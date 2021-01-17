Шаманов назвал Антошкина профессионалом высочайшего класса
13:26 17.01.2021 (обновлено: 14:00 17.01.2021)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета ГД по природным ресурсам Николай Антошкин
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Вклад героя Советского Союза, генерал-полковника Николая Антошкина в развитие обороноспособности нашей страны трудно переоценить, он был профессионалом высочайшего класса, сказал глава комитета Госдумы по обороне, герой России Владимир Шаманов.
Антошкин скончался в воскресенье утром, он болел коронавирусом.
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"От имени членов Комитета ГД по обороне и от себя лично выражаю искреннее соболезнование родным и близким Николая Тимофеевича Антошкина... Ушел из жизни замечательный человек, чей вклад в развитие обороноспособности нашего государства трудно переоценить", - цитирует сайт Госдумы Шаманова.
Шаманов отметил, что Антошкин прошел непростой жизненный путь, на котором было много испытаний, но он всегда принимал их с достоинством.
"Николай Тимофеевич Антошкин посвятил себя ратному делу, служению Отечеству. Он был профессионалом высочайшего класса, принципиальным и волевым, мужественным, сильным духом человеком. Его государственное и общественное служение Отчизне было примером высокой гражданственности", - добавил Шаманов.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Антошкин работал в Государственной думе с 2014 года, был автором многих важных законов.