https://ria.ru/20210116/zapovednik-1593252812.html

На видео в Приморье попали неуклюжий тигр и ловкий леопард

На видео в Приморье попали неуклюжий тигр и ловкий леопард

Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал в инстаграме видео с не самыми ловкими движениями амурского тигра и мощным прыжком дальневосточного леопарда. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T02:48

2021-01-16T02:48

2021-01-16T02:48

туризм

дикие животные

национальный парк "земля леопарда"

новости - туризм

приморский край

фото

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал в инстаграме видео с не самыми ловкими движениями амурского тигра и мощным прыжком дальневосточного леопарда. "Амурский тигр превосходит в физических показателях своего собрата – дальневосточного леопарда, — пояснили сотрудники нацпарка. — Но меньший вес и размеры не делают второго худшим охотником". По словам экспертов, тигр чувствует себя не очень комфортно в окружении скал. При этом леопард – великолепный альпинист, который предпочитает возвышенности, хребты гор, вершины холмов.Видео получены в Приморском крае сотрудниками отдела науки нацпарка "Земля леопарда" с помощью фотоловушек.

https://ria.ru/20210115/zapovednik-1593102399.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, приморский край, фото