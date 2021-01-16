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В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юге Ирана, сообщает Иранский сейсмологический центр. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T02:43
2021-01-16T02:43
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
москва
иран
сша
землетрясение
в мире
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юге Ирана, сообщает Иранский сейсмологический центр.По данным сейсмологов, толчки зафиксированы в пятницу в 21.31 по времени UTC (00.31 мск субботы), очаг землетрясения залегал на глубине 19 километров. Эпицентр находился в провинции Хормозган.В то же время Геологическая служба США (USGS) и Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) указывают, что очаг землетрясения находился на глубине 8-10 километров.На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), москва, иран, сша, землетрясение, в мире

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5

02:43 16.01.2021
 
© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юге Ирана, сообщает Иранский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, толчки зафиксированы в пятницу в 21.31 по времени UTC (00.31 мск субботы), очаг землетрясения залегал на глубине 19 километров. Эпицентр находился в провинции Хормозган.
В то же время Геологическая служба США (USGS) и Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) указывают, что очаг землетрясения находился на глубине 8-10 километров.
На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
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Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)МоскваИранСШАЗемлетрясениеВ мире
 
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