https://ria.ru/20210116/zaklyuchennye-1593025698.html

"Живые трупы": как лечат заключенных с ВИЧ

"Живые трупы": как лечат заключенных с ВИЧ

В местах лишения свободы в России сегодня 53 тысячи человек с ВИЧ. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) уверяют: препаратами все обеспечены. Однако... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T08:00

2021-01-16T08:00

2021-01-16T08:00

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

лекарство от спида и вич: теории, исследования, результаты

общество

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Юлия Ахмедова. В местах лишения свободы в России сегодня 53 тысячи человек с ВИЧ. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) уверяют: препаратами все обеспечены. Однако заключенные жалуются на регулярные перебои с лекарствами и обследованиями. Как в реальности обстоят дела, разбиралось РИА Новости."Спихивают все, что есть"Анатолий Клименко из Астрахани считает последние месяцы до освобождения. Попал в тюрьму после драки, которую квалифицировали как разбой. Тридцатитрехлетний мужчина получил максимальное наказание — десять лет в исправительной колонии (ИК) № 6 Астраханской области.Еще до заключения, в 2008-м, у Клименко обнаружили ВИЧ — вирус иммунодефицита человека, который поражает клетки иммунной системы. Анатолий уверен, что заразился, когда в армии делал татуировку. Служил по контракту, но после постановки диагноза его комиссовали. В первые годы болезни чувствовал себя вполне удовлетворительно. Антиретровирусную терапию (АРВТ), помогающую поддерживать стабильное состояние, врачи не назначали.В тюрьме здоровье мужчины ухудшилось, а с лечением возникли сложности. Как рассказала мать Анатолия Галия Клименко, медикаменты для ВИЧ-инфицированных в ИК-6 порой не выдают месяцами.АРВТ-препараты назначают навсегда. При успешном лечении можно достичь нулевой вирусной нагрузки. Качество и продолжительность жизни при этом не будет отличаться от ВИЧ-отрицательных людей. Любые перерывы в приеме лекарств ставят под угрозу здоровье пациента, растет риск туберкулеза, гепатита, онкологии и других болезней.Год назад Анатолию Клименко выписали новую терапию. Но с тех пор еще ни разу не проводили иммунологическое обследование, которое, по медицинским стандартам, нужно делать раз в три месяца. По анализам судят об эффективности лечения: они показывают, сколько сохранных клеток иммунной системы осталось в организме.По словам Галии Клименко, в колонии это объясняют нехваткой специалистов: "Ссылаются на то, что нет инфекциониста. Один врач на все лагеря в области".Анатолий жалуется матери, что лекарств нет даже от обычной простуды. Добиться приема у тюремного врача довольно сложно, внимания иногда не обращают и на тех, кто "уже блюет кровью", а в больницу увозят, только когда теряют сознание.Мужчина несколько раз обращался в прокуратуру и с помощью матери публиковал петиции.Мать осужденного говорит, что за это его посадили в штрафной изолятор (ШИЗО) на несколько месяцев."Проблемные вопросы отсутствуют"По данным ФСИН, в конце 2020-го в местах лишения свободы содержалось около 53 тысяч ВИЧ-инфицированных.Как рассказали в пресс-службе ведомства, за последние пять лет наметилась тенденция к снижению уровня смертности среди заключенных. В том числе от ВИЧ-инфекции — более чем на 38 процентов. За девять месяцев 2020-го от этого вируса в учреждениях ФСИН скончалось на 18 процентов меньше человек, чем за тот же период 2019 года.При этом во ФСИН подчеркнули, что "всем ВИЧ-инфицированным обеспечен доступ к антиретровирусной терапии", а "сложности в организации лечения отсутствуют".На вопрос о проблемах в ИК-6 Астраханской области в ведомстве не ответили.Острая нехватка Глава Забайкальского правозащитного центра Анастасия Коптева, которая отстаивает права заключенных с ВИЧ, убеждена: проблема системная и в первую очередь связана с отсутствием регулярного иммунологического обследования.При этом, по ее словам, бывшим заключенным сложно добиться компенсации за подорванное здоровье.На свободе с таким низким иммунным статусом многие быстро умирают. "Выходят из тюрем полутрупами. И потом, как правило, очень мало живут", — заключает юрист."Пациенты сами отказываются"В последний раз о масштабных перебоях в поставках АРВТ-препаратов общественники и СМИ говорили в 2015 году. Тогда заключенные сразу из десяти регионов пожаловались, что несколько месяцев не получают жизненно необходимые лекарства. Чиновники проблему признали, объяснив недостаточным финансированием и отменой нескольких тендеров на закупку медикаментов.По словам руководителя отдела мониторинга "Коалиции по готовности к лечению" Алексея Михайлова, с тех пор ситуация с обеспечением АРВТ в учреждениях ФСИН стабилизировалась.Однако эксперт признает: проблемы есть."Состояние, будто весь мир вокруг умер"Анатолий Клименко сменил терапию сам — из-за предыдущих препаратов его "при смерти увезли в больницу".Галия сама закупает лекарства — не только для сына, но и его сокамерников. Препараты на месяц для одного человека в среднем обходятся в 30 тысяч рублей. Женщина собирает деньги в соцсетях. Из-за досмотров передать лекарства вовремя получается не всегда.

https://ria.ru/20160630/1455049786.html

https://ria.ru/20210108/bolezni-1592298984.html

https://ria.ru/20201210/zaklyuchennye-1588602064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), лекарство от спида и вич: теории, исследования, результаты, общество