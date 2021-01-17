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Украшенные электробусы и трамваи будут ходить в Москве до 1 марта
Украшенные электробусы и трамваи будут ходить в Москве до 1 марта
Украшенные электробусы и трамваи продолжат возить москвичей до 1 марта, сообщает пресс-служба столичного Дептранса. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T12:37
2021-01-17T12:37
2021-01-17T12:37
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максим ликсутов
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общество
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Украшенные электробусы и трамваи продолжат возить москвичей до 1 марта, сообщает пресс-служба столичного Дептранса."Праздники закончились, но наш сверкающий транспорт продолжает привозить вам радость! До 1 марта в городе продолжат ходить украшенные электробусы и трамваи", - пишет Дептранс в Telegram.
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РИА Новости
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максим ликсутов , департамент транспорта г. москвы, москва, общество