https://ria.ru/20210117/indoneziya-1593418822.html

Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 78 человек

Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 78 человек

Число жертв землетрясения магнитудой 6,2 на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 78, сообщает новостной портал Detik. РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T18:43

2021-01-17T18:43

2021-01-17T18:43

джоко видодо

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Число жертв землетрясения магнитудой 6,2 на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 78, сообщает новостной портал Detik.Ранее сообщалось о 56 жертвах.Власти индонезийской провинции Западный Сулавеси после землетрясения ввели в регионе чрезвычайное положение. Глава управления по борьбе со стихийными бедствиями Дони Монардо заявил, что ЧП могут отменить в ближайшие одну-две недели. Управление предоставило суммарно четыре миллиарда индонезийских рупий (более 284 тысяч долларов США) властям провинции и округам Мамуджу и Маджене. Также в рамках противодействия стихийным бедствиям были распределены палатки, одеяла, маски и другие предметы первой необходимости.Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси ночью в пятницу по местному времени. Изначально почти 15 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за землетрясения. Президент страны Джоко Видодо выразил соболезнования семьям жертв стихии и приказал местным властям действовать оперативно для преодоления последствий землетрясения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210115/indoneziya-1593186463.html

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джоко видодо, сулавеси, сша, в мире