https://ria.ru/20210117/kapitoliy-1593369529.html

NBC: ФБР расследует версию об иностранном вмешательстве в штурм Капитолия

NBC: ФБР расследует версию об иностранном вмешательстве в штурм Капитолия

Федеральное бюро расследований США изучает, предоставляли ли иностранные правительства, организации или отдельные граждане финансовую поддержку участникам... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T03:45

2021-01-17T03:45

2021-01-17T03:45

захват капитолия в вашингтоне

фбр

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Федеральное бюро расследований США изучает, предоставляли ли иностранные правительства, организации или отдельные граждане финансовую поддержку участникам штурма Капитолия 6 января, сообщает NBC News.Телеканал ссылается на одного действующего и одного бывшего сотрудников бюро. Как говорится в сообщении, ФБР в рамках расследования проверяет платеж в размере полумиллиона долларов в биткоинах, предположительно сделанный французом по национальности, в адрес ключевых фигур ультраправого движения перед беспорядками.Отмечается, что информация о платежах была предоставлена на этой неделе компанией, которая анализирует криптовалютные переводы.Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинении в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210115/amerika-1593053229.html

вашингтон (город)

сша

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фбр, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире