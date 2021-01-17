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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210117/kapitoliy-1593369529.html
NBC: ФБР расследует версию об иностранном вмешательстве в штурм Капитолия
NBC: ФБР расследует версию об иностранном вмешательстве в штурм Капитолия
Федеральное бюро расследований США изучает, предоставляли ли иностранные правительства, организации или отдельные граждане финансовую поддержку участникам... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T03:45
2021-01-17T03:45
захват капитолия в вашингтоне
фбр
капитолий
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Федеральное бюро расследований США изучает, предоставляли ли иностранные правительства, организации или отдельные граждане финансовую поддержку участникам штурма Капитолия 6 января, сообщает NBC News.Телеканал ссылается на одного действующего и одного бывшего сотрудников бюро. Как говорится в сообщении, ФБР в рамках расследования проверяет платеж в размере полумиллиона долларов в биткоинах, предположительно сделанный французом по национальности, в адрес ключевых фигур ультраправого движения перед беспорядками.Отмечается, что информация о платежах была предоставлена на этой неделе компанией, которая анализирует криптовалютные переводы.Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинении в подстрекательстве к мятежу.
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фбр, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

NBC: ФБР расследует версию об иностранном вмешательстве в штурм Капитолия

03:45 17.01.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПоследствия штурма Капитолия (здания Конгресса США) сторонниками Дональда Трампа на Капитолийском холме в Вашингтоне
Последствия штурма Капитолия (здания Конгресса США) сторонниками Дональда Трампа на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Федеральное бюро расследований США изучает, предоставляли ли иностранные правительства, организации или отдельные граждане финансовую поддержку участникам штурма Капитолия 6 января, сообщает NBC News.
Телеканал ссылается на одного действующего и одного бывшего сотрудников бюро. Как говорится в сообщении, ФБР в рамках расследования проверяет платеж в размере полумиллиона долларов в биткоинах, предположительно сделанный французом по национальности, в адрес ключевых фигур ультраправого движения перед беспорядками.
Отмечается, что информация о платежах была предоставлена на этой неделе компанией, которая анализирует криптовалютные переводы.
Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинении в подстрекательстве к мятежу.
Военнослужащие Национальной гвардии США у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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Захват Капитолия в ВашингтонеФБРКапитолийДональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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