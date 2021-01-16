https://ria.ru/20210116/zemletryasenie-1593287621.html

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юге Ирана, сообщает Иранский сейсмологический центр. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T02:43

2021-01-16T02:43

2021-01-16T02:43

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

москва

иран

сша

землетрясение

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677258_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_8bb35aaddc7a33306eb8bcfc4c65f7cd.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юге Ирана, сообщает Иранский сейсмологический центр.По данным сейсмологов, толчки зафиксированы в пятницу в 21.31 по времени UTC (00.31 мск субботы), очаг землетрясения залегал на глубине 19 километров. Эпицентр находился в провинции Хормозган.В то же время Геологическая служба США (USGS) и Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) указывают, что очаг землетрясения находился на глубине 8-10 километров.На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20210115/zemletryasenie-1593244769.html

москва

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), москва, иран, сша, землетрясение, в мире