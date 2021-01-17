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В ЛНР заявили, что ВСУ минируют окраины города у линии соприкосновения
В ЛНР заявили, что ВСУ минируют окраины города у линии соприкосновения
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании окраины подконтрольного Киеву города Горское... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T11:53
2021-01-17T11:53
ситуация в днр и лнр
лнр
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании окраины подконтрольного Киеву города Горское вблизи линии соприкосновения в Донбассе.Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики минируют территории в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Геевка, Орехово и Горское в Донбассе, а также сельхозугодья вблизи них.Как заявил журналистам в воскресенье официальный представитель ведомства Яков Осадчий, ВСУ "осуществили минирование местности на южной окраине населенного пункта Горское".Он призвал жителей подконтрольных украинским силовикам населенных пунктов Донбасса быть "предельно внимательными и осторожными" и сообщать в Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ "обо всех ставших известными фактах минирования местности подразделениями ВСУ".Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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ситуация в днр и лнр, лнр, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире

В ЛНР заявили, что ВСУ минируют окраины города у линии соприкосновения

11:53 17.01.2021
 
© РИА Новости / Олеся ПотаповаСитуация в ЛНР. Архивное фото
Ситуация в ЛНР. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Олеся Потапова
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании окраины подконтрольного Киеву города Горское вблизи линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики минируют территории в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Геевка, Орехово и Горское в Донбассе, а также сельхозугодья вблизи них.
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. 28 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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Украина предложила России выйти из Донбасса по "золотому мосту"
Как заявил журналистам в воскресенье официальный представитель ведомства Яков Осадчий, ВСУ "осуществили минирование местности на южной окраине населенного пункта Горское".
Он призвал жителей подконтрольных украинским силовикам населенных пунктов Донбасса быть "предельно внимательными и осторожными" и сообщать в Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ "обо всех ставших известными фактах минирования местности подразделениями ВСУ".
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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