https://ria.ru/20210116/zemletryasenie-1593287621.html
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юге Ирана, сообщает Иранский сейсмологический центр. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T02:43
2021-01-16T02:43
2021-01-16T02:43
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юге Ирана, сообщает Иранский сейсмологический центр.По данным сейсмологов, толчки зафиксированы в пятницу в 21.31 по времени UTC (00.31 мск субботы), очаг землетрясения залегал на глубине 19 километров. Эпицентр находился в провинции Хормозган.В то же время Геологическая служба США (USGS) и Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) указывают, что очаг землетрясения находился на глубине 8-10 километров.На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), москва, иран, сша, землетрясение, в мире