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Шаманов назвал Антошкина профессионалом высочайшего класса
Шаманов назвал Антошкина профессионалом высочайшего класса
Вклад героя Советского Союза, генерал-полковника Николая Антошкина в развитие обороноспособности нашей страны трудно переоценить, он был профессионалом... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T13:26
2021-01-17T14:00
вячеслав володин
николай антошкин
госдума рф
владимир шаманов
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Вклад героя Советского Союза, генерал-полковника Николая Антошкина в развитие обороноспособности нашей страны трудно переоценить, он был профессионалом высочайшего класса, сказал глава комитета Госдумы по обороне, герой России Владимир Шаманов.Антошкин скончался в воскресенье утром, он болел коронавирусом.Шаманов отметил, что Антошкин прошел непростой жизненный путь, на котором было много испытаний, но он всегда принимал их с достоинством.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Антошкин работал в Государственной думе с 2014 года, был автором многих важных законов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201218/shurchanov-1589931430.html
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вячеслав володин, николай антошкин, госдума рф, владимир шаманов

Шаманов назвал Антошкина профессионалом высочайшего класса

13:26 17.01.2021 (обновлено: 14:00 17.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета ГД по природным ресурсам Николай Антошкин
Член комитета ГД по природным ресурсам Николай Антошкин - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Вклад героя Советского Союза, генерал-полковника Николая Антошкина в развитие обороноспособности нашей страны трудно переоценить, он был профессионалом высочайшего класса, сказал глава комитета Госдумы по обороне, герой России Владимир Шаманов.
Антошкин скончался в воскресенье утром, он болел коронавирусом.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Валентин Шурчанов - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 16:30
Депутат Госдумы Валентин Шурчанов умер от коронавируса
"От имени членов Комитета ГД по обороне и от себя лично выражаю искреннее соболезнование родным и близким Николая Тимофеевича Антошкина... Ушел из жизни замечательный человек, чей вклад в развитие обороноспособности нашего государства трудно переоценить", - цитирует сайт Госдумы Шаманова.
Шаманов отметил, что Антошкин прошел непростой жизненный путь, на котором было много испытаний, но он всегда принимал их с достоинством.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
12:53
Антошкин беззаветно служил Родине, заявил Володин
"Николай Тимофеевич Антошкин посвятил себя ратному делу, служению Отечеству. Он был профессионалом высочайшего класса, принципиальным и волевым, мужественным, сильным духом человеком. Его государственное и общественное служение Отчизне было примером высокой гражданственности", - добавил Шаманов.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Антошкин работал в Государственной думе с 2014 года, был автором многих важных законов.
 
Вячеслав ВолодинНиколай АнтошкинГосдума РФВладимир Шаманов
 
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