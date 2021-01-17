https://ria.ru/20210117/kamchatka-1593371138.html

У берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение

У берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение

Шторм с волнами высотой до девяти метров ожидается в понедельник у восточных берегов Камчатки, сообщает Камчатский гидрометцентр. РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T05:15

2021-01-17T05:15

2021-01-17T05:15

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

камчатский край

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 янв — РИА Новости. Шторм с волнами высотой до девяти метров ожидается в понедельник у восточных берегов Камчатки, сообщает Камчатский гидрометцентр.По данным краевого главка МЧС, населённым пунктам, расположенным на побережье, ветровое волнение моря угрозы не представляет. Вместе с тем, есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах, в том числе и с гибелью экипажей."Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности", - сообщает пресс-служба спасательного ведомства.Ранее сообщалось, что южные районы Камчатки в воскресенье окажутся в зоне влияния циклона, который принесёт на полуостров сильные снег и ветер. Основной удар стихии придётся в ночь на понедельник. В горных районах края из-за циклона объявлена лавинная опасность.

https://ria.ru/20210116/pogoda-1593316184.html

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петропавловск-камчатский

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2021

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия