном центре Шицзячжуан зарегистрировали 2 января. При этом многие заболевшие посещали свадьбы, похороны или ходили на работу и в школы перед тем, как сдали анализы. Некоторые побывали в других регионах. От сессии до сессииРеакция властей отработанная: в эпицентрах заражений на жесткий карантин посадили 22 миллиона человек. Китайцев попросили не паниковать, но и не ездить никуда без необходимости. В некоторых городах власти готовы платить рабочим, чтобы те пересидели новую вспышку на месте. Отправляющиеся в путешествие обязаны предъявлять по требованию данные о предыдущих передвижениях и код здоровья в специальном приложении. Иначе ждет наказание. Уголовное дело уже завели на одного ковидного пациента из Пекина — за сокрытие информации о поездках. В городах, где новых случаев коронавируса пока не выявили, прохожих просят соблюдать масочный режим и чаще проверяют коды здоровья. Обычно на устранение угрозы китайскими методами — точечной изоляцией и массовым тестированием — уходит две-три недели. А значит, скоро хэбэйская вспышка погаснет, успокоил сограждан замглавы Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь. Представитель Национальной комиссии по здравоохранению Ми Фэн предупредил, что ситуация сложная: отмечены как кластерные, так и единичные вспышки в разных регионах страны. Особо уязвимы те, кто в возрасте, и сельские жители. Последние, особенно пожилые, редко читают новости, поэтому вообще могут быть не в курсе опасности. О необходимости сдать тест и соблюдать меры предосторожности в деревнях сообщают с помощью громкоговорителей и плакатов. Чтобы избежать распространения инфекции 20 тысяч жителей двенадцати сел в окрестностях Шицзячжуана направили в специальный карантинный центр. В уезде Чжэндин, где Си Цзиньпин в начале 1980-х был секретарем комитета КПК, построят изолятор на три тысячи палат. Помимо Нового года, китайское руководство озабочено и предстоящим ключевым политическим событием — "двумя сессиями". Во-первых, парламента — Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, а во-вторых — Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета. Заседания проходят в марте, и в 2020-м их уже переносили. Провели сессии в мае, хоть и не в привычном формате, но все же очно, что стало своеобразным "объявлением победы" над эпидемией. Очередной сдвиг дат чреват "потерей лица". Допустить распространения коронавируса по Пекину нельзя, считают в правительстве страны. Тем временем первая зараженная из Шицзячжуана уже побывала в столице. Теперь под наблюдением 95 человек, с которыми контактировала девушка. Прививка от паникиСпасти китайский Новый год должна вакцина. Сейчас первые в очереди на прививки от COVID-9 — те, кто контактирует с импортными поставками, сотрудники таможни, общественного транспорта и медработники. В основном это люди от 18 до 59 лет, однако с середины января подключили и население старше шестидесяти. В Пекине, например, из-за вспышки вакцинируют водителей такси компании Didi. Тем, кто не привьется, для выхода на работу нужно предоставить отрицательный тест на COVID-19.Первую отечественную вакцину в Китае одобрили 31 декабря. Третья фаза испытаний разработки компании Sinopharm показала эффективность 79,34 процента. До Нового года по лунному календарю первую дозу получат десятки миллионов китайцев. К другой китайской вакцине — CoronaVac от компании Sinovac Biotech, которую для экстренного использования одобрили в Китае в июле, — есть вопросы. Испытания третьей фазы в Турции и Индонезии продемонстрировали эффективность в 91,25 и 65,3 процента. В Бразилии ее сперва оценивали в 78 процентов, однако вскоре исследователи объявили: показатели куда меньше заявленных — 50 процентов. Впрочем, и это снижает риск заражения вполовину. К тому же тестировали вакцину в основном на медработниках, которые входят в группу риска, пояснили в руководстве Sinovac Biotech, отсюда и посредственный результат. Западные же препараты прошли проверку на широкой публике. Новости о более низкой, нежели ожидалось, эффективности пока не сказываются на китайской "вакцинной дипломатии". Эти препараты хранить легче, чем произведенные компаниями Pfizer и Moderna, а значит, и проще доставлять до адресатов в таких странах, как, например, Индонезия. Привились CoronaVac уже и президент страны Джоко Видодо, и турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Бразилия от вакцины тоже не отказывается, испытания завершаются в Чили и на Филиппинах. К нам едет WHOНа фоне предпраздничной вспышки специальная комиссия Всемирной организации здравоохранения отправилась в Китай, чтобы выяснить происхождение коронавируса. Ровно год назад в ВОЗ заявили: данных о том, что COVID-19 передается от человека к человеку, нет. Визит не обошелся без инцидентов — двоих участников не пустили в самолет из Сингапура в Ухань из-за положительного теста на антитела.К приезду специалистов пришли и очередные новости о заражении китайца через импортную продукцию. В конце декабря в Пекине мужчина, вероятно, подхватил вирус с упаковки паровых булочек. В КНР уже давно активно обсуждают версию, что инфекция попала в Ухань на замороженных продуктах из-за границы. И если в марте 2020-го заявления представителя МИД КНР о том, что коронавирус в Ухань, вероятно, привезли американские военные, не вызвали доверия, то сейчас и другие представители Пекина указывают: искать источник вируса нужно не только в Китае. "Выявление места распространения — все еще продолжающийся процесс, который затрагивает разные регионы, — говорила спикер МИД КНР Хуа Чуньин. — Мы надеемся, что другие страны настроятся положительно, усилят сотрудничество с ВОЗ и процесс поиска источника по всему миру продвинется".В недавнем интервью центральному телевидению Китая профессор Марион Купманс из команды ВОЗ, направленной в Китай, заявила, что версия с замороженными упаковками "приводит в замешательство". "Мы знаем, что первично вирус распространялся воздушно-капельным путем. Мы видели, что в случае с SARS возможны и другие пути передачи. Но, учитывая все, что мы знаем о вирусе, мне сложно понять, как он мог выжить на упаковке", — сказала она. И при этом указала, что на замороженной поверхности коронавирус держится дольше. "В этой информации мы должны покопаться глубже", — добавила голландский вирусолог. При этом она призвала не исключать альтернативные версии. "Важно начать с Уханя, где была крупная вспышка. Но нужно быть открытыми для всех гипотез. Это нас и попросили сделать", — рассказала профессор о миссии команды. В то же время на фоне звучащих из других стран обвинений Пекина в допущении новой мировой пандемии Купманс старалась избежать политизации эпидемии. Отметила, что "тыкать пальцем" в Китай нет необходимости. "Борьба с пандемией — общемировая ответственность. ВОЗ предупреждала о грядущих болезнях, и я не думаю, что у какого бы то ни было государства к ним есть иммунитет", — подчеркнула она. Всемирная организация здравоохранения против превращения борьбы с эпидемией в выяснение отношений между странами. Однако палки в колеса вставляют со всех сторон. Накануне стало известно об очередном докладе американской разведки, где утверждается, что новый тип коронавируса якобы выращивали в Ухане китайские военные. Китайские дипломаты в ответ заявляют, что обвинители КНР "несут околесицу" и что они "либо тупые, либо злые". В такой напряженной обстановке, к тому же спустя год, эксперты вряд ли докопаются до истины на не раз продезинфицированном уханьском рынке.

https://ria.ru/20210104/uspekh-1588789699.html

https://ria.ru/20200606/1572475765.html

хэбэй

китай

ухань

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коронавирус covid-19, хэбэй, си цзиньпин, воз, мид кнр, китай, ухань