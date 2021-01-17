https://ria.ru/20210117/antoshkin-1593395588.html

Шаманов назвал Антошкина профессионалом высочайшего класса

Шаманов назвал Антошкина профессионалом высочайшего класса

Вклад героя Советского Союза, генерал-полковника Николая Антошкина в развитие обороноспособности нашей страны трудно переоценить, он был профессионалом... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T13:26

2021-01-17T13:26

2021-01-17T14:00

вячеслав володин

николай антошкин

госдума рф

владимир шаманов

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Вклад героя Советского Союза, генерал-полковника Николая Антошкина в развитие обороноспособности нашей страны трудно переоценить, он был профессионалом высочайшего класса, сказал глава комитета Госдумы по обороне, герой России Владимир Шаманов.Антошкин скончался в воскресенье утром, он болел коронавирусом.Шаманов отметил, что Антошкин прошел непростой жизненный путь, на котором было много испытаний, но он всегда принимал их с достоинством.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Антошкин работал в Государственной думе с 2014 года, был автором многих важных законов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/shurchanov-1589931430.html

https://ria.ru/20210117/volodin-1593392641.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, николай антошкин, госдума рф, владимир шаманов