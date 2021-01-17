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У берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение
У берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение
Шторм с волнами высотой до девяти метров ожидается в понедельник у восточных берегов Камчатки, сообщает Камчатский гидрометцентр. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T05:15
2021-01-17T05:15
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 янв — РИА Новости. Шторм с волнами высотой до девяти метров ожидается в понедельник у восточных берегов Камчатки, сообщает Камчатский гидрометцентр.По данным краевого главка МЧС, населённым пунктам, расположенным на побережье, ветровое волнение моря угрозы не представляет. Вместе с тем, есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах, в том числе и с гибелью экипажей."Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности", - сообщает пресс-служба спасательного ведомства.Ранее сообщалось, что южные районы Камчатки в воскресенье окажутся в зоне влияния циклона, который принесёт на полуостров сильные снег и ветер. Основной удар стихии придётся в ночь на понедельник. В горных районах края из-за циклона объявлена лавинная опасность.
https://ria.ru/20210116/pogoda-1593316184.html
россия
камчатский край
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия

У берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение

05:15 17.01.2021
 
CC BY 2.0 / kuhnmi / TolbachikВулканы Острый и Плоский Толбачик и лавовое поле перед ними
Вулканы Острый и Плоский Толбачик и лавовое поле перед ними - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
CC BY 2.0 / kuhnmi / Tolbachik
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 янв — РИА Новости. Шторм с волнами высотой до девяти метров ожидается в понедельник у восточных берегов Камчатки, сообщает Камчатский гидрометцентр.
"Восемнадцатого января днем в северо-западной части Тихого океана вблизи берегов Камчатки ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров. Явление сохранится до вечера 19 января", - говорится в сообщении.
По данным краевого главка МЧС, населённым пунктам, расположенным на побережье, ветровое волнение моря угрозы не представляет. Вместе с тем, есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах, в том числе и с гибелью экипажей.
"Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности", - сообщает пресс-служба спасательного ведомства.
Ранее сообщалось, что южные районы Камчатки в воскресенье окажутся в зоне влияния циклона, который принесёт на полуостров сильные снег и ветер. Основной удар стихии придётся в ночь на понедельник. В горных районах края из-за циклона объявлена лавинная опасность.
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