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https://ria.ru/20210116/zaschita-1593295327.html
Роспотребнадзор раскрыл механизм защиты от коронавируса
Роспотребнадзор раскрыл механизм защиты от коронавируса
Плавное снижение титров антител спустя несколько месяцев, после того, как человек перенес заболевание коронавирусной инфекцией, не говорит об отсутствии у него... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T08:52
2021-01-16T14:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Плавное снижение титров антител спустя несколько месяцев, после того, как человек перенес заболевание коронавирусной инфекцией, не говорит об отсутствии у него защиты к COVID-19. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.В Роспотребнадзоре напомнили, что научные исследования в этой области продолжаются.Ранее глава Центрального института эпидемиологии Василий Акимкин заявил, что иммунитет у переболевшего коронавирусом человека сохраняется от трех до пяти месяцев. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, иммунитет после COVID-19 сохраняется на протяжении шести месяцев. Вакцина, в свою очередь, должна давать не меньший период защиты. После вакцинации, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, антитела появляются через 18-20 дней, однако многое зависит от особенностей организма. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор раскрыл механизм защиты от коронавируса

08:52 16.01.2021 (обновлено: 14:42 16.01.2021)
 
© KAUST/Nanographics 3D-модель коронавируса
3D-модель коронавируса - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© KAUST/Nanographics
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Плавное снижение титров антител спустя несколько месяцев, после того, как человек перенес заболевание коронавирусной инфекцией, не говорит об отсутствии у него защиты к COVID-19. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Даже при минимальном уровне гуморального иммунитета есть клеточный иммунитет и память клеток, которые эффективно защищают", — пояснили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре напомнили, что научные исследования в этой области продолжаются.
Ранее глава Центрального института эпидемиологии Василий Акимкин заявил, что иммунитет у переболевшего коронавирусом человека сохраняется от трех до пяти месяцев. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, иммунитет после COVID-19 сохраняется на протяжении шести месяцев. Вакцина, в свою очередь, должна давать не меньший период защиты. После вакцинации, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, антитела появляются через 18-20 дней, однако многое зависит от особенностей организма.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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