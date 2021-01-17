https://ria.ru/20210117/don-1593373251.html

Раскрыто будущее самолетов "открытого неба" после выхода России из ДОН

Раскрыто будущее самолетов "открытого неба" после выхода России из ДОН

После выхода России из Договора по открытому небу (ДОН) два отечественных самолета Ту-214ОН могут использоваться в разведке, заявили РИА Новости два источника... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T07:33

2021-01-17T07:33

2021-01-17T11:35

россия

ту-214он

договор по открытому небу

ту-204

ту-214

сша

в мире

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. После выхода России из Договора по открытому небу (ДОН) два отечественных самолета Ту-214ОН могут использоваться в разведке, заявили РИА Новости два источника из военно-дипломатической сферы.Источник уточнил, что летательные аппараты также могут использовать в целях объективного контроля результатов испытаний вооружений и оценки эффективности учений.По словам второго собеседника агентства, чтобы эти два самолета можно было применить для разведки, понадобится установить на их борт современнейшее радиоэлектронное и радиотехническое разведоборудование. При этом, отметил источник, предварительно решение для этого уже принято.Собеседник также сообщил, что проектировщики авиационных комплексов Ту-214ОН заложили возможность их широкой модернизации.Помимо этого, оба источника заявили, что два Ту-214ОН останутся в резерве до завершения процедуры выхода из ДОН.Летательные аппараты авиационного наблюдения Ту-214ОН построили в компании "Туполев" на базе пассажирских Ту-204, однако оборудование на Ту-214 разработано на предприятиях госкорпорации "Ростех". Самолеты выпустили в 2011 и 2013 годах, а в 2018-м они получили международную сертификацию для выполнения наблюдательных полетов над территорией государств, участвующих в ДОН.Договор по открытому небуСоглашение подписали в 1992 году. Этот документ стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Договор действует с 2002 года, ранее в нем участвовали 34 государства. В конце мая прошлого года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о выходе американской стороны из соглашения. В ночь на 22 ноября 2020 года Вашингтон завершил соответствующую процедуру.В минувшую пятницу МИД России сообщил о запуске процедур по выходу Москвы из ДОН. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что выход США из этого соглашения нарушил баланс интересов государств, участвующих в договоре, а остальные партнеры по договору не поддержали предложения России по обеспечению жизнеспособности ДОН в новых условиях.

https://ria.ru/20210116/pushkov-1593288713.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201225/mid-1590931309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ту-214он, договор по открытому небу, ту-204, ту-214, сша, в мире