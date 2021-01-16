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На видео в Приморье попали неуклюжий тигр и ловкий леопард
На видео в Приморье попали неуклюжий тигр и ловкий леопард
Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал в инстаграме видео с не самыми ловкими движениями амурского тигра и мощным прыжком дальневосточного леопарда. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T02:48
2021-01-16T02:48
2021-01-16T02:48
туризм
дикие животные
национальный парк "земля леопарда"
новости - туризм
приморский край
фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал в инстаграме видео с не самыми ловкими движениями амурского тигра и мощным прыжком дальневосточного леопарда. "Амурский тигр превосходит в физических показателях своего собрата – дальневосточного леопарда, — пояснили сотрудники нацпарка. — Но меньший вес и размеры не делают второго худшим охотником". По словам экспертов, тигр чувствует себя не очень комфортно в окружении скал. При этом леопард – великолепный альпинист, который предпочитает возвышенности, хребты гор, вершины холмов.Видео получены в Приморском крае сотрудниками отдела науки нацпарка "Земля леопарда" с помощью фотоловушек.
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дикие животные, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, приморский край, фото