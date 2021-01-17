https://ria.ru/20210117/don-1593373251.html
Раскрыто будущее самолетов "открытого неба" после выхода России из ДОН
Раскрыто будущее самолетов "открытого неба" после выхода России из ДОН
После выхода России из Договора по открытому небу (ДОН) два отечественных самолета Ту-214ОН могут использоваться в разведке, заявили РИА Новости два источника... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T07:33
2021-01-17T07:33
2021-01-17T11:35
россия
ту-214он
договор по открытому небу
ту-204
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сша
в мире
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. После выхода России из Договора по открытому небу (ДОН) два отечественных самолета Ту-214ОН могут использоваться в разведке, заявили РИА Новости два источника из военно-дипломатической сферы.Источник уточнил, что летательные аппараты также могут использовать в целях объективного контроля результатов испытаний вооружений и оценки эффективности учений.По словам второго собеседника агентства, чтобы эти два самолета можно было применить для разведки, понадобится установить на их борт современнейшее радиоэлектронное и радиотехническое разведоборудование. При этом, отметил источник, предварительно решение для этого уже принято.Собеседник также сообщил, что проектировщики авиационных комплексов Ту-214ОН заложили возможность их широкой модернизации.Помимо этого, оба источника заявили, что два Ту-214ОН останутся в резерве до завершения процедуры выхода из ДОН.Летательные аппараты авиационного наблюдения Ту-214ОН построили в компании "Туполев" на базе пассажирских Ту-204, однако оборудование на Ту-214 разработано на предприятиях госкорпорации "Ростех". Самолеты выпустили в 2011 и 2013 годах, а в 2018-м они получили международную сертификацию для выполнения наблюдательных полетов над территорией государств, участвующих в ДОН.Договор по открытому небуСоглашение подписали в 1992 году. Этот документ стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Договор действует с 2002 года, ранее в нем участвовали 34 государства. В конце мая прошлого года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о выходе американской стороны из соглашения. В ночь на 22 ноября 2020 года Вашингтон завершил соответствующую процедуру.В минувшую пятницу МИД России сообщил о запуске процедур по выходу Москвы из ДОН. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что выход США из этого соглашения нарушил баланс интересов государств, участвующих в договоре, а остальные партнеры по договору не поддержали предложения России по обеспечению жизнеспособности ДОН в новых условиях.
https://ria.ru/20210116/pushkov-1593288713.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201225/mid-1590931309.html
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россия, ту-214он, договор по открытому небу, ту-204, ту-214, сша, в мире
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.
После выхода России из Договора по открытому небу (ДОН) два отечественных самолета Ту-214ОН
могут использоваться в разведке, заявили РИА Новости два источника из военно-дипломатической сферы.
"После окончательного прекращения участия России в договоре оба самолета Ту-214ОН планируется переквалифицировать для других задач. Речь идет в первую очередь о разведывательных функциях и контроле защищенности собственных военных объектов", — рассказал один из собеседников агентства.
Источник уточнил, что летательные аппараты также могут использовать в целях объективного контроля результатов испытаний вооружений и оценки эффективности учений.
По словам второго собеседника агентства, чтобы эти два самолета можно было применить для разведки, понадобится установить на их борт современнейшее радиоэлектронное и радиотехническое разведоборудование. При этом, отметил источник, предварительно решение для этого уже принято.
Собеседник также сообщил, что проектировщики авиационных комплексов Ту-214ОН заложили возможность их широкой модернизации.
"Разбрасываться такими ценными самолетами никто не будет", — сказал он.
Помимо этого, оба источника заявили, что два Ту-214ОН останутся в резерве до завершения процедуры выхода из ДОН.
Летательные аппараты авиационного наблюдения Ту-214ОН построили в компании "Туполев
" на базе пассажирских Ту-204
, однако оборудование на Ту-214
разработано на предприятиях госкорпорации "Ростех
". Самолеты выпустили в 2011 и 2013 годах, а в 2018-м они получили международную сертификацию для выполнения наблюдательных полетов над территорией государств, участвующих в ДОН.
Договор по открытому небу
Соглашение подписали в 1992 году. Этот документ стал одной из мер по укреплению доверия в Европе
после холодной войны. Договор действует с 2002 года, ранее в нем участвовали 34 государства. В конце мая прошлого года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп
заявил о выходе американской стороны из соглашения. В ночь на 22 ноября 2020 года Вашингтон
завершил соответствующую процедуру.
В минувшую пятницу МИД России сообщил о запуске процедур по выходу Москвы
из ДОН. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что выход США
из этого соглашения нарушил баланс интересов государств, участвующих в договоре, а остальные партнеры по договору не поддержали предложения России по обеспечению жизнеспособности ДОН в новых условиях.